„Nullerjahre“ – Hendrik Bolz (Zugezogen Maskulin) über seine Jugend im Osten

Hannover

Die Wende war längst vorbei, das neue Jahrtausend angebrochen. In den Plattenbauten des Ostens war von blühenden Landschaften keine Spur. Dafür dominierten Nazis das Bild. In dieser Umgebung ist Hendrik Bolz, auch bekannt als Rapper Testo des Duos Zugezogen Maskulin, aufgewachsen. Nun hat er einen Roman über diese Zeit, die bis heute nachwirkt, geschrieben: „Nullerjahre“. Ein Interview.

Wie sind Sie durch die vergangenen zwei Jahre gekommen?

Wir haben ja noch ein Album im Sommer 2020 herausgebracht, haben Touren spielen wollen, die – inzwischen sechsmal – verschoben sind bis ultimo, und haben dann aber den Podcast angefangen. Dafür haben wir zum Glück auch einen Sponsor gefunden, so dass wir ein wenig Geld verdienen können. Und dann hat sich noch das mit dem Buch ergeben.

Wäre das Buch auch ohne die Corona-Vollbremsung entstanden?

Ich denke schon. Der Plan bestand eh. Corona hat es mir – in Anführungsstrichen – „ermöglicht“, mich damit intensiv und mit wenig Ablenkung von außen auseinanderzusetzen und tief in diese Welt vor 20 Jahren einzutauchen.

„Die Plattenbauviertel waren in rechter Hand“

Warum braucht es Bücher wie dieses?

Es gibt massig Bücher über die DDR, die Wendezeit, auch glücklicherweise über die 90er, auch über die Gewalt in den 90ern. Aber wie es dann so weiterging für Menschen wie mich, wurde kaum behandelt – also für Menschen, die in dieses Nach-Wende-Chaos hineingeworfen und hineingeboren wurden, in diese Zeit der Massenarbeitslosigkeit, in der es in großen Teilen des Ostens in und Mode war, Neonazi zu sein. Wie wird man, wie wird jemand wie ich davon geprägt, wenn man mit solchen Vorbildern aufwächst? Darum ging es mir. Und mein Buch kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Gerade bei vielen Westdeutschen habe ich das Gefühl, dass bis heute weggeschaut wird.

Sie beschreiben eine Kindheit und Jugend, in der Ihnen erst relativ spät klar wird, dass es überhaupt eine Alternative zum Rechtssein gibt.

Meine Kinderperspektive mit elf Jahren war: „Es gibt Linke? Was soll das denn sein?“ Heute weiß ich, dass es die auch Stralsund zu dieser Zeit gab – aber nicht in diesem Randviertel, in dem ich aufwuchs. Und so war das wohl auch in anderen ostdeutschen Städten: Die Plattenbauviertel am Rande waren in rechter Hand.

Lesen Sie hier: Zugezogen Maskulin auf der „Komm raus“-Bühne

„Man muss eben doch intervenieren“

Sie beschreiben auch, wie die damalige Jugendarbeit das noch befeuert hat.

Es gab unter der damaligen Frauen- und Jugendministerin Angela Merkel diese sogenannte „akzeptierende Jugendarbeit“. Man hat – nach den Anschlägen von Hoyerswerda und Lichtenhagen – gesagt: „Man darf die Jugendlichen nicht ausschließen und vor den Kopf stoßen. Wir müssen sie, auch die Neonazis, in unsere Einrichtungen holen, und wenn wir erst einmal ihre Probleme wie Arbeits- und Perspektivlosigkeit gelöst haben, werden die schon nicht mehr gewalttätig sein.“ Auch heute glaube ich noch, dass der Ansatz gar nicht so falsch ist. Aber man muss eben auch darauf gucken, dass es nicht ausgenutzt wird. Man muss eben doch beizeiten intervenieren.

Das Cover: „Nullerjahre“ von Hendrik Bolz. Quelle: KiWi

Das Buch: „Nullerjahre“ Im Jugendlager dämmert es dem Erzähler das erste Mal. Da ist ein Junge; der hat lange Haare und andere Kleidung. Der trägt nicht Glatze und Bomberjacke wie die coolen Typen aus dem Plattenbau in Stralsund. Gibt es vielleicht doch ein anderes Leben, das nicht geprägt ist von Frust und Wut und Gewalt? Einen nahezu klassischen Entwicklungsroman legt Hendrik Bolz mit „Nullerjahre. Jugend in blühenden Landschaften“ (KiWi, 336 Seiten, 20 Euro), einen harten Roman, der verstehen hilft, warum der Osten so ist, wie er ist.

Massenarbeitslosigkeit produziert auch gekränkte Väter. Was bedeutete das für Sie in Sachen Männerbild?

Mir ist es erst vor kurzem klargeworden, was für eine Ausnahmesituation das war. Als Kind konnte ich mir doch gar keine andere Realität vorstellen, als dass fast jeder mal arbeitslos war. Die Erwachsenen fanden, auch in der Welt, die ich im Buch beschreibe, eigentlich nicht statt: weil sie zu sehr mit sich beschäftigt waren, aber auch weil wir sie nicht reingelassen haben. Eltern waren total uncool, und wer sich mit denen beschäftigt, hat sie nicht mehr alle. Mein Männerbild war geprägt von den harten Typen mit der Bomberjacke. Ein cooler Typ war auf jeden Fall frech, laut, gewaltbereit. Der heult nicht. Der hat keinen Schiss und ist möglichst skrupellos. Das deckte sich auch mit dem, was ich im Kindergarten gelernt hatte – „Heul’ nicht rum!“ und so. Und es passte später zu den Werten der Gangstarapper der Nullerjahre.

Lesen Sie hier: Die Band Milliarden will gerne „Schuldig“ sein

„Ich wollte selber einer von den Coolen sein“

Und mit diesen Codes geht der junge Hendrik Bolz nach Berlin und stellt fest, dass alles, was er gelernt hat, Makulatur ist.

Voll. In Berlin gibt es zwar auch solche Milieus, wie ich sie erlebt hatte, aber eben nicht dort, wo ich gelandet bin: in einem Universitätsmilieu in einem Studentenwohnheim in einem sehr wohlhabenden Bezirk, nämlich in Zehlendorf. Da wurde mir zum ersten Mal in meinem Leben richtig klar: Die ticken ja ganz anders; ich habe hier gar keine Peer-Group mehr. Aus dieser Irritation heraus entstand die letztlich positive Entwicklung, die Erkenntnis: „Vielleicht ist es auch ganz cool, wenn man nicht alles mit Gewalt regelt.“ Das hat dazu beigetragen, dass ich heute ein anderer Hendrik bin als der, den ich im Buch beschreibe.

Gut unterwegs: Zugezogen Maskulin 2021 auf der Kommraus-Sommerbühne im Ricklinger Bad. Quelle: Christian Behrens

Mit Zugezogen Maskulin karikieren Sie sogar diese Männerbilder, oder?

Ob ich das mit Zugezogen Maskulin nun karikiere, weiß ich nicht. Aber es findet jedenfalls eine Verarbeitung statt. Was mir erst beim Schreiben des Buchs klargeworden ist: Es gab immer, auch in Stralsund, andere männliche Vorbilder, ob gewisse Lehrer oder Gleichaltrige an anderen Schulen. Aber das konnte ich damals nicht annehmen. Darauf habe ich herabgeschaut. Ich wollte selber einer von den Coolen sein.

Lesen Sie hier: Corinna Harfouch über Theater, Film und die DDR

„Es war ein Stigma, aus dem Osten zu kommen“

Es gibt – von Feine Sahne Fischfilet bis Kraftklub – viele Menschen Ihrer Generation aus dem Osten, die das thematisieren. Hören wir ihnen genug zu?

Wir sind auf einem guten Weg. Die Stimmen aus dem Osten werden immer vielfältiger. Man steht auch heute mehr dazu – ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, in der es ein Stigma war, aus dem Osten zu kommen, gerade als Künstler, gerade im Rap-Bereich. Die Realität ist viel komplizierter als: „Ihr wart ja alle Neonazis.“ Meine Freunde und ich zum Beispiel haben uns selbst nicht als ausländerfeindlich wahrgenommen, gleichzeitig waren wir in puncto Vokabular und Härte aber doch von dieser Neonazi-Welt der Wende geprägt.

Ich musste beim Lesen an Ihr Lied „Uwe & Heiko“ denken: „Doch das Gift in mir glimmt weiter, es geht nie wieder vorbei“. Was ist das Gegengift?

Reflektion. Die ist schmerzhaft. Ich bin mir auch bewusst, dass ich mit dem Buch einigen Leuten viel zumute. Aber es geht nicht anders. Man muss auch unangenehme Themen anschauen und darüber sprechen. Nur so ist Heilung möglich. Und durch Diskurs.

„Manche Leute wird man nur erreichen“

Aktuell wird wieder mit gerümpfter Nase aus dem Westen auf den Osten geguckt, Stichwörter: AfD-Wahlergebnisse, Querdenker, Pegida. Die große Skepsis gegenüber dem Staat scheint sich ja genau aus jenen Nullerjahren, die Sie beschreiben, herzuleiten. Welchen Umgang empfehlen Sie damit?

Die Frage würde ich gerne an den Leser weitergeben. Ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam hinschauen und uns Gedanken machen. Und im Osten muss sich noch die Erkenntnis verbreiten, dass Demokratie etwas ist, wo man sich einbringen und etwas verbessern kann. Gruppen wie Feine Sahne Fischfilet und Kraftklub stemmen sich ja genau gegen diese Ohnmacht-Gefühle, aus denen viel Unmut entsteht und die sich oft auch mit DDR-Erfahrungen mischen. Aber manche Leute wird man einfach nie erreichen.

Dorfdeppen gab es immer. Aber heute vernetzen sie sich.

Ja, aber es ist bestimmt nicht der richtige Weg, den größten Dummschwätzer auf das höchste Podest zu heben. Und, bitte nicht vergessen: Querdenker und so gibt es nun wirklich nicht nur im Osten.

Am 10. April liest Hendrik Bolz ab 20 Uhr in der Faust-Warenannahme in Hannover aus seinem Buch. Karten kosten 17 Euro plus Gebühren.

Von Stefan Gohlisch