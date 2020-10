Hannover

Ein unscheinbarer Theaterzettel aus der Zeit direkt nach dem 2. Weltkrieg: An der Landesbühne Hannover wird „Emil und die Detektive“ gegeben. Die Darstellerin der Pony Hütchen heißt Irene Koss – sie wird 1952 die erste Fernsehansagerin der Bundesrepublik werden. Und Gustav mit der Hupe mimt ein gewisser Hardy Krüger, der später mit Weltstars wie Richard Burton, James Stewart oder Claudia Cardinale vor der Kamera steht. „Man könnte“, sagt Carsten Niemann, „hier aus einem einzigen Exponat schon eine ganze Ausstellung machen.“ Der Leiter des Theatermuseums hat Recht: Die „ Spurensuche“, so heißt die gerade eröffnete Schau, bietet bei ihrem Streifzug durch die hannoversche Bühnenhistorie ein ganzes Füllhorn an Geschichten.

„Vom Befragen der Dinge“ lautet der passende Untertitel der Ausstellung, bei der es flüchtige Blicke nicht tun und die man schwerlich bei einem einzigen Besuch in den Griff bekommen wird. Niemann hat bewusst auf eine chronologische Anordnung verzichtet, und nähere Informationen stehen nicht direkt an den auf Theaterpodeste gesetzten Vitrinen, sondern sind einem ausliegenden Textblock von beachtlichem Umfang zu entnehmen.

Anzeige

Lesen Sie hier: Theatermuseum zeigt das Chamäleon Nina Hagen

Sinnlicher Zugang und viele Informationen

Das fördert den sinnlichen Zugang zu den über 100 Exponaten, die man ja zunächst einmal unmittelbar auf sich wirken lassen kann. Und wer dann etwa einen Brief von Mary Wigman an Yvonne Georgi vom 29. Oktober 1968 genauer liest, findet darin Sätze zu Gret Palucca und Harald Kreutzberg – schon haben wir in kurzer Zeit einen Streifzug durch die Geschichte des modernen Ausdruckstanzes unternommen. Während sich bei den von Kurt Schwitters entworfenen Theaterplakaten einmal mehr zeigt, dass Gebrauchskunst eben durchaus Kunst sein kann.

Die Planung: Ein Architekturmodell des Schauspielhauses. Quelle: Michael Wallmüller

Wo soll man hier in der Beschreibung der Ausstellung weitermachen? Vielleicht mit einem Programmheft der 1911 eröffneten „Schauburg“, die damals als eines der schönsten Theater Deutschlands galt. Oder mit Kurt Söhnleins Bühnenbildmodell zum „Kaufmann von Venedig“ aus dem Jahr 1933. Oder mit der Personalakte von Joseph Joachim – der berühmte Geigenvirtuose war Mitte des 19. Jahrhunderts als Konzertmeister und -direktor in Hannover tätig. Oder mit dem Führerschein der Schauspielerin Margarete Schönzart, die unter den Namen „Schott“ auftrat und über 40 Jahre dem hannoverschen Ensemble angehörte. Oder …

Lesen Sie hier: Theatermuseum ist 90 Jahre alt

„Das Gesicht einer Stadt“

Carsten Niemann verweist auf eine Sammlung von zunächst unscheinbar wirkenden Notizbüchern: „Mehr Liebe zum Theater kann man sich nicht vorstellen.“ In der Tat – ein hannoversches Ehepaar hat hier, fast durchweg handschriftlich, den Besuch von Vorstellungen zwischen 1949 (Symphoniekonzert mit Schumann und Brahms) und 2004 (öffentliche Probe zu einer Nono-Oper) dokumentiert.

Es gibt Programmheft-Faksimiles zum Durchblättern, es gibt eine Hörbox mit historischen Gesangseinspielungen, es gibt auf Schrifttafeln einen „Kleinen Spaziergang durch Hannovers Theatergeschichte“, der alles andere als klein ist. Und es gibt Filme. „Das Gesicht einer Stadt“ von 1932 ermöglicht einen faszinierenden Blick auf das Vorkriegs-Hannover, ein kurzer Streifen thematisiert den Wiederaufbau des Opernhauses in den Jahren 1949/50. Und Kurt Ehrhardt, einst Generalintendant des Theaters Hannover, erzählt vom hochsensiblen und jung verstorbenen Schauspieler Hanns Lothar, Bruder von Günther und Horst Michael Neutze: „Er war ausgezogen, das Fürchten zu lernen ...“

Fazit: eine im besten Sinne überwältigende Ausstellung. Und es bestätigt sich, dass man der Corona-Krise auch mit Umdenken begegnen kann: „Es hat gut getan, einmal innezuhalten“, sagt jedenfalls Carsten Niemann. „Sich zu besinnen und zu schauen, welche Schätze man eigentlich zur Verfügung hat.“

Die Ausstellung läuft bis zum 14. März 2021.

Von Jörg Worat