„Music“, sang er in seinem größten Lied, war seine erste Liebe, und Musik werde seine letzte Liebe sein. Mit diesem Song wurde der britischer Musiker John Miles weltberühmt. Damit avancierte er auch zum heimlichen Star jeder „Night of the Proms“. Nun ist Miles, wie es heißt, „nach kurzer, schwerer Krankheit“ gestorben, im Alter von 72 Jahren.

Das Team der „Night of the Proms“ veröffentlichte die traurige Nachricht in den sozialen Netzwerken: „John verstarb am 5. Dezember im Alter von 72 Jahren in seiner Heimatstadt Newcastle (England) im Kreis seiner Familie nach kurzer, schwerer Krankheit.“

Und weiter: „Von Anfang an (1985 in Antwerpen) war John ein fester Bestandteil unserer Konzerte, außer in den Jahren, in denen er Tina Turner als musikalischer Leiter und Leadgitarrist begleitete.“

Miles war unter anderem auch mit Joe Cocker und Stevie Wonder auf Tour. In den 1970er und 1980er Jahren war er zudem einer der Sänger des Alan Parsons Projects. Er war fast 50 Jahre mit seiner Frau Eileen verheiratet und hinterlässt zwei Kinder und Enkel.

Von wms