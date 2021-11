Hannover

Süßer die Verzerrer nie klangen: Mit „Santa Claus“ legt die Düsseldorfer Punkband Broilers ein Weihnachtsalbum vor – mit ihren Versionen von festlichen Klassikern wie „Feliz Navidad“ und neuerem Liedgut wie „Christmas Time (Again)“ von den Bad Manners. Schlagzeuger und Weihnachtsfan Andi Brügge (41) erklärt, warum.

Frohe Weihnachten!

Ja, genau, seit Sommer ...

Das heißt, Sie haben im Sommer mit den Aufnahmen angefangen, damit das Album pünktlich zu Weihnachten fertig ist?

Stimmt. Und da sitzt man bei 30 Grad und singt Weihnachtslieder.

Macht das Spaß?

Da sprechen Sie mit dem Richtigen. Ich liebe tatsächlich Weihnachten und könnte eigentlich immer schon ab Februar wieder Weihnachten feiern. Darum war das für mich ganz cool. Aber wir haben im Studio schon tief in die Trickkiste greifen müssen, um uns richtig in Stimmung zu bringen. Wir haben das Studio komplett geschmückt, mit Plastik-Tannenbaum und allem Drum und Dran. Wir hatten sogar einen Luftdiffusor, der die ganze Zeit den Duft von Lebkuchen und Vanillekipferln versprüht hat.

„Was kann man an Weihnachten nicht mögen?“

Was mögen Sie so sehr an Weihnachten?

Was kann man daran nicht mögen? Geiles Essen, Eierlikör und – auch wenn es sich kitschig anhört – ein paar Tage, an denen man versucht, etwas netter zu seinen Mitmenschen zu sein, auch wenn es bei dem einen oder anderen schwerfällt.

Wie wird gefeiert?

Alle aus der Band machen das tatsächlich klassisch mit der Familie, wie man sich das so vorstellt.

Wäre das Weihnachtsalbum zustande gekommen, wenn die vergangene eineinhalb Jahre anders verlaufen wären, als sie es taten?

Wir hatten uns das schon länger vorgenommen. Vermutlich wäre es dann auch irgendwann gekommen, aber später. Dadurch, dass unsere Open-Airs verschoben werden mussten, hatten wir halt ein paar Tage im Sommer Zeit und sagten: Warum nicht jetzt?!

Weihnachtlich: Das Cover von „Santa Claus“ – die Gestaltung nimmt Bezug auf das Broilers-Erfolgsalbum „Santa Muerte“. Quelle: Handout

Wie kam die Auswahl zustande?

Es gab vorher eine große Liste, auf die jeder von uns Weihnachtslieder, die er schön findet, setzen konnte. Mit der sind wir ins Studio gegangen und haben geguckt, was klappt und was nicht klappt. „Last Christmas“ von Wham hatten wir natürlich auch auf der Liste; da haben wir sehr schnell gemerkt: Das bringt’s irgendwie nicht. Denn das Lied gibt es in grob geschätzt 48.000 Versionen – das jetzt noch einmal mit verzerrten Gitarren runterzuspielen, das braucht kein Mensch. Dann haben wir es einfach gelassen, genauso wie bei Mariah Carey „All I want for Christmas“. Es war uns auch wichtig, dass wir ein Weihnachtsalbum machen, das ohne Ironie funktioniert.

Was ist Ihr liebstes Weihnachtslied?

„Fairytale of New York“ von den Pogues ist eines meiner absoluten Highlights. Und mich hat es sehr gefreut, dass es „Christmas (Baby please come home)“ von Darlene Love auf das Album geschafft hat. Ein Lied, mit dem ich meine Familie in die Weißglut treibe, ist von John Denver, „Christmas for Cowboys“. Das hat es leider nicht auf die Platte geschafft.

„Weihnachten war in meiner Familie immer ein Riesenthema“

Aber „Christmas Vacation“ aus dem Film „Schöne Bescherung“. Das eröffnet das weite Feld Weihnachtsfilme – gehört der für Sie dazu?

Auf jeden Fall, ein Klassiker. Auch „Die Geister, die ich rief“ mit Bill Murray muss sein. Da gibt es viel Schönes.

Wie hat denn der Andi Brügge mit zwölf, 13 Jahren Weihnachten gefeiert, der gerade die Band gegründet hatte, aus der mal die Broilers werden sollte?

Ich glaube, ganz genauso. Weihnachten war in meiner Familie immer ein Riesenthema. Ich habe auch nie diese Zeit gehabt wie viele andere mit 15, 16 Jahren, die Heiligabend später noch Saufen gegangen sind. Weihnachten war immer ein sehr schönes Familienfest. Man kann trotzdem sehr viel Spaß haben, auch mit der eigenen Familie.

Schock über Erkrankung von Sänger Sammy Amara

Kommen wir zu etwas weniger Schönem: Im Sommer war Ihr Sänger, Sammy Amara, sehr krank, mit einer Herzmuskelentzündung. Wie sind Sie damit umgegangen?

Das war schon ein ziemlicher Schock für uns alle. Auf der einen Seite haben wir uns natürlich Sorgen gemacht, und gehofft, dass er schnellstmöglich wieder gesund wird. Auf der anderen Seite war uns sehr schnell klar, dass wir die geplante Open Air Akustik Tour absagen mussten. Es hat uns allen sehr aufs Gemüt gedrückt. Das Album war da übrigens schon aufgenommen.

Wie geht es ihm heute?

Gut. Er hat sich wieder komplett auskuriert. Allerdings musste er lernen, dass auch er irgendwo eine Belastungsgrenze hat, und schaltet jetzt zwischendurch auch mal einen Gang runter. Auch wenn wir ihn hier und da dazu zwingen müssen. Und jetzt proben wir auch schon seit ein paar Wochen für die Weihnachtstour.

„Es wird etwas gediegener“

Was kann man da erwarten?

Wir haben natürlich wieder die Bläser dabei, auch eine Gastmusikerin. Die Konzerte werden schon anders als normale Broilers-Konzerte. Das Publikum sitzt. Wir auf der Bühne sitzen vermutlich auch. Wir haben Locations ausgesucht, die dazu passen. Wir haben natürlich die Weihnachtslieder dabei und Broilers-Klassiker, aber umarrangiert: Wir haben das auf ein Halbakustik-Set getrimmt. Es wird etwas gediegener.

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Was wünschen Sie sich?

Abgesehen von den Klassikern – also: Gesundheit, Liebe, Erfolg – wünsche ich, dass wir das mit der Pandemie irgendwann in den Griff bekommen und wir wieder ganz normal unserem Job nachgehen können. Und dass die Festivals im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Das ist, was wir im Moment am Herzen liegt.

Das Weihnachtskonzert der Broilers am 14. Dezember im Theater am Aegi ist bereits ausverkauft.

Von Stefan Gohlisch