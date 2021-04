Nordstadt-Bankgeheimnisse: „#Bubble“ hat Premiere

Hannover

Warum eigentlich muss ein Theater immer ein dunkler Raum sein, alles und jeder am zugewiesenen Platz, feste Sitzreihen? Das war die Frage. Und diese: „Warum kann der Raum nicht gemütlich sein? Warum sitzt man immer da wie in der Kirche und fühlt sich gnadenlos unwohl?“, sagt Tim von Kietzell: „Lasst uns einen Raum machen, der gemütlich ist, wo die Leute gerne sind.“ Also hat er sein Theater Erlebnis in Hannovers Nordstadt komplett umgestaltet – und ihm bei der Gelegenheit gleich noch einen neuen Namen verpasst: Wenn dieser Tage die neue Produktion „#Bubble“ Premiere feiert, tut sie das als Quartiertheater.

Vor 23 Jahren hat von Kietzell mit fünf Gleichgesinnten das Theater Erlebnis gegründet, damals noch in der List. 2014 fand es seinen Platz in der Kornstraße, direkt gegenüber vom UJZ. „Wir hatten schon vorher den Anspruch, Theater zu verändern“, sagt der Mittfünziger. Mit seinem neuen Leitungsteam – zu dem außer ihm Inka Grund und Julia Gentili gehören – wurde das noch weitergetrieben, mit Corona als Katalysator.

„Wir können eigentlich kein Theater machen, wir sind in einer Krise, und wir können auch nicht darüber hinweglügen, dass es so ist – was machen wir jetzt?“, sei der Ausgangspunkt gewesen: „Wie sieht Theater nach Corona aus? Eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann.“ Die freie Gruppe versucht es trotzdem.

Also haben sie erst einmal umgebaut alle Wände herausgerissen, Tageslicht zugelassen, alle Barrieren beseitigt und eine Rampe gebaut. Ein heller lichter Raum mit flexiblen Bühnenelementen und Zuschauertribünen ist entstanden. „Wir müssen uns auch nach außen anders darstellen als ein ‚Wir machen Theater‘-Theater“, findet von Kietzell.

Multimediales Experiment rund um soziale Netzwerke

Schon im vergangenen Jahr gab es einen Versuch eines online verbreiteten Films, ein kollektiver Monolog, eingesprochen von Schauspielerinnen und Schauspielern und auch dem Publikum. „#Bubble“ ist ein multimediales Experiment rund um soziale Netzwerke und die Individuen darin. Für den Sommer hat das Quartier -Theater zwei Produktionen geplant: „Nordstadtwandel“, ein Stück vorgesehen für jeweils nur zwei Zuschauer, und „Bankgeheimnisse“ - dafür werden an 15 Bänken in der Nordstadt Lautsprecher installiert, aus denen Stimmen erklingen, die Geheimnisse erzählen.

Mit Videokünstler und Moderatorin Wie ist das eigentlich mit der Identität im Internet? Was alles weiß der Algorithmus? Was macht er mit den Daten und mit einem selbst? Um Fragen wie diese dreht sich das neue Quartier-Theater-Stück „#Bubble“. Realisiert wird das alles als multimedialer Livestream auf verschiedenen Bildebenen. Live gespieltes Theater, dazu ein vorproduzierter Film, Instagram-Filter, die Zoom-Konferenz der Teilnehmenden selbst überlagern sich. Die aufwendige Software dazu steuerte der hannoversche Videokünstler Tosh Leykum bei. Die Autorin, Moderatorin und Influencerin Ninia LaGrande gehört hier zum Ensemble. Premiere feiert „#Bubble“ am 30. April um 20 Uhr. Weitere Termine sind der 1., 2., 7. und 8. Mai sowie der 11., 12., 18. und 19. Juni. Anmeldung und mehr Informationen über quartier-theater.de

„Ist das noch Theater“, fragt von Kietzell: „Ich weiß es nicht, aber wir probieren es aus.“ Sicher ist jedenfalls damit: „Theater muss provozieren, muss aber auch Menschen zusammenführen, Begegnungen schaffen, sich mit Themen befassen“, sagt er: „Es ist so viel mehr als ein schwarzer dunkler Raum, wo Leute auf ihren Plätzen sitzen und still sind.“ Begegnung wiederum finde im Quartier statt, Auseinandersetzung auch. Und dieses neue alte Theater möchte dazu Anstöße geben.

Von Stefan Gohlisch