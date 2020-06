Michael Lohmann steigt wieder bei Hannover Concerts ein

Hannover

Es ist ein kleiner Abschied vom Abschied: Firmengründer Michael Lohmann kehrt als Gesellschafter zu Hannover Concerts zurück. Anfang des Jahres hatte er seine Anteile verkauft, um die Geschäfte an Nico Röger und den neu eingestiegenen Ex-Handball-Manager Benjamin Chatton zu übergeben. Die coronabedingte Krise führte nun zu diesem Schritt.

„Es geht darum, das Unternehmen sicher durch die Krise zu bringen“, so Lohmann: „Was wir vor inzwischen 41 Jahren aufgebaut haben, lasse ich nicht einfach so untergehen.“ Lohmann hatte Hannover Concerts 1979 mit seinem langjährigen Partner Wolfgang Besemer gegründet. Der starb im Jahr 2014; Röger rückte in die Geschäftsführung nach. Längst ist Hannover Concerts einer der erfolgreichsten lokalen Veranstalter Deutschlands.

Anzeige

Mit Chattons Einstieg sollte das Unternehmen deutlich verjüngt werden. Lohmann blieb der Firma als Berater erhalten: „Ich habe Ahnung von den älteren Themen“, sagt er.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie hier: Chatton wird Geschäftsführer bei Hannover Concerts

Branche ist schwer getroffen

Die Pandemie hat die Veranstaltungsbranche schwer getroffen. Seit Beginn der Hygienemaßnahmen können Konzerte nicht mehr wie gehabt durchgeführt werden. Veranstaltungen mussten reihenweise verschoben oder – wie das für den 4. Juni geplante Stadionkonzert von Paul McCartney – gleich ganz abgesagt werden.

Die Umsatzeinbußen sind erheblich. Die rund 40 festen Mitarbeiter von Hannover Concerts stecken in Kurzarbeit. Unklar ist, wann das reguläre Geschäft wieder aufgenommen werden kann. Derzeit – und noch bis zum 12. Juli – veranstaltet die Firma unter dem Siegel „Autokultur“ Konzerte, Comedy und mehr auf dem Schützenplatz, für bis zu 1000 Fahrzeuge pro Show.

Wirtschaftlich rentabel sei das kaum, gibt Röger unumwunden zu. Es gehe eher darum, die eigenen Mitarbeiter und die der Partnerfirmen, zum Beispiel für Bühnenbau, Tontechnik und Security, zu beschäftigen und auch sie finanziell durch die Krise zu bekommen.

Lesen Sie hier: Nico Röger über Autokultur

„Wir sind bereit“

Dass Lohmann nun wieder formal dabei ist, sei, so Röger, „eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die von allen Partnern getragen wird: Es ändert sich nur gesellschaftsrechtlich etwas“. Über die Höhe seiner Beteiligung bewahrt Lohmann Stillschweigen. „Nach all diesen Jahren stehe ich in so einer Krise natürlich Gewehr bei Fuß“, sagt Lohmann: „Da muss man zusammenhalten, auch wenn es ein wenig Geld kostet.“

Er ist sich sicher, dass Hannover Concerts die Krise überstehen wird. „Wir warten nur auf den Startschuss, wann auch immer der kommt“, sagt der 61-Jährige: „Irgendwann wird es wieder losgehen – wir sind bereit.“

Von Stefan Gohlisch