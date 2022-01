Hannover

Justin Laura Hahn führt ihre Besucher mit ansteckender Begeisterung durch die verlassenen Räume. „Das sind doch einfach feine Flächen, zum Beispiel für experimentelle Kunst. Oder für Seminare. Oder Beratungsstellen“, sagt die neue Mitgeschäftsführerin des Kulturzentrums Pavillon.

In manchen der Räume im Obergeschoss des Kulturzentrums am Raschplatz, liegt Schutt, in anderen lagern Möbel, in vielen finden sich noch Spuren früherer Nutzung: Eine alte Schultafel, noch beschriftet, zeugt davon, dass hier früher mal Hauptschüler unterrichtet wurden, anderswo bunte Wandgemälde von einer Unterwasserlandschaft von fröhlichen Kursen der Volkshochschule.

Lesen Sie hier: So war das erste Corona-Jahr für den Pavillon

Die neue Doppelspitze: Sabine Müller-Jantsch (links) und Justin Laura Hahn im ersten Stock des Pavillon. Quelle: Rainer Dröse

Obergeschoss liegt seit mehr als zehn Jahren brach

Seit mehr als zehn Jahren sind diese Räume verlassen. Eine vernünftige Asbestsanierung steht aus. Auch gehorchen sie nicht mehr aktuellen Brandschutzbestimmungen. Als der Pavillon im Jahr 2013 umfangreich saniert wurde, fehlte das nötige Geld. Immerhin: Einen zentralen Raum, wegen des üppigen Dachfensters „Kuppelsaal“ genannt, darf das Team nutzen und tut das auch, unter anderem als Archiv. Und das Loch für einen Fahrstuhlschacht – unabdingbar für einen barrierefreien Betrieb – wurde damals bereits vorbereitet.

Lesen Sie hier: „Multitude“ im Pavillon – ein neues Festival für Hannover

Alles so schön bunt hier: Dieser Raum wurde früher von der Volkshochschule genutzt. Quelle: Rainer Dröse

Eine weitere Million Euro hätte der Umbau damals gekostet; heute wären es inflationsbedingt entsprechend mehr. „Es mangelt nicht an politischem Willen; das wurde uns signalisiert,“ sagt Sabine Müller-Jantsch, als langjährige Geschäftsführerin die andere Hälfte der neuen Pavillon-Doppelspitze.

Die Gelder müssen her, zumindest eine Anschubfinanzierung. „Was das Erschließen von Fördermitteln für den Rest angeht, haben wir inzwischen genug Erfahrung“, sagt Müller-Jantsch. Interessenten gäbe es auch schon zur Genüge: aus der Künstler-Community, aber auch von Institutionen wie dem Bildungsverein oder der Beratungsstelle Violetta.

Lesen Sie hier: Teenager-Liebe: Theater fensterzurstadt spielt im Pavillon

Mit Oberlich: Der sogenannte „Kuppelsaal“. Quelle: Rainer Dröse

Als nächsten großen Wunsch an die Zukunft äußert Hahn eine Rückkehr zum Regelbetrieb nach der Pandemie: „Irgendwann müssen wir den Umbruch vom Stillstand zum Aufbruch schaffen.“ Etwa 1000 Veranstaltungen pro Jahr stimmt in normalen Zeiten das Team aus 50 festen und 30 freien Pavillon-Mitarbeitern.

Lesen Sie hier: Masala auf 2022 verschoben

Mit 26 Jahren seit acht Jahren dabei

Hahn selbst ist mit ihren 26 Jahren bereits seit 2014 dabei. Die gelernte Betriebswirtin hat das Kulturzentrum in etlichen Funktionen kennengelernt. „Vielfalt, Begegnung, Partizipation“, machen in ihren Augen die DNA des Pavillon aus. Das zurückliegende halbe Jahr war sie bereits für den Bereich Verwaltung und Finanzen zuständig. „Sie hat uns sicher durch die Pandemie geleitet“, sagt Müller-Jantsch: „Der Ausnahmezustand Corona war vermutlich die beste Schule.“

Für die Zeit danach, ist Hahn sich sicher, brauche es Kultur und Soziokultur mehr denn ja: „Gesellschaftlicher Diskurs braucht gesellschaftliche Begegnung, und dafür braucht es Räume der Begegnung.“ Und die 1000 brachliegenden Quadratmeter im Obergeschoss wären dafür der perfekte Ort.

Von Stefan Gohlisch