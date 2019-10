Grütters: „Kinos sind geistige Tankstellen“

Hannover

Die Bedeutung des Kinos – drei Fragen an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (57).

Welche gesellschaftliche Bedeutung hat das Kino?

Kinos sind mehr als klassische Lichtspielhäuser, wie man früher sagte: Sie zeigen nicht nur Kinofilme, sondern sind auch soziokulturelle Orte und Begegnungsstätten. Gerade auf dem Land sind sie oft der einzige verbliebene Versammlungsort, an dem man noch über Inhalte redet, und das sind in der Regel gesellschaftlich relevante Themen. Deshalb ist der Bundesregierung der Kulturort Kino wichtig, so dass wir ihn mit verschiedenen Programmen kurzfristig und langfristig fördern.

Wie wichtig ist die Kinobranche für Deutschland?

Die Kinobranche ist der Inbegriff des Doppelcharakters zwischen Wirtschaftsprodukt einerseits und Kulturgut andererseits. Was wäre Deutschland ohne seine Kinos? Wir haben ein großes Interesse daran, dass dieses Netz geistiger Tankstelle erhalten bleibt. Das Kino ist ein Ort, an dem man aus seiner Filterblase herauskommt und auch mal Meinungen hört, die nicht die eigenen sind. Es bietet Diskursmöglichkeiten, die die Lebenssituation der Menschen in der Stadt wie auf dem Land, ihre Sorgen und Hoffnungen aufgreifen.

Was bedeutet Kino Ihnen persönlich? Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?

Ich gehe regelmäßig ins Kino, zuletzt habe ich mir „Die Deutschstunde“ angesehen. Am meisten begeistert hat mich in den vergangenen Monaten „Systemsprenger“ – ein Film mit wahnsinnig ergreifenden Szenen, der zeigt, wie unsere Gesellschaft auch gestrickt ist und wie viele Hilfsmöglichkeiten für Bedürftige bestehen. Auch der sehr kunstvolle Film „Van Gogh“ mit seiner kammermusikalischen Untermalung hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Das sind drei sehr unterschiedliche Filme, die zeigen, wie groß die Vielfalt ist, die man in Deutschland im Kino geboten bekommt. Wenn das mal keine Einladung ist, ins Kino zu gehen ...

Von Stefan Gohlisch