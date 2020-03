Neue Thrills für Ulrike Gerold und Wolfram Hänel

Hannover

Isolation ist derzeit lebenswichtig – kann aber auch langweilig sein. An dieser Stelle erzählen fortan prominente Hannoveraner, wie sie die freie Zeit nutzen. Heute: das Schriftsteller-Paar Ulrike Gerold und Wolfram Hänel.

Auf ihre geliebten Gespräche in der Küche mit Freunden müssen die beiden derzeit verzichten. „Aber wer uns besser kennt, weiß auch, dass wir zumindest in den Schreibphasen abends ohnehin zu absoluten Serien-Junkies werden. Um uns zu entspannen. Und genau das tun wir auch jetzt: Tagsüber schreiben wir an einem neuen Roman – einem Hannover-Krimi übrigens – und mangels irgendwelcher Alternativen ziehen wir uns abends Serien rein.“

Lesen Sie hier: Wie Hänel und Gerold Bücher schreiben

„Peaky Blinders“ als Tipp

„Peaky Blinders“ habe es ihnen dabei besonders angetan, ebenso „True Detective“, vor allem die erste Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Und: „Gerade haben wir ,Code 37’ für uns entdeckt, eine belgische Serie, die unsere Erwartungen vollständig erfüllt hat, zwei Staffeln furchtbare Abgründe der menschlichen Seele, mit einer Polizeieinheit, die auf Sexualdelikte spezialisiert ist und einer ziemlich coolen und nur leicht gestörten Chefermittlerin als Hauptfigur. Großartig! Oder auch ,Die Bande’ von Jan de Lichte, ebenfalls belgisch, eine historische Robin-Hood-Adaption, die uns unwillkürlich an eine möglicherweise zu erwartende Zukunft der ,Fridays of Future’-Bewegung denken ließ.“

„ Sons of Anarchy“ würde zwar nicht zu ihren Lieblingsserien gehören, habe aber zwei wesentliche Pluspunkte: „Erstens haben die Typen vom kalifornischen Motorradclub etwas gegen Nazis – und zweitens gibt es unzählige Staffeln der Serie.“

Lesen Sie hier: Hänel und Gerold zwischen Fakt und Fiktion

Virusepidemie im hohen Norden

Im ZDF (auch in der Mediathek) hätten sie „Artic Circle“ gesehen: „über eine drohende Virusepidemie ausgerechnet im finnischen Lappland, mit viel Schnee, Kälte und Einsamkeit, und so hochaktuell, dass man sogar über einige schauspielerische Attitüden hinwegsehen kann. Übrigens mit Clemens Schick, der hier ja einige Zeit am Theater gespielt hat!“

Und als Film könnten sie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit einer großartigen Frances McDormand wärmstens empfehlen. Sie fügen hinzu: „Aber nicht, dass jetzt jemand glaubt, wir würden keine Bücher lesen, doch, tun wir, und wie. .Sarahs Gesetz’ von Silvia Bovenschen zum Beispiel oder Johannes Krause und Thomas Trappe ,Die Reise unserer Gene’, sowie Joan Didions ,Das Jahr magischen Denkens’. Und als leichte Kost die Krimis von Ian Rankin …“

Lesen Sie hier: Brodowy liest schwere Kost in schweren Zeiten

Von Stefan Gohlisch