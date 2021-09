Noch bis Sonntag zu sehen: 72 Kunstorte sind für den Kunstlauf Zinnober geöffnet

Hannover

Dieses Wochenende gehört der Kunst: Die Herbstausstellung des Kunsterveins präsentiert Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus Niedersachsen und Bremen im Kunstverein, Schauspielhaus, Oper und einigen anderen Kunstorten. Im malerischen Park des Edelhofs Ricklingen sind Werke von Kunstschaffenden aus Hannover zu sehen. Und beim traditionellen Kunstbummel „Zinnober“ haben 72 Ateliers, Produktionsstätten, Projekträume, Galerien und sonstige Ausstellungshäuser geöffnet, um den Besucherinnen und Besuchern – bei freiem Eintritt – neue Werke der vielfältigen Kunstszene der Stadt zu präsentieren.

Das neue Zinnober-Motto findet sich auf den Stofftaschen, die das Kulturbüro zu Werbezwecken verteilt hat: „Support your local artist“. Die Unterstützung lokaler Künstlerinnen und Künstler scheint vielen Kunstfreunden in Hannover ein Anliegen zu sein. Bereits am ersten Tag waren die „Zinnober“-Orte gut besucht. Jeder Bummel durch die Kunst der Stadt muss lückenhaft bleiben – man kann nicht alles sehen. Aber man kann viele Entdeckungen machen:

Atelier Kühn und Finkenstein

Skulpturen mit Resten von Unfallautos: Martina Finkenstein im Atelier Kühn und Finkenstein. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Martina Finkenstein fertigt Skulpturen aus Fundstücken, vor allem aus Autoteilen, die bei Unfällen auf der Straße zurückbleiben. Sie sammelt die Unfallreste bei ihren Radtouren in der Region. „Fügung“ heißt treffenderweise die Serie ihrer kleinen, schicksalsschweren, aber sehr charmanten Skulpturen, die in ihrem Atelier im Atelierhaus an der Schulenburger Landstraße zu sehen sind. Ein paar Räume weiter im selben Gebäude hat Alexander Kühn sein Atelier. Er schätzt Blumen, in seinen Bildern finden sich immer wieder florale Elemente. Der Künstler, der seit drei Jahren  arbeitet, fügt Fotos und Gemälde (und manchmal auch Pflanzenreste) zu Collagen zusammen, bei denen man nicht mehr herausfinden kann, was eigentlich was ist. Er verkauft auch kleinere Arbeiten, 195 Euro kostet ein Kleinformat.

Atelier ohne Titel

Fast ein Roman: Katrin Ribbe macht Kunst aus der Geschichte ihres Vaters. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Katrin Ribbe hat als Theaterfotografin viel mit der Darstellung von Geschichten zu tun. Im Atelier ohne Titel, das sich im Atelierhaus an der Schulenburger Landstraße befindet, zeigt sie auch eine neue Arbeit. Auf Zetteln, die sich wie Zusammenfassungen für Drehbuchautoren oder Dramatiker lesen, erzählt sie von ihrer Familie, von ihrem Großvater, der die Familie verlassen und von ihrem Vater, der nicht nur sein eigenes Geschäft ruiniert hat. Sie zeigt Fotos dazu und einen Film. Und sie hat auch schon mit Schauspielern an dem Projekt gearbeitet. Mal sehen – vielleicht kommt es irgendwann auch auf die Bühne.

Studio Akkord

Kunstdrucker: Am Siebdruckkarussell bedrucken Martin Grobecker und Timo Bock vom Studio Akkord T-Shirts und anderes. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Kunstwerke von Martin Grobecker und Timo Bock kann man anziehen. Die beiden betreiben mit zwei anderen Künstlern manuellen Siebdruck in ihrer Werkstatt an der Schulenburger Landstraße. Sie verkaufen selbstgedruckte T-Shirts mit ein bisschen martialischen Motiven: Wölfe mit gefletschten Zähnen. Oder Bären. Zum Waschen, so raten sie, sollte man die T-Shirts auf links ziehen. Und das Feinwaschprogramm benutzen.

Ateliers 152 F

Bilder aus der Bildemulsion von Polaroids: Jördis Samland in ihrem Atelier an der Schulenburger Landstraße. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Merkwürdig schwebend wirken die Arbeiten von Jördis Samland, die in der großen Ateliergemeinschaft Schulenburger Landstraße 152 zu sehen sind. Das liegt an der ganz besonderen Technik, die die Künstlerin pflegt. Sie fertigt Polaroids an, die sie in ein heißes Wasserbad legt. Dabei löst sich die Fotoemulison vom Bilduntergrund ab. Jördis Samland fängt das losgelöste Bild mit Papier wieder ein, sorgt mit feinem Pinsel für den richtigen Faltenwurf in der Fotoemulsion und fixiert das Ganze dann. Zuweilen arbeitet sie auch Blütenblätter mit ein, aber man kann sie im fertigen Bild nicht mehr erkennen. Spannend, dass es offenbar immer wieder neue Möglichkeiten der Bildproduktion gibt – und dass sie so zart und verspielt sein können.

Atelier Block 16

Die Kunst ist im Eimer: Alexander Steig macht Videokunst mit Blasen aus dem Wassereimer. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Kunst entsteht auch an unmöglichen Orten. Bei Alexander Steig entsteigt sie einem schwarzen Wassereimer. Im Keller des „Atelier Block 16“ präsentiert er bei schummrigem Licht eine interessante Videoarbeit: Weiße Spurenelemente, die an merkwürdige Schriftzeichen erinnern, flitzen über die Leinwand. Wenn man genau hinhört, ist ein Blubbern zu vernehmen. Das kommt aus einem Wassereimer, der etwas abseits steht. Alexander Steig hat einen Luftschlauch auf den Eimergrund geführt. Blasen sprudeln empor und wenn sie zerplatzen, werden sie von einer Kamera aufgenommen. Diese Bilder – ein wenig gebremst und dann wieder beschleunigt – sind auf der Leinwand zu sehen. Es handelt sich hier nicht um einen Zeichentrickfilm, sondern um Wasser in Bewegung, das Zeichen macht. Eine verstörende Arbeit, die zu Diskussionen einlädt. Mehr von Alexander Steig gibt es Ende des Jahres im Feinkunstraum in Hannover zu sehen.

Ateliergemeinschaft Fief

Bilder aus Russland: Aleksander Mick Ateliergemeinschaft FIEF. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Alexander Mick ist im Alter von zwei Jahren nach Deutschland gekommen. An die Zeit, in der seine Eltern mit ihm in der Wolgaregion gelebt haben hat er keine Erinnerung. Also schafft er sich jetzt eine. In russischen Immobilienportalen hat er nach Fotos von Häusern gesucht, die in der Region zum Verkauf stehen. Aus den Fotos hat er Lithografien gemacht. „Nirgendwo auf Galka“ heißt eine Serie seiner Wolgabilder, die bei der „Ateliergemeinschaft Fief“ in der Nordfelder Reihe 13 zu sehen ist. Im selben Raum präsentiert auch Jonas Monib seine unheimlichen Objekte: Abgerissene Kapuzen von Outdoor-Jacken, Handschuhe von Neopren-Anzügen – die zeitgenössischen Sportler sind hier nicht zu sehen, wirken aber wie Monster.

Galerie Metavier

Nikola Sarić in der Galerie Metavier. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Am 9. September wird Nikola Sarić in der hannoverschen Markuskirche mit einem Sonderpreis des „Hanns-Lilje-Stiftungspreises Freiheit und Verantwortung“ ausgezeichnet. „Wir sind froh, dass wir Nikola Saric für unsere Galerie gewinnen konnten – bevor der jetzt durch die Decke geht“ sagt Johann Brandes, Kurator der Galerie, die hier in Symbiose mit einem Beerdigungsinstitut existiert. Die Bilder von Nikola Sarić sind in dem Raum untergebracht, in dem auch Trauergespräche stattfinden.

Unklar ist, was die Trauernden zu den beiden Totenschädeln sagen werden, die durch Ketten, die ihnen aus den Augenhöhlen wachsen, miteinander verbunden sind. Sarić produziert Bilder und Skulpturen. Angst vor starken Symbolen hat er offenbar nicht. Und auch keine vor starken Getränken. Zu Zinnober versorgt er das Publikum mit selbstgemixten Cocktails, darunter „Skinny Bitch“, „Aperol Spritz“ und die Eigenkreation „Metavier“.

Galerie Robert Drees

Verwirrende Spiegelungen: Bilder aus Franziska Stünkels „Coexist“-Serie in der Galerie Drees. Quelle: Franziska Stünkel

Den Erfolg muss man nutzen: Weil Franziska Stünkel mit ihrem neuen Film „Nahschuss“ gerade in den Kinos ist (und sogar in die Auswahl der Filme für den deutschen Beitrag zum Oscar gekommen ist) hat sich Galerist Robert Drees entschlossen, der hannoverschen Regisseurin, die auch als Fotografin erfolgreich ist, einen Raum für die Bilder ihrer Serie „Coexist“ zu geben. In der Reihe präsentiert sie Fotos, die alle Glassspiegelungen zeigen. Die nächste Ausstellung in der Galerie Drees soll am 18. September eröffnet werden. Unter dem Titel „Deep Impact“ werden Skulpturen von Samuel Salcedo und Gustavo Díaz Sosa gezeigt.

Ateliergemeinschaft Alter Schlachthof

Vera Giesel aus der Ateliergemeinschaft Alter Schlachthof Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Drei Künstler arbeiten in der Ateliergemeinschaft Alter Schlachthof an der Röpkestraße in der Nähe des Pferdeturm: Vera Giesel, Maria Lohaus und Wolfgang B. Roggemann. Laufkundschaft kommt hier fast nie vorbei. Vera Giesel, die Bilder aus dem Fernsehen und aus Zeitungen und Zeitschriften als Vorlagen nimmt und daraus meist melancholische Gemälde macht, sagt: „Der Vorteil ist, dass wir hier viel Platz zum Parken haben.“ Das Zinnober-Wochenende ist für sie ein wichtiges Ereignis: „So viele Leute kann man ja sonst nicht ansprechen“, sagt sie.

Von Ronald Meyer-Arlt