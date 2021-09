„Multitude“ – ein neues Festival für Hannover

Hannover

Von all den Wörtern auf dem Plakat ist dieses das wichtigste: Solidarität. „In den alten Vorstellungen von Gemeinschaft ging man davon aus, dass alle Menschen gleich sind“, sagt Katharina Wisotzki: „Nun geht es um die Frage, wie eine Gesellschaft zusammen funktioniert, ohne dass alle die selben Merkmale tragen.“ Um dieser Frage nachzugehen, hat sie ein neues Festival für Hannover erfunden, das ab diesem Donnerstag vier Tage lang zelebriert wird: „Multitude – Festival für feministische und intersektionale Solidarität“.

„Intersektional“ ist so einer dieser Begriffe, bei dem manche Zeitgenossen Schnappatmung und der doch nur eine Tatsache beschreibt: dass es unterschiedliche Arten von Ungleichheit gibt, dass unsere Gesellschaft meist schon Frauen benachteiligt – und in noch viel größerem Maße Menschen, die nicht nur weiblich sind, sondern auch in Hautfarbe, körperlicher Konstitution oder sexueller Orientierung der Mehrheit entsprechen.

Es gibt sogar solidarische Eintrittspreise

Wisotzki, ihr achtköpfiges Team und etwa 100 Mitwirkende wollen diesen Ungleichheiten nachspüren, sie erforschen, aber zugleich mit ihrem Publikum die Vielfalt feiern, in mehr als 30 Programmpunkten, die meisten davon im Kulturzentrum Pavillon: Performances sind dabei, Lesungen, Misch-Formate, verschiedenste Workshops von Selbstverteidigung bis zu Tanz, aber auch Konzerte an jedem Abend auf dem Andreas-Hermes-Platz. Tagsüber bauen dort die „Screwing Bitches“ ihre feministische Autowerkstatt auf und geben Tipps zum Schrauben.

Gelebte Vielfalt: Katharina Wisotzki (vorne) und ihr Team organisieren das „Multitude“ im und um das Kulturzentrum Pavillon. Quelle: Christian Behrens

Selbst die Eintrittspreise sind solidarisch angelegt. Werden sie überhaupt erhoben, gibt es sie in drei Kategorien, und die Besucherinnen und Besucher sind dazu angehalten, selbst zu überlegen, welche Preisklasse für sie in Frage kommt.

Eine schwarze Othello

„In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Feminismus verändert, zum Beispiel, was den Blick auf Abtreibung oder Sexarbeit angeht“, sagt Wisotzki. Auch müsse man heute nonbinäre Menschen mitdenken. Aber trotzdem lohne sich der Blick zurück: „Die feministische Bewegung hat schon in den 80er Jahren Formen des Protests entwickelt, die noch heute funktionieren würden. Man hat sie nur vergessen – aber es eine Geschichte des Feminismus, die sich zu erzählen lohnt.“

Und es gibt – da ist „Multitude“ dann eben auch sehr theatral – Geschichten, die es lohnen, erzählt zu werden. Am Eröffnungsabend zeigt zum Beispiel die Schweizerin Ntando Cele ihre Performance „Go Go Othello“. Da geht es – durchaus lustvoll und lustig – um den Theaterbetrieb selbst, der bei weitem nicht so divers aufgestellt ist, wie er gerne tut, und wo Shakespeares schwarze Figur meist von weißen Männern gespielt wird (oder vom einzigen Schwarzen im sonst weißen Ensemble) – was aber macht es mit der Rolle, wenn in ihr ein schwarzer Frauenkörper steckt?

Ein neues Festival in der Pandemie

Natürlich ist es nassforsch, in der Pandemie ein neues Theaterfestival etablieren zu wollen. Wisotzki stieß – vom Festival Theaterformen kommend – im März vergangenen Jahres zum Teams des Theaters im Pavillon. „Multitude“, geplant für den Februar dieses Jahres, sollte ihr erster großer Aufschlag werden. Dann kam Corona, und die Ungleichheiten wuchsen. Die Reichen wurden reicher und die Armen ärmer. Insofern kommt das Festival eben doch zur rechten Zeit.

Es ist ein sehr weites Feld, das „Multitude“ beackert. „Es wird wahrscheinlich auch Missverständnisse geben und Situationen, die schwierig sind; das bleibt nicht aus“, sagt Wisotzki: „Aber eines ist sicher: Wir werden voneinander lernen.“

„Multitude“ wird am 16. September 2021 um 18 Uhr im Pavillon eröffnet. Mehr Informationen gibt es hier.

