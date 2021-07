Nach Konzertabbruch in Augsburg: Helge Schneider spielt wieder – auch in Hannover

Hannover

Nein, das war nichts für ihn. Mit den Worten „Das geht mir ziemlich auf den Sack“ brach Helge Schneider vergangenen Freitag in Augsburg ein Konzert vor Menschen in Strandkörben ab. Inzwischen haben der Musiker und sein Management alle Auftritte im Rahmen der „Strandkorb Open Air“-Reihe abgesagt. Die restlichen Konzerte – und damit auch das am 10. September auf der Gilde-Parkbühne in Hannover – sollen aber stattfinden.

„Helge bekundet seinen Respekt für das große Engagement des Veranstalters, welches mit der Entwicklung eines neuen Konzeptes überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht habe“, heißt es auf der Website des Künstlers („Katzeklo“): „Für ihn persönlich passt das Format aber leider nicht.“ Schon im vergangenen Jahr hatte sich Schneider geweigert, die damals üblichen Autokonzerte zu geben, weil er an seinen improvisationsreichen Abenden den Kontakt zum Publikum brauche.

Hannover-Auftritt soll stattfinden

Bei dem Auftritt habe ihn außerdem das Gewusel von Gastro-Personal direkt vor der Bühne irritiert, was zum Abbruch des Auftritts nach nur 40 Minuten führte. In den sogenannten sozialen Medien war das Vorgehen teils heftig diskutiert worden. Bereits am Sonntag und den beiden darauffolgenden Tagen spielte Schneider hingegen wieder: im Innenhof des Deutschen Museums in München vor Publikum auf regulären Sitzplätzen.

Schaut man auf den üppigen Tourplan Schneiders, sind dort tatsächlich nur jene Konzerte der „Strandkorb Open Air“-Reihe abgesagt. Alle anderen finden statt. Man werde sich beizeiten noch einmal mit dem Management des Musikanten auseinandersetzen, heißt es bei Hannover Concerts. Man sei aber sicher, dass wegen des eigenen erprobten Konzeptes das Konzert wie geplant stattfinden wird.

Spenden an Opfer der Flutkatastrophe

Die Situation auf der Parkbühne ist auch eine andere als in Augsburg: Für das Publikum stehen Klappstühle bereit. Aufstehen ist erlaubt. Die Getränkeversorgung findet auch am Platz statt, dank der großzügigen Zugänge zu den Plätzen aber auch recht unauffällig.

Schneider und die „Strandkorb Open Air“-Veranstalter haben sich unterdessen auch geeinigt. Man wolle gemeinsam 20.000 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe spenden, um zu zeigen, „dass der finanzielle Aspekt genauso wenig im Vordergrund der Entscheidung stand wie eine etwaige Kritik am Strandkorb Veranstaltungsformat“.

Von Stefan Gohlisch