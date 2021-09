Hannover

„Ich würde mich natürlich sehr freuen, falls … aber es wird jetzt keinen Jubelkommentar geben“, sagt Franziska Stünkel, „ganz einfach, weil es nichts zu jubeln gibt – da bin ich norddeutsch zurückhaltend.“ Der Grund, der nicht zu bejubeln ist: „Nahschuss“, der aktuelle Film der hannoverschen Regisseurin, ist einer von zehn Filmen, die als deutscher Beitrag für den Oscar als bester ausländischer Film in Frage kommen.

Um Stünkels Zurückhaltung zu verstehen, hilft ein Blick auf die Mitbewerber: Eingereicht wurden in diesem Jahr neben „Nahschuss“ unter anderem auch Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“, Dominik Grafs „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ und Til Schweigers „Die Rettung der uns bekannten Welt“.

Lesen Sie hier: Diese DDR-Geschichte erzählt Stünkel in „Nahschuss“

Nominiert für zwei weitere Preise

Am 15. September gibt das zuständige Unternehmen German Films bekannt, welcher Film überhaupt der Academy in den USA vorgeschlagen wird, und dann ist noch lange nicht ausgemacht, ob deren Mitglieder jenen deutschen Beitrag in Betracht ziehen, geschweige denn, ihn zum Gewinner küren. „Es ist wirklich nur ein allererster Schritt“, sagt dann auch Stünkel.

„Nahschuss“: Szene mit Luise Heyer und Lars Eidinger. Quelle: Xiomara Bender

Festzuhalten bleibt aber, dass „Nahschuss“ – ihr beklemmend eindringliches Drama über das letzte Opfer der Todesstrafe in der DDR – ein Erfolg ist, kritisch wie kommerziell. Schon beim Filmfest München, bei dem der Film Anfang Juli Premiere feierte, gewann er den „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ und für die Regie den „One Future Preis“. Am 5. September zeigt Stünkel ihn beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen – dort ist Nahschuss für den Filmkunstpreis und den Rheingold-Publikumspreis 2021 nominiert.

Lesen Sie hier: Franziska Stünkel erhält zwei Preise für Drehbuch

21 Screenings in 18 Städten

Als der Film vor vier Wochen herauskam, war er der erfolgreichste Start in den Arthaus-Charts. Und dann ist da noch die Kinotour, die Stünkel in den vergangenen Wochen absolviert hat und über die sie viel lieber spricht als über irgendwelche Oscar-Chancen. 21 sogenannte „Screenings“ in 18 Städten hat sie begleitet, Deutschland dafür von Nord nach Süd und Ost nach West bereist. Der Potsdamer Platz in Berlin mit 400 Zuschauern war ebenso dabei wie eine DDR-Mehrzweckhalle und eine Kirche in der Thüringer Provinz, die sie mit einem Wanderkino besuchte. Den Abschluss bildete – an diesem Donnerstag – eine Freiluftaufführung vor der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin, wo auch Teile des Films gedreht worden waren.

„Es war mir ein ganz großes Anliegen, in Städten wie Rostock, Weimar oder Dresden zu Gast zu sein und den Film auch vor Zeitzeugen und Menschen zu zeigen, die in der DDR aufgewachsen sind“, sagt Stünkel.

Lesen Sie hier: „Nahschuss“ feiert Hannover-Premiere

„Sehr konzentrierte“ Publikumsgespräche

„Sehr konzentriert“ seien die anschließenden Publikumsgespräche stets gewesen. Oftmals habe sie die Kinos erst nach Mitternacht verlassen. Auffällig sei gewesen, wie wenig Menschen vor „Nahschuss“ überhaupt gewusst hätten, dass es in der DDR die Todesstrafe gab.

Eindringlich in Erinnerung geblieben ist ihr eine Aufführung vor 300 Schülerinnen und Schülern, 14 bis 18 Jahre alt. Dort hätten viel mehr als die Vergangenheit die aktuellen Bezüge des Films eine Rolle gespielt: mit welchen Methoden rigide politische Systeme Menschen unter Druck setzen können.

Lesen Sie hier: Filmkritik zu „Nahschuss“

Internationale Festivals warten

Nun würde Stünkel den Film gerne auf internationalen Festivals sehen: „Wir leben auf einem Planeten, auf dem es leider nötig ist, sich mit den Mechanismen solcher Systeme auseinanderzusetzen“, sagt sie.

Die größtmögliche Aufmerksamkeit international böte natürlich ein Auslands-Oscar, wirft da der Journalist ein. Aber darüber möchte Stünkel nicht einmal laut nachdenken. Sie ist ja norddeutsch zurückhaltend.

„Nahschuss“ läuft noch im Kino am Raschplatz.

Von Stefan Gohlisch