Nora Khuon über „The Männy“ und Utopien im Theater

Hannover

Ein Science-Fiction-Roman von 1908, Alexander Bogdanovs „Der riote Planet“, und eine zeitgenössische Vision, Donna Haraways „Unruhig bleiben“, sind die Basis für „The Männy“, einem Projekt von Regisseur Kevin Rittberger, Choreografin Dasniya Sommer und Nora Khuon, der leitenden Dramaturgin im Schauspielhaus. Vor der Uraufführung am Freitag im Ballhof Zwei sprachen wir mit Khuon über Utopie im Theater.

Wer oder was ist der Männy?

Der Titel hat mehrere Bedeutungen. Es sind zum einen wirklich die vielen. Er ist aber auch eine Figur aus Alexander Bogdanovs Roman „Der rote Planet“, die aber nicht auftritt: Männy ist Staatslenker einer gelungenen sozialistischen Gesellschaft auf dem Mars. Die Doppeldeutigkeit hat uns gefallen. Die Figur, die bei uns auftritt, heißt wiederum Länny, ein Marsreisender.

„Wir kann man Gleichheit herstellen?“

Der dort was macht?

Er ist ausgewählt, sich diese Gestalt gewordene Utopie anzusehen. Die Marsbewohner sind den Menschen in sehr vielen Dingen weit, weit voraus.

Nämlich?

Sie haben weder Leistungs- noch Wettkampfdenken. Sie kennen keine Konkurrenz, sondern funktionieren komplett über Kooperation und Gemeinschaft. Das macht es Länny sehr schwer, in dieser Gesellschaft klarzukommen.

Weil er der typische egozentrische Erdenbewohner ist?

Das Tolle an Bogdanov und seinem Roman, der ja vor der Russischen Revolution geschrieben wurde, ist: Ihm schwebt ein Sozialismus vor und zugleich klagt er die Reinheit dieser Utopie an, weil sie den Menschen nicht mitdenkt. Länny wäre gerne ein Teil davon, aber er kann nicht anders. Es geht um die Frage: Wie kann man eine Form von Gleichheit herstellen, in der der Einzelne nicht verloren geht?

„Wir leben auf den Ruinen“

Und? Kann man?

Bei Donna Haraway und ihrem „Unruhig bleiben“ schon mal nicht. Der geht es nicht um die Reinheit der Utopie, sondern um ihre Beschädigung, um die Frage: Wie kann man heilen? Wie kann man nicht an einem Nullpunkt beginnen? Sie sagt: Wir leben auf den Ruinen, und diese Ruinen muss man bewirtschaften.

Wie kann das aussehen?

Sie glaubt zum Beispiel, dass man die Menschheit schrumpfen muss. Sie glaubt an die Augenhöhe zwischen den Gattungen Mensch und Tier – wir sind weitergegangen und haben die Pflanzen dazugenommen. Da geht es um Respekt, aber eben auch darum, was die Vernunft kann und was die Sinnlichkeit.

„Wir verabschieden uns ein bisschen vom Text“

Wie erzählt man das bloß alles?

Das ganze Mars-Abenteuer ist ein in sich geschlossenes Kapitel an dem Abend. Vieles ist collagiert. Dann wird – nach Haraway – über fünf Generationen eine Zukunft erzählt, die versucht, nicht zerstörerisch zu sein. Haraway sagt zum Beispiel, wir müssten beginnen, uns mit Tieren zu verbinden. Sie ist da ganz Biologin: Es geht ihr tatsächlich um eine Veränderung des Körpers. Ihre Figur der Camille verbindet sich mit einem Schmetterling.

Das klingt nach viel Stoff für einen Theaterabend ...

Ja, stimmt. Wir verabschieden uns im Moment von ein bisschen Text. Unser Eindruck war, dass man ab jetzt mehr über Bilder und sinnliche Aspekte gehen muss.

Kommt Ihr Lenny auch aus einem vorrevolutionären Russland?

Nein, aus unserer Zeit. Wir beginnen den Abend in der Gegenwart und reisen dann schnell in die Zukunft. Es ist definitiv Science-Fiction.

„Wir versuchen, alternativ zu denken““

Sie haben die Spielzeit schon mit Science-Fiction gestartet, mit „Zeit aus den Fugen“. Woher kommt Ihre Lust darauf?

Ich glaube, Science-Fiction, wie sie bei „The Männy“ stattfindet, nicht so sehr bei „Zeit aus den Fugen“, ist das, was Kevin „Vorahmung“ nennt: Es ist keine Reproduktion des Jetzt, sondern eine Vision davon, was sein könnte, eine körperliche Gestaltwerdung von Ideen: Wie kann man Varianten des Lebens erfinden, jenseits unseres bekannten Systems, die wir ausprobieren dürfen? Wann darf man sich so in etwas Anderes hineinfräsen? Und das ist toll. Das geht bis in die Kostüme: Die sehen schon alle speziell aus, sind gekreuzt mit Buntfalken und Schmetterlingen. Wir versuchen, uns in fantastischen Bereichen zu bewegen, uns aus dem Gewohnten heraus zu wagen und alternativ zu denken und zu gestalten. Das empfinde ich als hoffnungsstiftend.

„Hier vertragen sich Alte und Junge zumeist gut“

Was – jetzt mal eine Frage an Sie als leitende Dramaturgin – auch über der ganzen Spielzeit steht?

Ich bin keine Freundin von Motti, aber wenn ich etwas sagen müsste, würde ich sagen, dass es um den Menschen und seine Beziehungen geht. (Hier rein) Das klingt erst einmal ganz simpel, aber das interessiert uns: Wie wirken menschliche Beziehungen und wie kann man sich in menschlichen Beziehungen erkennen und wie tritt das in Wechselwirkung mit Gesellschaft. Das beginnt bei uns schon damit, wie man Rollen anders besetzen kann. Aber auch: Wie tritt man in Beziehung zur Stadtgesellschaft?

Wie geht die Stadtgesellschaft denn mit?

Ich finde, gut. Sie ist erstaunlich durchmischt im großen Haus, wo wir ja jetzt auch junges Schauspiel zeigen. Hier vertragen sich Alte und Junge zumeist gut.

Wie ist es denn für Sie, nach Hannover zurückzukehren?

Super. Ich finde es gut, wieder hier zu sein – das ist auch ein Haraway-Thema: die Verwurzelung. Ich fühle mich hier nicht fremd. Das hilft beim Theatermachen: ein Gefühl für eine Stadt zu haben.

Von Stefan Gohlisch