Hannover

„Schuldig“ heißt das neue Album der Berliner Indierocker Milliarden. Sehnsucht nach dem echten Gefühl kracht aus jedem Song. Wir sprachen mit Sänger Ben Hartmann (34) über Schuld, Heiner Müller und sein Lebensgefühl als Kind des Ostens.

Wie ist die Stimmung?

Eigentlich ganz gut. Meine Freundin, die in einer andern Stadt wohnt, war am Wochenende da; das war schön. Ansonsten ein bisschen erschöpft. Wir machen ja jetzt alles selber.

Sie haben ein eigenes Label gegründet. War das in diesen Zeiten eine gute Entscheidung?

Das war eine sehr gute Entscheidung, weil ich total zufrieden bin mit dem, was bei diesem ganzen Prozess der Abnablung und Autonomisierung herausgekommen ist. Ich mag die Platte total. Das hat Kräfte gekostet, weil hier auch jeder Zweifel selbst verwaltet werden muss. Aber das Ergebnis macht mich glücklich.

„Ich bin mir nicht genug“

Jeden Zweifel selbst verwalten – geht es nicht gerade uns allen so?

Für mich ist das nichts Neues. Ich bin es gewohnt, mich selbst und meine Gedanken zu verwalten.

Kopflos: Das Album von „Schuldig“. Quelle: Handout

Album und Auftritte „Ich will schuldig sein!“, singt Ben Hartmann schon im ersten programmatischen Song, und es klingt wie existenzielle Not. Da will einer echtes Leben spüren, nicht die weichgespülte Variante ohne Unsicherheiten und Sündenfall. Jeder Song eine Anklage, eine wütende Forderung nach dem Mehr. Man hat Hartmanns Band Milliarden bei den ersten beiden Platten gar zu große Rio-Reiser-Epigonenhaftigkeit vorgeworfen, zu viel Pose und zu wenig Gefühl. Im neuen Album aber, „Schuldig“ (Zuckerplatte/Membran) steckt so viel Aufrichtigkeit, dass diese Anwürfe der Vergangenheit angehören dürften. Die Videos sind bemerkenswert. Aber live sind Milliarden immer noch am besten. Das Release-Konzert wird am 5. Februar aus dem Bremer Club 100 gestreamt. Die Woche drauf geht die Band in einem umgebauten Van auf kleine Tour: Fans können 20-Minuten-Konzerte gewinnen – immer eine Einzelperson und Milliarden. Mehr Info auf der Website der Band: milliardenmusik.de

In „Wonderland“ singen Sie „Ich will bleiben, wo ich nie gewesen bin“ – empfinden Sie das als Leerstelle oder als Versprechen von Möglichkeiten?

Zunächst einmal: Die Grundlage dieses Texts und vor allem die Hauptzeile sind ein aus einem Gedicht von Thomas Brasch. Bei ihm heißt es: „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“ Ich habe es mir mundgerechter gemacht. Aber Sie haben total recht: Bei mir ist es beides. Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo es nicht mehr wie in den 20ern reichte, einfach auf irgendetwas zuzuleben. Das ist mir nicht genug. Ich bin mir nicht genug.

Oje.

Nein, das ist in keiner Weise depressiv gemeint. Es kennt die Leere. Es hat die Leere. Man steckt so viel in Strukturen fest. Aber jetzt ist der Punkt, an dem ich mir selber glauben möchte. Mir ist gesagt worden, aus jedem Song des Albums klingt eine Sehnsucht. Wahrscheinlich kommt das daher.

„Ich bin kein Rationalist“

Dazu muss man aber erst einmal wissen, wer man ist.

Volle Kanne. Darum versuche ich auch immer, bei allem, was ich beschriebe, ganz nah dran zu sein an meinen Begierden und Lüsten. Und natürlich auch Fantasien – ich bin kein Rationalist. Ich stehe auf Kunst, die gelebt ist, und Künstler, die gelebt haben.

Wen meinen Sie? Unter anderem Thomas Brasch, nehme ich an?

Thomas Brasch auf jeden Fall, auch weil ich ein Ost-Kind bin. Ich bin in Ost-Berlin geboren. Mich interessiert dieses Leben, das ich nur im Umschwung einer Gesellschaft und eines Systems kennengelernt habe. Darum hat er mich superbeeinflusst. Heiner Müller war für mich auch immer ein Riesenthema – und ausschlaggebend für „Schuldig sein“.

Thomas Brasch und Heiner Müller im Gepäck

Bei den Genannten ist viel gescheiterte Utopie dabei ...

Ja. Die sind daran zerbrochen. Das sind Leute, die sich wahrhaftig mit einer Utopie auseinandergesetzt haben. Bei Thomas Brasch war es noch viel schmerzhafter. Bei Heiner Müller war es kenntlicher. Der konnte ja auch raus, ist aber immer wieder zurückgekehrt. Und der Grund dafür hat mich zu dem Song „Schuldig sein“ angestiftet: Er spricht viel von dem Ekel vor Unschuld. Ich verstehe, wovon er spricht.

Nämlich?

Müller sagt in einem Interview auf die Frage, warum er immer wieder nach Ost-Berlin zurückfährt, in die Platte nach Lichtenberg: Ihn ekele die Unschuld der Menschen in den bundesdeutschen Innenstädten einfach an, wie sie da in ihren Kaufparadiesen herumlaufen und glauben, sie seien unschuldig. Da gehe er lieber in den Osten zurück zu Leuten, die sich gegenseitig ausspionieren und verraten, aber zumindest das Gefühl haben, Anteil an ihrer Geschichte zu haben. Das ist bei mir eingeschlagen.

„Es ist doch ekelhaft“

Was wünschen Sie sich?

Eine ehrliche authentische Gemeinschaft, einen ehrlichen Gedanken. Ich hatte solche Eltern. Meine Mutter ist gestorben, als ich 14 war. Aber ich erinnere mich noch: Bei ihr gab es nie einen doppelten Boden, nichts Kokettierendes. Da war eine Einfachheit drin, nach der ich mich unglaublich sehne. Ich habe keine Lust mehr auf unser kokettes Leben, das permanent alle Probleme verdrängt, die uns belagern. Das ödet mich an. Es ist doch ekelhaft.

Nun sind wir seit Monaten auf eine Weise auf uns selbst zurückgeworfen, die wir wohl nie erwartet haben. Macht es das einfacher oder schwieriger, diesen Prozess in Gang zu setzen?

Mir macht es das einfacher, weil ich mich nicht mehr in einer permanenten Gleichzeitigkeit selbst überhole. Ich hatte immer das Gefühl, ich komme meinen eigenen Gedanken nicht mehr hinterher. So gibt es eine Art von Entschleunigung, in der ich es leichter habe, Entscheidungen zu treffen. Und mich trifft diese Entschleunigung extrem, weil ich eigentlich nur existiere, wenn ich auf Bühnen klettere. Dass es jetzt fehlt, macht mir keine Angst. Ich finde andere Sachen beängstigend: unsere Gesellschaft, unsere Lethargie, unsere Verdrängung. Ich bin Mitte 30, und ich möchte so nicht leben. Das kann doch nicht unser Grund sein zu existieren: nämlich nur aus der Angst, nicht existieren zu können. Wir sind so stinkreich.

Das Positive schlägt sich aber nicht unbedingt in Ihren Liedern nieder, oder?

Nein, sie sind auch ein Motor, all das zu verarbeiten. Ich bin in einem anderen Interview gefragt worden, ob bei mir Nihilismus Programm ist. Nein, auf gar keinen Fall! Aber Gefühle und Gedanken sind Farben, mit denen ich male, weil diese Farben eben da sind. So kann ich leicht sein und sagen: Nein, ich habe keine Angst.

Von Stefan Gohlisch