Bodo Wartke (43) ist einer der bekanntesten Klavierkabarettisten des Landes und einer der besten. 2021 wollte er groß sein 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Was aus den Plänen wurde, erzählt er im Interview.

Sie haben sich nicht das beste Jahr für ein Bühnenjubiläum ausgesucht.

Nein, habe ich nicht. Wie Beethoven – der hatte ja vergangenes Jahr Jubiläum.

Wie gehen Sie mit der besonderen Situation um?

Es ist jammerschade, dass so vieles nicht stattfinden kann, aber ich denke, auch ein 26-jähriges Bühnenjubiläum kann man feiern. Wichtig ist, dass die Auftritte überhaupt stattfinden können, notfalls eben später. Bei einem Auftritt ist es ganz besonders schade, nämlich am 16. November 2021, denn an dem Tag vor 25 Jahren hatte ich in Bad Schwartau im Leibniz-Gymnasium, wo ich mein Abitur gemacht habe, mein allererstes abendfüllendes Programm überhaupt vor Publikum gespielt.

„Es ist gerade keine gute Aussicht“

Was wäre an diesem Tag passiert?

Ich hätte an diesem Tag ein großes Konzert gespielt und dafür ein spezielles Programm zusammengestellt, mir vor allem viele musikalische Spezialgäste eingeladen, Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen aus den letzten 25 Jahren. Die dynamische Situation lässt eine sichere Planung aber nicht zu, der Ticketverkauf hätte schon im Weihnachtsgeschäft starten müssen. Natürlich könnten wir und der Veranstalter vor Ort das Risiko eingehen und hoffen, aber ein halbvolles Haus oder gar eine Corona-bedingte Verschiebung, das ist gerade keine gute Aussicht. Mein Team und ich denken nun darüber nach, was machbar ist.

Und wie war es vor 25 Jahren? Wie kam es überhaupt dazu?

Der Grund dieses Konzerts war, dass ich wenige Monate zuvor meinen ersten Preis gewonnen hatte, den NDR-Comedypreis. Die Jury entschied, weil ich so jung war und am Anfang meiner Karriere stand, mir einen zuvor nicht vorgesehenen Sonderpreis zu verleihen: nämlich die Produktion meiner ersten CD. Und so wurden Leute vom NDR abgeordnet: „Hier, wenn du ein Konzert gibst, nehmen die das auf.“ Und so habe ich dieses Konzert in meiner Schule gegeben, mit allen Liedern, die ich schon geschrieben hatte, und anderen, die ich schrieb, damit es ein abendfüllendes Programm wird, und manche dieser Lieder habe ich heute noch in meinem Repertoire.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel das Duett „Quand même, je t’aime“, damals mit meiner Mitschülerin Nadja Klitzke, die heute Nadja Merzyn heißt und Opernsängerin ist. Und ich singe dieses Lied immer noch, mit meiner jetzigen Bühnenpartnerin Melanie Haupt. Das Lied hat sich sehr gewandelt und viele alternative Enden bekommen. Ich bin jedes Mal bass erstaunt, wenn ich mir heute die Aufnahmen anhöre – und da sind Lieder dabei, die ich heute nicht mehr so schreiben würde; die entstanden halt in meiner Adoleszenz –, da ist diese Selbstverständlichkeit, mit der ich auf die Bühne gehe.

Im „Abwaschwasser-Blues“

Das Privileg der Jugend: Man glaubt, man erobert die Welt?

Gar nicht unbedingt. Ich strotze nun nicht vor Selbstbewusstsein. Aber bei meinen Liedern stand immer die Freude im Vordergrund, sie zu schreiben und mit anderen Menschen zu teilen.

Wie kommt man als Teenager zum Klavierkabarett?

Ich hatte schon als Kind viel Spaß an Reimen und Wortspielen, oft in Briefwechseln mit meiner Patentante. Sie hat mich inspiriert zu dichten, weil sie zauberhaft gereimte Briefe schrieb und ich ihr nacheifern wollte. Da schrieb ich dann ellenlange Weihnachtsbriefe und reimte „Christbaumständer“ auf „Love me tender“, weil mir nicht Anderes einfiel, was sich darauf reimt. Im Laufe der Zeit verfeinerte ich meinen Stil, entdeckte ein Faible für Binnenreime, diese ganzen Bodoismen, die meine Text ausmachen. Parallel komponierte ich Instrumentalstücke. Und irgendwann kam die Idee, beides miteinander zu verbinden. So entstand mein erster Song, der „Abwaschwasser-Blues“, der mit Blues als Genre gar nicht viel zu tun hatte.

Bildung im Vorbeigehen

Heute können Sie den aber wunderbar in Ihren Programmen erklären.

Ja, immer wenn ich etwas Neues ausprobiere, eigne ich mir auch Wissen an und biete so nicht nur meinem Publikum, sondern auch mir Bildung im Vorbeigehen.

Das ist Ihr Anspruch?

Das ist nicht mein vorderstes Ziel, aber es ist, was passiert. Darum versuche ich auch Themen wie den König Ödipus, die mich in der Schule immer genervt haben, unterhaltsam aufzuarbeiten.

Andere verfolgt so etwas als Trauma. Und Sie versuchen, es ins Gute zu wenden?

Vor allem für mich selbst, aber wenn es meinem Publikum auch hilft und Freude bereitet: umso besser!

Narrenfreiheit von Beginn an

So ganz haben Sie dem Braten damals aber nicht getraut und erst einmal Physik studiert. Warum?

Aus Vernunft. Mein Umfeld und allen voran meiner Eltern haben gesagt: „Kunst: gut und schön. Aber davon kann man ja nicht leben. Mach erst einmal etwas Sicheres, etwas, das dir gar keinen Spaß macht:...“ Und dann ging ich nach Berlin und konnte sofort von der Kunst leben. Ich war selber überrascht, wie unkompliziert das ging.

Bodo Wartke * 21. Mai 1977 in Hamburg. Seinen ersten Auftritt hatte Bodo Wartke noch als Schüler an seinem Gymnasium in Bad Schwartau – kurz zuvor hatte der damals 18-Jährige den NDR-Comedypreis gewonnen. Zahlreiche Auszeichnungen kamen im Laufe seiner Karriere hinzu, darunter der Deutsche Kleinkunstpreis. Wartke begleitet sich bei seinen Programmen meistens selbst am Klavier, ging aber auch schon als Sänger und Tänzer mit einem Swing-Orchester auf Tour oder führte als Schauspieler „König Ödipus“ und „Antigone“ in eigenen Neufassungen auf. Wartke lebt seit dem Studium in Berlin.

So begann eine Karriere, die Ihnen heute eine gewisse Narrenfreiheit erlaubt – ob Sie nun den Ödipus oder die Antigone auf die Bühne bringen oder ein Swing-Programm spielen. Wie kam es dazu?

Ich habe mir diese Narrenfreiheit von Beginn an herausgenommen. Ich habe immer ausschließlich das gemacht, worauf ich selber Bock hatte. Ich glaube, das merkt man mir an: Der Junge hat wirklich Bock auf das, was er da tut. Ich lasse mich nicht von Dogmen des Markts lenken, wie Musikproduzenten es tun. Die denken oft: Lasst und nicht das Publikum überfordern. So denke ich nie. Ich habe mir immer gedacht: Dann kommt halt das Publikum, das diese Art von Entertainment gut findet. Diese Nische ist erstaunlich groß.

„Ich bin nicht soloselbstständig, sondern Gesellschafter“

Wie sehr hat Corona all das unterbrochen?

Mir sind 80 Prozent meiner Einnahmen weggebrochen. Meine Kunst lebt vom Live-Vortrag. Das ist ja auch das Interessante: die Interaktion und der Austausch mit dem Publikum. Ich bin kaum im Fernsehen. Ich bin kaum im Radio. Dieser Live-Vortrag fällt nun weg. Wir sind dabei, neue Wege zu versuchen, um meine Kunst unter die Menschen zu bringen. Das ist uns zum Glück gelungen über Streamingkonzerte. Aber das sind keine Formate, den sonstigen Wegfall der Einnahmen, die mein Unternehmen tragen, zu ersetzen. Ich habe ja einen ganzen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mir helfen, meine Ideen zu realisieren.

Bei Ihnen sind es wie viele?

Im Büro sind wir zu elft. Nicht mitgerechnet sind da meine Tourtechniker.

Die jetzt auch kein Geld verdienen?

Ja. Die Tourtechniker arbeiten nicht nur für mich, aber überwiegend. Die Leute in meinem Büro arbeiten nur für mich und die meisten davon hauptberuflich. Ich bin nicht soloselbstständig, sondern Gesellschafter einer GmbH & Co KG.

Durch die Maschen gefallen

Sind bei Ihnen Hilfsprogramme angekommen?

Teils, teils. Das Problem bei diesen Programmen ist, dass immer noch zu viele durch die Maschen fallen. Unter anderem wir, was die Novemberhilfen betrifft: Die konnten wir gar nicht erst beantragen, weil wir unter dem Dach meiner Produktionsfirma auch einen Vertrieb meiner Produkte haben – und nicht nur meiner, sondern zum Beispiel auch die meines Kollegen Marc-Uwe Kling. Da der nun wirklich tolle Sachen veröffentlicht, unter anderem gerade einen Bestseller…

... „Qualityland 2.0“…

Genau. Deswegen. Es gibt viele Leute, die das bei uns kaufen. Das heißt: Wir generieren Umsatz, aber keine Einnahmen, weil wir das Geld natürlich an ihn weiterreichen. Das ist aber dem Wirtschafts- beziehungsweise Finanzministerium egal. Die sagen: „Läuft doch bei euch! Ihr habt doch soundso viel Umsatz!“ Wenn wir dann sagen „Sorry, ist nicht unser Geld“, dann sagt der Staat: „Entschuldigung, aber das haben wir nicht berücksichtigt.“ Da wird zwar nachgebessert. Immerhin spricht man miteinander, aber es braucht eben seine Zeit. Es fallen immer noch zu viele Künstlerinnen und Künstler sowie Unternehmen der Veranstaltungsbranche durch die Maschen.

Was hoffen Sie, wann und wie es wieder für Sie losgeht?

Prognosen anzustellen, ist nun wirklich schwierig. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass mein Optimismus unrealistisch war. Wir hoffen auf die zweite Jahreshälfte und auf die Möglichkeit von Open-Air-Konzerten im Sommer.

Jubiläum mit dem WDR Funkhausorchester

Nun steht erst einmal, am 20. Februar, mit „Jetzt oder Sinfonie!“ ein Konzert mit dem WDR-Funkhausorchester an. Was können wir da erwarten?

Ein Konzert, das immerhin überhaupt stattfindet. Ein Konzert, das man sich angucken kann – wir haben ja das Glück, das uns die Pandemie jetzt ereilt und nicht Anfang der 90er, wo das eben noch nicht so ging mit dem Internet und Streaming-Konzerten. Man wird Lieder von mir hören, wie man sie vorher noch nie gehört hat, nämlich in echtem sinfonischen Gewand, und einer akustischen Opulenz, die man am Klavier gar nicht erzeugen kann. Da wird mit großem Pinsel und breiter Klangpalette mit verschwenderischem Strich auf die musikalische Leinwand aufgetragen.

Welche Stilrichtung?

Alle. Das nahm ja schon bei „Swingende Notwendigkeit“, mit den 13 Musikerinnen und Musikern des Capital Dance Orchestras seinen Anfang. Jetzt haben wir einen mehr als 50 Personen starken Klangkörper mit Schlagwerk, Harfe, Streichern, Holzbläsern ... Das ganze Programm. Allein mit diesem Orchester zu proben, war sehr beglückend für mich.

Bodo Wartke spielt am 20. Februar ab 20 Uhr in der Kölner Philharmonie sein Programm „Jetzt oder Sinfonie“ mit dem WDR Funkhausorchester als Livestream-Konzert. Mehr Info gibt es hier.

Von Stefan Gohlisch