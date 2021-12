Die Zusammenarbeit von Andrew Manze und der NDR Radiophilharmonie ist schon auf preisgekrönten CDs dokumentiert. Nun ist eine neue Aufnahme mit der 38. und der 39. Sinfonie von Mozart erschienen. Das Besondere an Manzes Interpretation erschließt sich allerdings auch bei dieser Aufnahme nicht beim ersten flüchtigen Hören. Sie legt es nicht darauf an, Mozart durch auffällig rasante Tempi oder schroffe Phrasierungen in ungewöhnlichem Licht erscheinen zu lassen. Manze spürt vielmehr der einzigartigen kinetischen Energie der Musik nach: Selten ist so plastisch zu hören, dass alle Melodien und Phrasen nur bei Mozart eine klare Bewegungsrichtung haben. Ihre Anziehungskraft macht das nur umso größer.