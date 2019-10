Wieder ein Team: Nicole Kidman (52) und Alexander Skarsgård (43) werden bald erneut zusammen vor der Kamera stehen. Wie das Magazin „Variety“ berichtet, übernehmen sie die Hauptrollen im Wikinger-Epos „The Northman“, das um das 10. Jahrhundert in Island spielt. Robert Eggers („The Witch“) wird Regie führen und verfasste auch das Drehbuch.

Dass sie gut zusammenarbeiten können, bewiesen die beiden bereits in der HBO-Serie „Big Little Lies“: Als dysfunktionales Ehepaar sorgten Kidman und Skarsgård in der ersten Staffel für Aufsehen – für ihre Rolle der misshandelten Ehefrau erhielt Kidman sogar den Emmy als beste Darstellerin.

RND/spot