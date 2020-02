Mit RIN ins Vergnügen

Hannover

Der Versuch, die Kindheit verwandelnd einzuholen: Das ist, wonach wir alle streben. Hat Adorno so gesagt. Renato Simunovic alias RIN, Rap-Idol der Generation Z, tut demnach das Naheliegende: Er will offenbar das Gefühl einfangen, noch einmal Kind zu sein. „Wollt ihr ins Nimmerland?“, fragt er vor der Show in der Swiss-Life-Hall, 4800 Fans würden ihm sowieso überall hin folgen. Viele sind sogar noch Kinder, die meisten im Vor-Abi-Alter.

„Bietigheimication“ heißt der Opener, das verschweißt die schwäbische Heimat mit dem Sehnsuchtsort USA, und die Halle explodiert. Zwischen einem Laubsäge-Baum und zwei angedeuteten Hügeln steht DJ Minhtendo, der RINs Mikro mit dickem Autotune versehen hat, und dessen eigener Mischpult eine rote Lichtshow sein muss, so laut ist es.

Markentick und bonbonrote Haare

Hören der Rapper und sein ständig mitlaufender Vocal Track mal auf, übernimmt sofort das Publikum – RINs Musik, zwischen Sensibel-Rap und Partystarter-Pop, mag Eltern und die Old School verwirren, doch bei der Jugend ist der Bürger mit dem Markentick und den bonbonroten Haaren King. Selten springt und singt ein Publikum in der Swiss-Life- Hall so geschlossen mit wie beim Hit „Up in Smoke“.

RIN ist eher Anheizer als MC, er zählt die Moshpits an, welche den ganzen Abend über jeden einzelnen Beatdrop mitnehmen. Sein Gespür für Melodien und Atmosphäre geht unter, weil die Menge im Feiermodus ist: „Ihr wollt schon wieder moshen“, sagt er nach der Ballade „ Monica Bellucci“: „Ihr versucht, das zu erzwingen.“

Schwarz- statt Kurierfahrten

Diese Art von Hip-Hop ist Designermusik, der Ansatz klingt bei RIN mühelos, ist aber Detailarbeit im Studio geschuldet. Eine Liveshow haben der Rapper und sein Team allerdings noch nicht aus den Alben gebastelt. Entschleunigt und mit 808-Bässen, dass die Bude wackelt – auf diese Südstaaten-Beats textet er dort Oden an seine Lieblingsmar­ken („ Nike“, „ Dior 2001“) und Lieblingsmusiker, um gleichzeitig den Sinn des Lebens zu hinterfragen: „Was bringt mir meine Roli, wenn ich keine Zeit hab‘?“

In „Bros“ werden nach Drakes Vorbild die besten Kumpels besungen. Sein Image pflegt RIN mit melancholischen Halbreimen, sein Gangstertum äußert sich höchstens im Unwillen, Bahntickets zu kaufen: Schwarz- statt Kurierfahren, uiuiui.

Schade, dass es nicht ohne Playback geht, denn bessere Pop-Refrains schreibt im Deutschrap momentan niemand. „M.I.A.“ reiht sich mühelos an „Keine Liebe“, das sich den Chorus der Band Echt aus den 90ern borgt. Für viele Fans eine prähistorische Zeit – aber es geht ja um das Gefühl dabei.

Die Luft steht vor Schweiß

„Vintage“ ist dagegen klassisch, ein Kopfnicker-Track ohne Autotune, der beste Song des Abends. „Ihr seid komplett verrückt“, sagt RIN, nachdem die Security wieder rettend in die erste Reihe greift: „Aber überschätzt euch nicht“. Nach und während des Konzerts haben manche der Kids Schwäche­anfälle, in der Halle steht die Luft vor Schweiß.

Mit „Alien“ kommt der Autotune zurück. „Blackout“ ist RINs Durchbruch gewesen – nach gerade einmal einer Stunde Intensivbeschallung ist die Reise ins Nimmerland schon vorbei. „Es ist schwer, uns zu schocken“, sagt RIN zum ausgelaugten Publikum. Ein Reprise von „Vintage“ gibt den Fans aber noch einmal die Gelegenheit.

Von Lilean Buhl