Nummer-Revue im „Dark Room“

„Lust ist nicht lustig!“, deklamiert einer. Da lachen sie kräftig im Ballhof zwei. Schließlich ist weniges komischer als all das menschliche Untenrum und Mittenmang. Auch und besonders, wenn es im „Dark Room“ geschieht.

Der aus Israel stammende Theatermacher Ran Chai Bar-zvi hat sich – zuständig für Regie, Bühne und Konzept – eines Phänomens angenommen, das seinen Ursprung in der schwulen Subkultur hat: jenen Orten, in denen Mann, Frau und divers im doppelten Schutz aus Raum und Dunkelheit nur einander zugetane Körper sind.

Scham und Schurzen

Die ganze queere Gesellschaft tritt auf und jede Spielart der Lust: Schwule, Lesben, Transmänner – und Frauen und sogar ein sexuell erweckter Geistlicher: „Dein Stecken, dein Stab trösten mich ...“ Verbal geht es ziemlich explizit zu: Da ist sehr direkt die Rede von den einschlägig bekannten Körperöffnungen und Gerüchen wie „Lachse in Salzwasser“, von „Schwänzen“ und vom „Schurzen“.

Wobei ein solcher Darmwind mit Begleitung auch noch zum Erweckungserlebnis hochgejazzt wird. „No Shame“ – keine Schande und auch keine Scham – ist das Motto. Aber auch Schamlosigkeit geht subtiler.

Lust und Körperlichkeit

Die Schauspieler ( Sebastian Jakob Doppelbauer, Sebastian Nakajew, Nils Rovira-Muñoz und Amelle Schwerk) werfen sich mit – ja, genau – großer Lust und Körperlichkeit in dieses Liebesspiel. Und die wunderbare Bühne mit ihren variablen Wänden aus LED-Röhren wirft (zum Teil quälend grelle) Schlaglichter aufs Geschehen.

Welche auch die größte Schwäche des Abends enthüllen: den Text. Der Autor Johannes von Dassel packt die Recherche-Ergebnisse seines Regisseurs in Episoden, manche gelungen, andere komisch, andere eher peinlich. Auf jede nette Selbstreferenzialtät („Was hat Fetisch mit Kultur zu tun?“) kommt eine plumpe Metapher. Und stets ruft da einer ironisch „Poesie!“

Körper und Dark Room

Die stärkste Szene ist noch, als die Darsteller mit verbundenen Augen durch die Reihen klettern. Da erschließt sich ganz direkt, wie viel Kraft es erforder, sich dem Anderen auszuliefern – und wie unangenehm es sein kann, in Körperkontakt zu treten, wenn man das gar nicht will.

Freiheit, Geilheit, Brüderlichkeit – und die Schwestern und alle Anderen noch dazu: Es geht um sexuelle Befreiung, um die Eingeständnis der eigenen Lust in all ihren Facetten, ein großes Thema, dem die meisten Menschen nie wirklich beikommen. Und die Erkenntnis, dass auch das Körperinnere, also all das, wo die Sonne nie scheint, ein Dark Room ist, trägt keinen Abend. „Wer würde hier Sex haben wollen?!“, heißt es einmal: „Es ist alles so unsexy!“ Prädikat: leider ungeil.

Das Wort von der Nummern-Revue – selten passt es so gut wie hier. Man hat sich angefasst gefühlt, aber nicht berührt und erst recht keinen Höhepunkt erlebt. Was – insbesondere bei diesem Thema – recht unbefriedigend ist.

Von Stefan Gohlisch