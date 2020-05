Busch-Museum zeigt „Grandios! Virtuos!“

Hannover

„Na, hab ich zuviel versprochen?“, fragt der Kavalier. Die Dame lächelt beglückt – schön ist so ein Schweineleben, wenn man bis zum Hals in Jauche steckt. Peter Gayman hat diese tierische Szene gezeichnet. Zu sehen ist sie in der durchaus treffend betitelten Ausstellung „Grandios! Virtuos!“ im Museum Wilhelm Busch.

Corona und die daraus resultierende Zwangsschließung haben das privat geführte Haus schwer getroffen; daraus macht Direktorin Gisela Vetter-Liebenow kein Geheimnis: „Das Busch-Museum musste immer kämpfen, aber nie so existenziell wie jetzt.“ Das Haus ist dringend auf Eintrittsgelder angewiesen; die institutionelle Förderung der Stadt und die Mitgliedsbeiträge von der Wilhelm-Busch-Gesellschaft decken nicht einmal den laufenden Betrieb. Da schmerzt es umso mehr, dass ausgerechnet die erfolgreiche Deix-Ausstellung wegen der Pandemie frühzeitig enden musste.

Aus der Ausstellung: Bild von Peter Gayman Quelle: Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.

Umso beglückender, dass das Museum für Karikatur und Zeichenkunst nun mit seinen reichhaltigen Pfunden wuchern kann. Alle verbliebenen Ausstellungen 2020 können mit dem eigenen Bestand realisiert werden, ob nun „ Ronald Searle: Ein Künstlerleben“ (29. August bis 22. November), die neue Sammlungsausstellung zum 90. Geburtstag der Wilhelm-Busch-Gesellschaft (ab 26. September) oder „ Tatjana Hauptmann: Eine Gesamtschau ihrer Kinderbücher (28. November bis 11. April). Aktuell zeigt die Kabinettausstellung „Geschenkt“ in Ausschnitten, welche Schätze im Fundus lagern: Vorlässe und Nachlässe, Schenkungen und Dauerleihgaben – „eine kleine Leistungsschau dessen, was dieses Museum erarbeitet hat“, so Vetter-Liebenow.

Nicht zuviel versprochen

„Grandios! Virtuos!“ basiert auf einer großzügigen Dauerleihgabe einer süddeutschen Sammlerfamilie, die unbekannt bleiben möchte: 400 Blätter, von denen jetzt 120 zu sehen sind und die von einigen der größten ihrer Kunst stammen: Chas Adams und E.O. Plauen, Ralph Steadman und Tomi Ungerer, Janosch und Sempé, Gerhard Haderer und Gerd Glück, 45 Künstler insgesamt.

“Alkohol am Arbeitsplatz“ heißt dieses Bild von Gerhard Haderer. Quelle: Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.

Allen gemein ist das enorme künstlerische Niveau; eine so große Ballung karikierender Zeichenkunst ist auch im Busch-Museum selten. Darauf legten die Sammler großen Wert. Der gepflegte Humor ist ein feinsinniger. Die jetzigen Leihgeber seien dem Haus seit 20 Jahren verbunden, berichtet Vetter-Liebenow. Sie habe sie damals auch dazu beraten, wie man eine solche Sammlung aufbaut.

Die Bilder sind großzügig gehängt, auch in Rücksicht auf die derzeit notwendigen Abstände der Besucher. „Die Ausstellung lädt zu einem entspannten Gang ein, so Vetter-Liebenow: „Der ist zugleich ein Streifzug durch die Geschichte der Karikatur.“ Und das ist nicht zuviel versprochen.

Die Ausstellung läuft bis zum 23. August.

Von Stefan Gohlisch