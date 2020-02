Nordmedia zieht positive Bilanz für 2019

Hannover

Den Auslandsoscar hat „Systemsprenger“ zwar nicht gewonnen, dafür aber 31 andere Preise. Er ist damit der erfolgreichste Film, der je von der Nordmedia gefördert wurde – und ein Glanzlicht in deren Jahresbilanz 2019, die gestern vorgestellt wurde.

10,5 Millionen Euro hat die Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/ Bremen im vergangenen Jahr bereitgestellt, für Kurz- und Langfilme, Kino- und Fernsehproduktionen sowie Games. Mit der Förderhöhe ist die Nordmedia damit zwar im Bundesvergleich „Schlusslicht“, wie Geschäftsführer Thomas Schäfer einräumte (die Kollegen in Bayern geben als Spitzenreiter 46 Millionen Euro raus), aber das sollte die Bilanz nicht trüben.

„Lindenberg!“-Effekte aus Hannover

Der Erfolg von Filmförderung bemisst sich vor allem im sogenannten „Regionaleffekt“: Wie viel vom investierten Geld fließt in die Region zurück? In die Berechnung fließen Versicherungen, die abgeschlossen werden, ebenso ein wie Geld, das beim Drehen vor Ort ausgegeben wird, oder von Dienstleistern – wenn zum Beispiel die Firma „Day for Night“ die Visual Effects für den Kinohit „Lindenberg! Mach dein Ding“ bereitstellt. Dieser Regionaleffekt betrug vergangenes Jahr stolze 187 Prozent.

Gefördert wurden 240 Filme, Serien, Games, Kinos, Filmfestivals und crossmediale Projekte. An 25 Produktionen aus dem Portfolio gingen zusammen 77 Preise. Und auch dieses Jahr geht gut an: Bei der Berlinale, die morgen in der Hauptstadt beginnt, werden acht von Nordmedia geförderte Filme gezeigt, darunter die größtenteils im Ihmezentrum gedrehte Coming-of-Age-Geschichte „Futur Drei“.

Beim traditionellen Talk und Branchentreff am Freitag in der Niedersächsischen Landesvertretung wird darüber geredet werden. Und auch darüber: „Systemsprenger“ war so erfolgreich, dass die Macher das Fördergeld zurückzahlen können. „The Check is back“ – der Scheck ist wieder da: In der Branche ist das ein geflügeltes Wort geworden.

