Mittwoch: Theater zeigt Kafka als Doppelprogramm

Hannover

„Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt“, so beginnt die „ Verwandlung“, die erste Kafka-Metamorphose im Mittwoch:Theater. Erst – plötzlich und unumkehrbar – vom Menschen zum Ungeziefer,, dann vom Affen zum Menschen, langsam und aus überlebenswichtiger Entscheidung heraus.

Jasper Dehmel als Samsa kriecht und irrt auf allen Vieren über Bett und Boden, von Gaffa-Tape in seinen Bewegungen eingeschränkt, in zerfetztem Leibchen und mit fleckig geschminkten Gesicht und Oberkörper. Seine Familie reagiert mit Ekel, Abscheu und Verachtung auf das „Tier“, dass ihnen hilfesuchend entgegenrobbt. Joachim Meyer spielt Samsas Vater, das prollig-dominante Oberhaupt in Stiefeln und Korsage, den Pascha mit Pantoffeln. Von ihm geht die hochgradig beklemmende Grundstimmung aus.

Zwischen Normalität und Absurdität

Schwester Grete wird als mal synchron agierendes, mal als voneinander gelöstes doppeltes Lottchen inszeniert und erinnert in ihrem absurden Auftreten an die „Shining“-Zwillinge.

Regisseur Till Büthe und seinem Ensemble gelingt es durch kleine Gesten und mit einem reduzierten Bühnenbild die Beklommenheit zu schaffen, die von Kafkas Erzählung ausgeht. Eine semitransparente Zimmertür, die von der Familie stets demonstrativ auf- und abgeschlossen wird, wird zur schwedischen Gardine, zur Schwelle von Normalität und verstörender Absurdität. Permanentes Uhrenticken und lange Sprechpausen tun ihr Übriges.

Nach einer langen Tortur verendet Gregor schließlich unter seinem Gitterbett. „Es ist krepiert“, stellt Schwester Grete hämisch fest. Entspannte Aufbruchsstimmung in der schrecklich bösen Familie. Das Publikum wird fassungslos in die Pause entlassen, bevor es Zeuge der zweiten Metamorphose des Abends wird.

Der Menschen-Affe

Die Verwandlung in „Bericht für eine Akademie“ hingegen ist ein bewusster Prozess: vom Affen zum Menschen. „Hohe Damen und Herren von der Akademie“, beginnt Darsteller Gerd Zietlow seine brillante Ein-Mann-Show. Er beugt sich über das Rednerpult, seine Hände affenhaft gekrümmt. Sein Gang: aufrecht-menschlich mit Affenzügen. Haare und sein Bart sind halb gezähmt, halb stehen sie wirr in alle Richtungen ab. In Frack, mit Bauchbinde und zirkushafter Fliege und Einstecktuch berichtet der Affe Rotpeter über den Prozess seiner Menschwerdung: von der brutalen Gefangennahme und der qualvollen Überfahrt im engen Käfig, wie er den Menschen beobachtet und Menschendingen in Theorie und Praxis lernt.

Zoologischer Garten oder Varieté? Verzweifelter Gefangener oder Künstler? Krepieren oder überleben? Die Entscheidung war leicht: Rotpeter beschloss, aufzuhören, Affe zu sein. Pfeife rauchen, Schnaps trinken – man lernt, wenn man muss.

Beunruhigende Detailverliebtheit

Büthes Inszenierung verzichtet auf technische und dramaturgische Spielereien. Zietlow trägt alles. Durch Sprache, Gestik, Mimik. Ob eindringliche Blicke ins Publikum, auf der Sofalehne Banane essend oder leidvoll im Gitterbett sitzend – verletzlich, gekränkt, todtraurig, wütend, selbstbewusst, reflektiert, mutig, witzig und gewitzt. Jede Emotion, jeden Gedanken, jede Stimmung transportiert Zietlow in verblüffender und gleichzeitig beunruhigend tiefer Detailverliebtheit.

„Ich will keines Menschen Urteil“, sagt Zietlow, sagt Rotpeter: „Ich berichte nur – auch Ihnen, Damen und Herren der Akademie.“ Mit diesen Worten schließt er die Tür hinter sich und hinterlässt ein sprachloses und begeistertes Publikum. Bravo-Rufe und langanhaltender Applaus. Welch ein grandioses Affentheater!

Von Aline Westphal