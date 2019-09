Museum August Kestner schließt für sechs Monate

Hannover

Auf ein Wiedersehen mit den Relikten aus dem Alten Ägypten, mit Klassikern des Designs und mit der Münzsammlung: Am Montag, den 30. September, schließt das Museum August Kestner seine Türen – diese müssen im Sinne der Brandschutzverordnung umgebaut werden.

Betroffen in diesem ersten Bauaufschnitt sind Haupt-und Nebeneingang. Im Museum selbst bleibt in der Zeit zwar alles wie gehabt; es ist halt nur nicht zugängig. „700.000 Euro kostet dieser Bauabschnitt“, so Stadt-Sprecherin Anja Menge.

„Kestner to Go“

In der Zwischenzeit soll das Museum nicht aus den Augen und dem Gedächtnis der Hannoveraner verschwinden: Vorträge werden ins – ebenfalls von nötigen Brandschutz-Sanierungen gebeutelte Historische Museum ausgelagert werden, Veranstaltungen wie die Kinderakademie an Orte wie die Volkshochschule, das Landesmuseum und das Kindermuseum Zinnober und sogar am die Fakultät für Design und Medien der Hochschule Hannover an der Expo-Plaza.

Zudem gibt es das Programm „Kestner to Go“. Pia Drake, die stellvertretende Direktorin erklärt: „Wir werden versuchen, Schulen trotz des Umbaus zu erreichen, indem wir das Museum sozusagen in einen Koffer packen und direkt in die Klassen gehen.“ Damit wolle man signalisieren: Wir sind noch da.“

Sie ist zuversichtlich, dass der zeitliche Rahmen eingehandelt wird: „Wir rechnen mit einer Wiedereröffnung am 1. April 2020.“ Am 7. Mai soll dann schon die nächste Sonderausstellung, „Die Freude der Etrusker“, eröffnet werden.

Richtig an die Substanz wird es dann im Jahr 2022 gehen. Nach den aktuellen Brandschutz-Bestimmungen müssen Zwischendecken deutlich mehr an Gewicht tragen können als bisher. Im Museum behilft man sich mit zusätzlichen Stützen. Wann genau es damit losgehen soll, ist noch nicht klar, auch nicht, wie umfangreich die Umbauten sein werden und wie teuer.

Am Wochenende, den 28. und 29. September, gibt es jedenfalls noch einmal Abschied gefeiert: Der Kunsthandwerkermarkt ist Sonnabend und Sonntag mit 40 Ausstellern zu Gast. Es gibt Sonderführungen zu der auslaufenden Ausstellung „Ausdruckstanz und Bauhausbühne“.

museum-august-kestner.de

Von Stefan Gohlisch