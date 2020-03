Mohamed Achour erzählt Casablanca – und von sich selbst

Hannover

Der Mann heißt Mohamed und sieht, nun ja, auch so aus. Er möchte vorsprechen; „Hamlet“ hat er vorbereitet. Doch die Theaterlehrer wollen lieber etwas Anderes, scheinbar authentisches – eine Fluchtgeschichte vielleicht. So beginnt „ Mohamed Achour erzählt Casablanca“, und der Schauspieler spielt in dem Solo, das morgen im Ballhof Zwei Hannover-Premiere feiert, ein mehrbödiges Spiel.2016 ist das Stück entstanden, am Schauspiel Köln. Es war das Jahr, in dem sich Theatermacher landauf landab beeilten, Geflüchtete auf die Bühnen zu holen und oft genug im Spagat zwischen humanistischem Anspruch und Menschenzoo scheiterten. Achour setzt dem eine Geschichte entgegen, die persönlich ist und doch fiktional.

Die umgekehrte Fluchtroute

Er, der 1980 in München als Sohn syrischer Eltern geboren wurde und in Hannover aufwuchs, erzählt von einem anderen Mohamed Achour, der erst als Jugendlicher nach Deutschland kam und den es, nach einigen Wendungen, auf die umgekehrte Fluchtroute zieht: von Europa nach Nordafrika.

„Dieses Spiel macht schon Spaß“, sagt Achour: „Wenn dieser Abend es schafft, ein solches Spiel mit der eigenen Biografie zu verbinden mit einer wirklichen Erzählung, jemanden zu berühren mit einer universellen Geschichte, einer Familiengeschichte, finde ich das faszinierend.“

Treffen vor der Shisha-Bar

Achours Lebensweg ist relativ gradlinig: Abitur am Erich-Kästner-Gymnasium, Zivildienst im Altenheim, erste Bühnenerfahrungen im Jungen Schauspiel im Ballhof, Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater „ Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig, Engagements am Theaterhaus Jena, Düsseldorfer Schauspielhaus, Theater Bielefeld und Theater Bern, seit 2019 Ensemblemitglied in Hannover.

Etwas her: Mohamed Achour als junger Schauspieler 2008 vor dem Ballhof. Quelle: Archiv

In Syrien war der heute 40-Jährige nie. Und doch kennt er die Klischees, die Blicke, die Annahmen, dass, wer Migrationshintergrund hat, gefälligst auch nur entsprechende Rollen zu spielen hat. Die Diversitätsdebatte am Theater ist relativ jung. „Wir hatten ja nicht einmal die Wörter dafür“, sagt er. Manchmal hilft Galgenhumor. Für den Fototermin mit der NP hat er das „Casa Blanca“ hinter dem Raschplatz-Pavillon vorgeschlagen, eine Shisha-Bar, in diesen Zeiten ein symbolisch aufgeladener Ort.

Wandelbar: Aktuell ist Mohamed Achour in „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ im Schauspeilhaus zu sehen, hier ein Bild mit Caroline Junghanns. Quelle: Katrin Ribbe

Wie es auch Casablanca ist. Im 1942 entstandenen Film retten sich dorthin Menschen, die ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Der Mohamed Achour aus dem Stück macht sich dorthin auf, weil er den Blick nicht mehr verschließen kann vor dem mörderischen Krieg in Syrien: „Die Odyssee beginnt rückwärts, entgegen all der erzählten Fluchtgeschichten, nicht über das Mittelmeer nach Europa, sondern andersherum.“

Was tun als Künstler?

Der Abend, der recht heiter beginnt, wird im Privaten schnell politisch. „Auch der Kunstdiskurs steckt drin“, sagt Achour: „Was kann man eigentlich tun? Was kann ich als Mohamed tun, der so eine Nähe zu diesem Land empfindet, obwohl ich nie da war? Was kann man machen als Künstler?“

Die Antwort: nicht viel. Aufmerksam machen vielleicht „auf die größte humanitäre Krise seit 2011“, wie er betont: „Im besten Fall ist man von der Geschichte berührt und entwickelt Empathie, dass es eben nicht immer nur irgendwelche Geflüchteten sind.“ Damit wäre schon viel getan.

Von Stefan Gohlisch