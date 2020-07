Hannover

Sie sind mitten unter uns, schon immer, wir wussten es nur noch nicht. Aber man kann es im Landesmuseum sehen: Abdrücke von Entenfüßen ziehen sich über die Stufen bis in den zweiten Stock: zur Sonderausstellung „ Duckomenta“. Und mit der wird – entlich! – Kultur- und Kunstgeschichte neu geschrieben. Denn die Enten waren auch immer schon da.

Die „ Duckomenta“ ist eine niedersächsische Erfindung. Erdacht wurde sie im Jahr 1982 – man darf wohl unterstellen: in fröhlicher Runde – an der Hochschule für bildende Künstler in Braunschweig, von dem Professor Eckhart Bauer und Studierenden. Inzwischen sitzt die daraus entstandene Künstlergruppe, „interDuck“, in Berlin, hat in mehr als 70 Museen in ganz Europa ausgestellt, vor bislang 2,1 Millionen Besuchern. Die hannoversche „ Duckomenta“ ist mit gut 300 Exponaten die bislang umfangreichste.

Bürzel und Ei

So schmunzelt und lacht man sich von der Urzeit bis in die Gegenwart. Waren die „ Duckomenta“-Werke in den frühen Jahren auf Gemälde beschränkt, eröffnen sich nun auch neuen Blickwinkel auf Ethnologie und Archäologie: Die Spannbreite reicht von Fossilien über mittelalterliche Schaukästen bis zum modernen Film. „Die blaue Ente“ (wie einst Lili Marleen) trifft die „Ducks in Black“, Caesar auf den berüchtigten Piraten Claus Ducklebeker und Che Guevara.

Und im „Ursprung der Welt“ – nach Gustave Courbets berühmtem feministischen Gemälde von 1866 – streckt sich dem Betrachter nicht der nackte Unterleib einer Frau entgegen, sonder der Bürzel einer Ente – die dabei ein Ei legt. Das Ganze ist, der guten Sitten halber, hinter einem roten Samtvorhang versteckt.

Leonardos Entenwelt

Die Ausstellung wirkt wie für das Landesmuseum gemacht. „Wir sind ein Mehrspartenhaus“, weiß Direktorin Katja Lembke, „und das finden Sie auch in dieser Verentung wieder.“ Gezeigt werden die Werke in der ehemaligen Landesgalerie, den zukünftigen Kunstwelten dieses Weltenmuseums, das sich vorerst „Weltentenmuseum“ nennt. Ein hauseigenes Gemälde, „Dame am Strand von Viareggio“ vom Impressionisten Isaac Lazarus Israëls, wurde extra als „Ente am Strand ...“ nachgebildet und bleibt dauerhaft im Landesmuseum.

Die Gemälde und Zeichnungen von Leonardo da Vinci passen natürlich herausragend zu der zweiten laufenden Sonderausstellung, „ Leonardos Welt“ ein Stockwerk tiefer. „Mona Lisa“ als Menschen- und als Entenweibchen – wann hat man das schon mal ...

Aus Claude Monet wird Claude Monente

Das Ganze ist nicht nur ein großer intellektueller Spaß, der jede Hemmschwelle beim Umgang mit der Kunst spielerisch durchbricht. Es ist auch weniger ein parodistisches Spiel als eine humoristische Hommage: Die Künstlergruppe legt bei ihrer Entwerdung viel Wert darauf, Farbgebung, Pinselstrich und andere Eigenheiten der menschlichen Vorlagen nachzubilden: „Wir halten dem Besucher im Sinn einer Fabel einen Spiegel der Kultur vor“, sagt interDuck-Sprecherin Anke Doepner. Sie verantwortet auch die liebevollen Texte und Anekdoten zu den Bildern, wo aus Edvard Munch ein Egbert Monk wird und aus Claude Monet ein Claude Monente.

Idealerweise führt die „ Duckomenta“ zu einer leichteren, lässigeren, vielleicht auch gnädigeren Herangehensweise an die Krone der Schöpfung, die in ihrer grenzenlosen Arroganz gar zu gerne nur sich selbst dokumentiert. Diese Welt des Weltentenmuseums ist eine bessere. Wie der Dichter schon wusste: Ente gut, alles gut.

Info, Preise und Zeiten

Die Sonderausstellung „ Duckomenta“ läuft vom 10. Juli 2020 bis zum 11. April 2021 im Landesmuseum. Geöffnet ist täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt acht, für Familien 15 Euro, in Kombination mit der Sonderausstellung „ Leonardos Welt“ 15/zwölf/ 30 Euro.

Es lohnt sich durchaus, auch den Rest der Sammlung zu streichen: Die Enten haben sich in Form einzelner Ausstellungsstücke im ganzen Haus ausgebreitet.

Zur Ausstellung wurde eine Audiotour vorbereitet; die Dateien kann man sich coronakonform aufs eigene Smartphone laden. Zwei Begleitbände gibt es: ein Best-of (127 Seiten, 19,90 Euro) und ein Überblickskatalog (519 Seiten, 49,90 Euro). Und im Museumsshop werden allerlei Andenken wie formvollentete Schnabelschutzmasken angeboten.

Von Stefan Gohlisch