Musikerinnen treffen sich zur „Women* in Music“-Konferenz

Da ist die Virtuosin, der ein ahnungsloser Roadie ihr Instrument erklären zu müssen meint. Das Festival-Programm, das ganz oder fast ganz ohne weibliche Beteiligung auskommt. Der böse Begriff der „Quotenfrau“. Alltag im deutschen Musikgeschäft. Und darum gibt es Initiativen wie „Women* in Music“, die sich am 25. Juni im hannoverschen Musikzentrum zu einer ersten Konferenz treffen.

200 Frauen sind bereits in dem 2019 gegründeten Netzwerk organisiert. Pandemiebedingt nur 40 von ihnen dürfen sich nun treffen. Zwei weitere Konferenzen – am 13. August im Kulturzentrum Pavillon und am 6. September wiederum im Musikzentrum – sollen folgen.

Wie viele Frauen spielen bei „Back on Stage“?

Bei der Erstausgabe gibt es Vorträge, zum Beispiel von Opern-Intendantin Laura Berman, Musikhochschul-Präsidentin Susanne Rode-Breymann und Andrea Rothaug, Geschäftsführerin RockCity Hamburg und Gründerin des Dachverbands Music Women Germany. Außerdem werden Workshops geboten, zu so unterschiedlichen Themen wie Genderforschung, Produktion und Gesang.

Es geht um Gleichstellung, erklärt die Gastgeberin, Musikzentrum-Geschäftsführerin Sabine Busmann: „Wir wollen mehr Sichtbarkeit – und dass nicht nur von Männern Männer gebookt werden.“

Da sehe sie insbesondere die Unesco City of Music Hannover in der Pflicht, wo zwar wichtige Posten in Sachen Musik – nicht zuletzt durch sie selbst – weiblich besetzt sind, sich das aber nicht im Konzertreigen niederschlägt. Busmann: „Man muss sich doch nur mal anschauen, wie viele Frauen bei ,Back on Stage’ auf der Parkbühne spielen oder auch auf der Sommerbühne im Ricklinger Bad.“ Viele sind es nicht.

Zum Abschluss ein Konzert

Erste Erfolge hat das Netzwerk schon erzielt. Radio Hannover zum Beispiel hält Programmfenster von Musik ausschließlich von Frauen bereit. Aber es gibt noch viel zu tun: Wird der internationale Pop von Frauen wie Beyoncé, Taylor Swift und Billie Eilish geprägt, überwiegen in Deutschland Menschen, die eben Max, Herbert oder Tim heißen. Das sei auch Ergebnis einer verfehlten Förderpolitik, so Busmann.

Um Sichtbarmachung geht es, und das besorgt die Konferenz gleich selbst: Zum Abschluss spielen ab 20 Uhr fünf Musikerinnen ein Open-Air-Konzert. Es dürfte eine Entdeckung wert sein.

Von Stefan Gohlisch