Hannover

Bereits als kleines Mädchen hat Jasmin Stocker regelmäßig Lieder auf Kassetten aufgenommen, daheim, in einem kleinen Dorf bei Stuttgart. Heute füllt sie unter dem Namen Mine das Musikzentrum – und spielt dem Publikum zwischen den Songs ihre kindlichen Ansagen von damals vor. Das ist nicht nur überaus charmant, es weist auch darauf hin, dass diese junge Frau unbeirrbar ihren Weg gegangen ist.

In der Zwischenzeit hat sie: diverse Instrumente gelernt, ein Jazzgesang-Studium sowie ein Masterstudium an der Popakademie Baden-Württemberg absolviert, mehrere Platten aufgenommen, zweimal über Crowdfunding ein Orchesterkonzert mit vielen Musikern auf die Beine gestellt sowie unzählige Features mit deutschsprachigen Hip-Hop-Künstlern aufgenommen. Nachdem ein gemeinsames Album mit dem deutschen Rapper Fatoni für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt hat, präsentiert sie nun ihr drittes offizielles Werk „Klebstoff“ - und ist erkennbar immer noch begeistert von dem, „was grad passiert“.

Dabei hätte das schon längst passieren können. Denn Mine schreibt grandiose Songs wie „Der Mond lacht“, „Katzen“, „Essig auf Zucker“ oder das leicht vertrackte „Spiegelbild“ vom neuen Album, die sich auf angenehme Weise im Kopf festsetzen. Lauter wundervolle heimliche Hits, die scheinbar ganz ohne das Triggern von Oberflächenreizen auskommen, das den meisten aktuellen Chartsproduktionen zu eigen ist. Wer wissen möchte, wie gut deutschsprachige Popmusik 2019 sein kann, kommt an Mine nicht vorbei.

Das gilt auf der Bühne genauso, wo sie gleich zu Beginn ein Zeichen setzt: „Du kommst nicht vorbei“, mit Umhängekeyboard und Pauke, gleichzeitig überlebensgroß und nahbar. Und ihre hervorragende vierköpfige Band tut ein Übriges, ist sogar in der Lage, die vielen Gäste, die in ihren Stücken zu hören sind, live souverän zu ersetzen. Zu „Erdbeeren ohne Grenzen“ lässt sich Mine von ihrem Publikum tragen – der Spaß, den sie an diesem Abend hat, überträgt sich mühelos auf die Zuhörer, die diese Ausnahmekünstlerin am Ende zu Recht ausgiebig feiern.

Von Matthias Wieland