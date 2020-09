Nachhaltig: „musica assoluta“ in der Markuskirche

Hannover

Ein mächtiges Summen zieht durch die Markuskirche. Es sind nicht die Mitglieder von „musica assoluta“, die hier ihre Stimmbänder vibrieren lassen – die Drones kommen aus den Reihen der 100 Konzertbesucher, die verteilt im Raum sitzen. Die Einlage gehört zum Streichquartett „American Mirror Part I“ von Derrick Spiva, und die in zwei Passagen gewünschte Publikumsbeteiligung hat schon nach kurzer Einweisung gesessen, zum großen Erstaunen von Thorsten Encke, Cellist und Leiter des Ensembles: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht.“

Es sind wohl die nachhaltigsten Momente an diesem Abend, und somit wären wir auch schon beim Thema, das just „Nachhaltigkeit“ lautet, weshalb das Programm unter dem Motto „Das grüne Konzert“ läuft und die Umsetzung bis ins Detail durchdacht ist: So sind alle Musiker mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln angereist, das Programmheft liegt nur in digitaler Form vor und kann per Scan vom Plakat abgeholt werden.

Mannigfaltige Einflüsse

In einer kurzen Gesprächsrunde zur Halbzeit des Konzerts erläutert Encke weitere Ansätze: Wenn CO2-Emissionen beim Transport nicht zu vermeiden seien (die große Trommel lässt sich etwa in der Tat schwer auf den Gepäckträger schnallen), gebe es eine Ausgleichszahlung für einen grünen Zweck.

Das ist lobenswert und um so schöner, als sich zur Nachhaltigkeit gute Musik gesellt. Das Spiva-Stück gefällt auch außerhalb der Summeinlagen: Es ist geprägt von den mannigfachen Einflüssen, die den Schmelztiegel Amerika ausmachen – mit Anleihen bei osteuropäischen und afrikanischen Musikformen, und zwischendurch kann‘s auch mal ein bisschen bluesig werden. Kurz: eine lebendige Angelegenheit.

Wolkenverhangene „Mondscheinsonate“

Spiva ist Jahrgang 1982, während der Kollege George Crumb, das mag etwas paradox klingen, schon als Altmeister der Neuen Musik gelten kann. Sein Stück „An Idyll for the Misbegotten“ für Flöte und drei Schlagwerker kommt über weite Strecken verhalten daher, birgt aber auch eine gewaltige Zuspitzung – Flötistin Eva Ludwig meistert souverän die Finessen ihres Parts, etwa die punktuell erforderlichen Überblas-Einlagen.

Typisch für „musica assoluta“ ist die Kombination von Musik aus mehreren Jahrhunderten, und im Beethoven-Jahr eben diesen Komponisten an Bord zu holen, liegt nahe. Pianistin Eugene Shon phrasiert bei der „Mondscheinsonate“ ganz vortrefflich, doch macht sich hier die Kirchenakustik teilweise negativ bemerkbar – der Mond wird dann doch arg wolkenverhangen. Und in den schnellen Passagen mölmt auch das abschließende „Geistertrio“ ein wenig, so überzeugend die Interpreten auch zur Sache gehen mögen.

Unter dem Strich ein ebenso origineller wie hochkarätiger Abend. Weshalb man sich schon auf das dreitägige assoluta-Festival „Menschlichkeit“ freuen darf, das ursprünglich für dieses Jahr geplant war und nun ins nächste geschoben wird.

Von Jörg Worat