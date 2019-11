„Mitleid" mit einer famosen Anja Herden

Hannover

Die kleine Körper fallen, bevor die Schüsse zu hören sind, das Rattern der Maschinengewehre, dieses „luftige Geräusch“, wie sie es nennt. Und sie steht da, auf ihrem „Feldherrenhügel“, dem zentralafrikanischen Gebirgszug, und schaut dem Massaker zu, das Milizen an Kindern verüben. Wie ein schlecht synchronisierter Film kommt es ihr vor. Es ist einfach nicht zu fassen. Und doch versucht „ Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ im Ballhof Zwei genau das.

Eine weiße Schauspielerin berichtet, in eingebildeter Abgeklärtheit. Sie war mal Entwicklungshelferin, im Kongo, engagiert, schlecht ausgebildet und überfordert. Nun, Jahre später, kann ihr niemand mehr etwas erzählen. Lampedusa? Ein Witz, gut organisiert, verglichen mit dem Grauen, das sie erlebte, damals als der gegenseitige Völkermord der Hutu und Tutsi seinen Höhepunkt erreichte. Jetzt ist sie am Staatstheater. Da werden Stücke über die Flüchtlingskrise produziert, weil „wir uns doch so gerne mit dem Leid der Anderen wichtig machen“.

Die Katastrophe du Jour

Wie weit reicht Empathie angesichts eines Grauens, das einfach nicht mitgefühlt werden kann? Das ist eine zentrale Fragen des Stücks des Schweizer Theatermachers Milo Rau. Es bleibt nicht die einzige, die aufgeworfen wird. Mindestens ebenso geht es um westliche Privilegien, die Hybris der Helfer und das Scheitern – das Scheitern-Müssen – der Kunst in einer Welt, in der das Sammeln von Mitlikes in sozialen Medien als Gipfel moralischer Meinungsbekundung gilt und in der stets nur die Katastrophe du Jour ins Blickfeld genommen wird.

Rau lässt zwei Frauen zu Wort kommen: die weiße Frau und eine Afrikanerin, deren Eltern vor ihren Augen mit Maschinengewehren ermordet wurden. Nun ist auch sie Schauspielerin und hat es mit ihr Hautfarbe gut im aktuellen auf Diversität bedachten Theaterbetrieb. Bei Rau waren es zwei Spielerinnen, Ursina Lardi und Consolate Sipérius, die auch eigene Erfahrungen in den Text einbrachten.

Wie eine brüchige Maske

Bei der Inszenierung, die nun als Hannover-Premiere zu sehen war und die übernommen wurde vom Volkstheater Wien, lässt Regisseur Alexandru Weinberger-Bara eine umwerfende Anja Herden beide Rollen spielen.

Wie eine brüchige Maske trägt sie ihre blonde Weißheit vor sich, aus der Traumata und Ressentiments herausbrechen. Auf hohen Hacken stakst sie durch die wie angeschwemmt wirkenden Kleiderberge im Ballhof Zwei (Bühne und Kostüme: Julia Krawczynski), während ihr dunkles Alter Ego als Videoprojektion in distanziertem Amüsement zuschaut.

Sensationelles Spiel

Herden, Tochter einer Deutschen und eines Nigerianern, musste in einem maskenbildnerischen Kraftakt für die eine Rolle heller und die andere dunkler geschminkt. Schon durch ihr Wesen verkörpert die gebürtige Bielefelderin die ganze Schizophrenie des Westens, der durchaus helfen will, aber nie verstehen kann. Und eines Theaterbetriebs, der aus der Sicherheit staatlicher Förderung heraus seinem satten Publikum die Welt zu erklären versucht.

Der Stoff ist nicht unproblematisch. Weil auch er – der Fluch jeder guten Tat – bei aller Selbstgewissheit sein Thema weißer Privilegien in Teilen eher noch verfestigt. Aber mit welcher Leichtigkeit und Größe Anja Herden sich dieses schwierige Stück zu eigen macht, ist eine Sensation.

Von Stefan Gohlisch