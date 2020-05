Stimmung im Busch-Museum ist „Grandios, virtuos!“

Hannover

Wenn einem viel Gutes widerfährt, ist das schon einen kleinen Jubel wert: „Grandios, virtuos!“ heißt nicht nur die nächste Ausstellung; es ist auch die derzeit im Museum Wilhelm Busch vorherrschenden Stimmung – trotz Corona.

Denn mitten in der Pandemie und der dadurch bedingten Zwangsschließung erreichten drei famose Nachrichten das Haus. Die ohnehin schon üppige Sammlung wird durch zwei großzügige Schenkungen und eine umfangreiche Dauerleihgabe ergänzt. „Wir starten nach der Krise mit einer tollen Botschaft“, so Direktorin Vetter-Liebenow: „Uns ist Glück im Unglück widerfahren, und das sehen wir als Bestätigung unserer Arbeit.“

Planungen durcheinandergeworfen

Die Ausstellung „Grandios, virtuos!“ speist sich aus einer Dauerleihgabe süddeutscher Sammler, die anonym bleiben wollen. Zeitgenössische Werke von Meistern der Karikatur und Zeichenkunst wie Gerhard Glück, Gerhard Haderer und Sempé. Ein ausgesprochen fröhliches Bild von Gertrude Degenhardt trommelt für die Ausstellung.

Sie startet am 23. Mai und wird in gebotener Eile realisiert. Denn wenn am 7. Mai das Haus wieder eröffnet, ist erst einmal nur die Sammlungsausstellung im Obergeschoss zu sehen – die Museumsleitung möchte die Räume im Wechsel bespielen, um die nötigen Hygienemaßnahmen zu realisieren.

Fröhlich: Das Plakatmotiv von „Grandios, virtuos!“.

Schenkung: Bild von Tatjana Hauptmann. Quelle: Wilhelm Busch Museum

Corona hatte die Planungen ohnehin durcheinandergeworfen. Die sensationell laufende Deix-Ausstellung wurde erst verlängert und dann rapide abgebrochen. Die nun eigentlich geplante Ausstellung mit Bildern der renommierten Kinderbuch-Illustratorin Tatjana Hauptmann wurde ins Jahresende verschoben (28. November bis 28. Februar) , in der Hoffnung, dass das junge Zielpublikum sich dann wieder frei in den Räumen bewegen kann.

„Ich war sprachlos“

Umso schöner, dass Hauptmann just vor zwei Wochen dem Busch-Museum ihr komplettes Werk vermachte, mehrere tausend Blätter: „Ich war sprachlos“, so Vetter-Liebenow. Und: Auch Michael Rother, Vorstandsmitglied der Wilhelm-Busch-Gesellschaft, und seine Frau schenkten dem Haus ihre umfangreiche Sammlung. Die enthält Zeichnungen des Namenspatronen ebenso wie Nachgeborene, von „. O. Plauen („Vater und Sohn“) bis F.K. Waechter, Hans Traxler und Ronald Searle. Ihm, dessen Nachlass ohnehin in dem haus lagert, ist ab 29. August eine Schau gewidmet.

Und so fügt sich in dem privat geführten und darum auch krisenanfälligeren Museum einiges zum Guten: „Man weiß nicht, wie irgendwann die Rechnung aussehen wird, auch wenn wir zusehen können, wie sich das Defizit aufbaut“, sagt Vetter-Liebenow. „Aber wir sind guten Mutes.“

Von Stefan Gohlisch