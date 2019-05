Hannover

Holzfällerhemd, Freundschaftsbänder, Schnauzbart und Lockenpracht – das ist Wolfgang Petry. Allein der Name des Schlagerkultstars ruft Ohrwürmer und Erinnerungen an durchtanzte Partynächte hervor. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings stiller um den Musiker. Umso besser, dass die Autoren Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth nun mit „Das ist Wahnsinn!“ die Gute-Laune-Welt von „Wolle“ Petry auf die Bühnen des Landes bringen und damit auch ins Theater am Aegi.

Petry selbst hat bei der Entwicklung des Musicals mitgewirkt. In einer knapp 40-jährigen Musikkarriere sammelt sich durchaus ein umfangreiches Hitrepertoire an. Die exklusive Auslese wird dem Publikum in einer unterhaltsamen Geschichte um vier unterschiedliche Paare aus dem Ruhrpott serviert. Es geht um Höhen und Tiefen in Freundschaften, die seltsamen Gefühle von langen und frischen Beziehungen, um geplatzte Träume.

Gute Laune und Herzschmerz geben sich dabei die Klinke in die Hand – Lingnau und Wohlgemuth, die bereits die Reeperbahn-Show „Heiße Ecke“ und „Das Wunder von Bern“ erfolgreich im Musicalkosmos etabliert haben, wissen, wie es geht,

Das Ensemble singt und tanzt sich höchst professionell, charismatisch und mit einer guten Storyline durch den Petry-Fundus. Ob „Du bist ein Wunder“, „Sieben Tage, Sieben Nächte“ oder „Ganz oder gar nicht“ – die Songs sind perfekt in die Geschichte eingewoben. Das raffinierte Bühnenkonzept spielt der Handlung und den musikalischen Darbietungen in die Karten. Einige Aufbauten lassen sich drehen und verschieben. Pfiffige Neukompositionen entstehen während der gesamten Show und ermöglichen der Geschichte schnelle Szenenwechsel. Die Bühne wird so mal zur Bar, mal zur Abflughalle oder Flugzeugkabine, zu einer dänischen Raststätte oder einem Strandhotel umfunktioniert, alles in Windeseile und buchstäblich im Handumdrehen.

So finden neben klassischen Beziehungsdialogen auch ein Ausdruckstanz mit Autoreifen, eine Hüpfchoreografie auf Gymnastikbällen, ein Insektenballett oder eine überdrehte Yoga-Session am Strand ihren Weg auf die Bühne. Das Publikum lacht und klatscht, singt, summt und brummt die Lieder vergnügt mit. Wolles legendäre Gassenhauer „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“, „Weiß der Geier“ und – na klar – „ Wahnsinn“ sind an diesem Abend so sicher wie das „Hölle, Hölle, Hölle“ im Refrain, damit auch jedes Schlagerherz endgültig durchdreht.

Zum großen Finale mit Happy End kommen schließlich alle Paare der Geschichte am Strand zusammen – es wird sich ausgesprochen, versöhnt und jedes Missverständnis beseitigt. Vater und Sohn spielen gemeinsam Gitarre, Liebespaare liegen sich frisch oder neu verliebt in den Armen.

Stilecht in Holzfällerhemdoptik und mit Freundschaftsbändchen-Ärmeln performt das Ensemble die selbstbetitelte „längste Zugabe der Welt“. Dahinter steckt ein Wolle-Petry-Medley par excellence, das auch den letzten Zuschauer zum Mitsingen, Mitklatschen und stehenden Ovationen animiert. Einfach nur der Wahnsinn.

Von Aline Westphal