Hannover

Der Hahnepeter ist ein seltsames Tier. Er hat nur ein Bein, das aussieht wie eine Kreiselspitze und einen Schweif, der in einen Propeller mündet. Aber er lebt im Paradies, wo alle Tiere Freunde sind. So hat ihn Kurt Schwitters 1923 erfunden. Und nun kommt des Dadaisten Wappentier zu neuen Ehren: als Name und Erkennungszeichen einer Literaturzeitschrift für Hannover.

Hans-Peter Wiechers, früherer Redakteur der „ Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ hat den „Hahnepeter“ auf die Welt gebracht. Vorangegangen waren Gespräche bei einem Treffen der Mitglieder des hannoverschen Autoren-Netzwerks. „Da wurde der Wunsch nach einer solchen Zeitschrift geäußert“, erzählt Wiechers, „und ich habe gesagt, davon verstehe ich etwas.“ Er erzählte einem Ex-Kollegen, Art-Director Hans Borgaes von der Idee – „und dann hat Hans gebastelt, und es sah einfach zu gut aus, um es nicht zu machen.“

Anzeige

Lesen Sie hier: Literaturpreis Kurt geht an Alexa Dietrich

Weitere NP+ Artikel

Dichter und Dichtung

Am Montag kam nun die erste Ausgabe des „Hahnepeter“ aus der Druckerei und wird dieser Tage in Buchhandlungen und andere Kulturorten der Stadt verteilt: eine Zeitschrift mit klarem, gut lesbarem Layout und Texten von und über Literaten. Gedichte von bekannten Autoren wie Tobi Kunze sind ebenso dabei wie ein Doppel der „ Kurt“-Literaturpreisträger Alexa Dietrich und Alexander Rudolfi und ein Interview mit dem Schriftstellerpaar Wolfram Hänel und Ulrike Gerold. Da bleibt Wiechers ganz Journalist: „Manchmal interessiert mich der Dichter fast mehr als die Dichtung – da gibt es unendlich viele interessante Menschen.“

Lesen Sie hier: „Der Tote vom Steintor“ von Wolfram Hänel und Ulrike Gerold

Der „Hahnepeter“ ist kostenlos und verursacht doch Kosten. Noch bekommen die Autoren kein Honorar Die Druckkosten der ersten Ausgabe bezuschusste das Kulturamt. Wiechers hofft auf Spenden. Immerhin: Die Erstauflage beträgt 3000 Stück – bei Schwitters’ Hahnepeter waren es nur 100 nummerierte Exemplare.

Von Stefan Gohlisch