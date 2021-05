NDR nimmt sich „Zeit für Kultur“ – und für Wilhelm Busch

Hannover

„Ach, was muss man oft von bösen/Kindern hören oder lesen!“ – so weit, so bekannt geht es los. Aber dann: „Wie zum Beispiel hier von diesen,/Welche Max und Moritz hießen,/Die, anstatt durch weise Lehren/Sich zum Guten zu bekehren,/Oftmals noch darüber lachten/Sich auf Twitter lustig machten ...“ So hat es Sebastian23 neu gedichtet, und so trägt er es im NDR-Fernsehen vor, in der Sendung „Wilhelm Busch und seine Erben“.

Der NDR nimmt sich „Zeit für Kultur!“ Unter dem Motto zeigt der Sender nicht nur ausgewählte Konzerte des NDR Elbphilharmonie Orchesters im Livestream auf seiner Website. Er produziert auch zwei große Samstagabendshows zur Kultur – als klares Bekenntnis zu einer derzeit besonders gebeutelten Branche. Geht das Konzept auf, könnte es fortgesetzt werden.

Comickünstler Mawil zeichnet live

Die erste Show, die am 22.Mai zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr gezeigt wird, wurde vergangene Woche im hannoverschen GOP aufgezeichnet. Das Moderationsteam Julia Westlake und Yared Dibaba gehen mit prominenten Gästen der Frage nach, wie einflussreich Wilhelm Busch bis heute ist – und vor allem wie sich sein Schaffen auf die Entwicklung der Comics und von Spoken-Word-Performances auswirkt.

Im GOP wird es „Wunderbar“ Endlich wieder eine Show im GOP – für Direktor Dennis Bohnecke und sein Team war das Anlass zur Freude: „Es waren alle dankbar, endlich wieder etwas machen zu können.“ Das Varieté ist seit Monaten geschlossen; der ursprünglich für Ende April geplante Neustart wird noch ein wenig warten müssen. Am 15. Juli soll es nun so weit sein: „Dann feiern wir die Premiere unserer Show ,Wunderbar’“, sagt Bohnecke: „Wir brauchen einfach einen gewissen Vorlauf.“ In der Zwischenzeit habe man den Bestuhlungsplan verfeinert und fünf weitere Luftreiniger angeschafft – damit es im Juli sicher wieder losgehen kann.

Als ein Erbe des Meisters aus Wiedensahl ist der diesjährige Wilhelm-Busch-Preisträger Markus Witzel alias Mawil („Kinderland“, „Lucky Luke sattelt um“) eingeladen. „Ich habe seine Sachen als Kind verschlungen, auch wenn ich außer Max und Moritz nicht so viel verstanden habe“, sagt er der NP: „Bei meinen Eltern in der DDR gab es sonst nicht so viele Comics.“ Gut vorstellbar sei es, dass Busch ihn auch unbewusst beruflich geprägt hat. In der Sendung zeichnet er live ein Bild aller anwesenden Kulturtreibenden.

Busch ist der „Urvater des modernen Comics“

Dazu gehören auch die prominenten Busch-Fans und Komiker Jürgen Becker und Wigald Boning. Letzterer würdigt den Zeichner, Maler und Dichter auch musikalisch. Eine historische Einordnung nimmt als Expertin in einem Einspieler die stellvertretende Direktorin des Busch-Museum, Ruth Brunngraber-Malottke vor. „Wir haben uns mit dem Drehteam vor allem in unseren Sammlungsräumen seine Werke angeschaut – und frühe US-amerikanische Zeitungscomics wie die Katzenjammer Kids, die stark von ihm geprägt waren. Er ist der Urvater des modernen Comics.“

Expertin: Ruth Brunngraber-Malottke Quelle: Nico Herzog

Und auch Sebastian23, einer von sechs Slam-Poeten und -Poetinnen, die in der Show zu Wort kommen, findet Busch „absolut aktuell“. In seiner Neudichtung der Max-und-Moritz-Geschichte spinnt er vor allem deren Lust an der Rebellion weiter. Bei ihm gehen die Knaben für Fridays for Future auf die Straße, sabotieren Castor-Transporte und die „Bild“-Zeitung.

Für die Sendung als solche hat er nur lobende Worte: „Der NDR nimmt sich wirklich diese Zeit für Kultur“, sagt er: „Das ist ein ganz starkes Signal, dass es ernst genommen wird.“

Die Show läuft am 22. Mai ab 20.15 Uhr im NDR. Und am 19. Juni nimmt sich der Snder wieder „Zeit für Kultur“. Dann führt der Soulsänger Max Mutzke durch ein coronakonformes Festival unter anderem mit Thees Uhlmann und Salut Salon.

Von Stefan Gohlisch