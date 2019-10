Michael Bublé lässt die Fans in der Tui-Arena dahinschmelzen

Hannover

Was für ein starker Start: In einer meterhohen Kreiskonstruktion dreht sich ein Globus, erst schwarz-weiß, dann glühend orange. Dahinter hat sich eine Big Band samt Streichern aufgebaut, die in ein Farbenspiel getaucht wird. So fällt es leicht, zu vergessen, dass die Tui-Arena eine Multifunktionshalle ist. Nein, für diesen Augenblick sind die Zuschauer mitten im legendären Hotel Sands in Las Vegas, in dem Rat-Pack-Stars wie Samy Davis Jr. einst auftraten und wohnten.

Und dann kommt er, der legitime Erbe der klassischen Crooner, die aufstiegen zu musikalischen Helden, weil sie die Wärme und Intensität ihrer Stimmen mit Mikrofonen so perfekt zu verstärken wussten. Al Martino war ein Crooner, Dean Martin, Bing Crosby, Charles Aznavour und der unvergessene Frank Sinatra. Alles Entertainer im Anzug, Halbgötter mit Stil und Schick.

Einstieg mit James Bond

Wie Michael Bublé, der Italo-Kanadier, dessen Auftakt in Hannover so ambitioniert wie begeisternd ist. Mit James Bond steigt er ein in die fast ausverkaufte Halle, das Intro des ersten Lieds gehört zum Blockbuster „Casino Royal“ und verbindet sich effektvoll mit „Feeling Good“, einem Song, der erstmals 1964 in einem Musical aufgeführt wurde und seitdem von Größen wie John Coltrane und George Michael gecovert wurde.

„Welcome to Hannover“, ruft der Sänger in die Menge und erzählt von seinem Tag. Endlich zu Hause sagt er zu seinem ersten Auftritt in Deutschland. Er verrät, dass er hier in den weltbesten Zoo und den Palast Herrenhausen wollte – und dann mit Frau und Kindern in der City gelandet ist.

Das ist es, was ihn so faszinierend macht für die Fans. Bernd ist sogar aus Magdeburg angereist. „Entertainer, die mir diese goldene Zeit zurückholen, gibt es kaum noch. Michael und Robbie Williams, das war’s doch schon“, sagt der Ingenieur, der seiner Ute und sich schon vorab zu Weihnachten ein knapp 300 Euro teures Stehplatz-Paket ganz vorne gegönnt hat.

Weiße Nelke im Revers

„Feeling good“, die Feel-good-Stimmung schwappt sofort in die Reihen bis hoch unters Dach. Der 44-jährige Bublé sieht zum Dahinschmelzen gut aus in dem blauen Anzug mit weißer Nelke im Revers und der schmalen Krawatte; so stellt Frau sich einen jungenhaften Sonnyboy wohl vor.

Bei „I only have Eyes for you“ wippen alle instinktiv mit, „When I fall in Love“ ist einer der Höhepunkte der gut zwei Stunden mit 22 Songs. Wer hat das Original von 1952 nicht schon alles gesungen: Tom Jones, Rick Astley, Andrea Bocelli, Barry Manilow, Sam Cooke, Nat King Cole und Julio Iglesias. Bublés Version mit ganz viel Schmelz in der Stimme wird diesem Liebeslied mehr als gerecht – keiner im Saal, der jetzt nicht selig vor sich hin lächelnd und seinen Liebsten etwas näher an sich heranzieht. „Home“ spielt in ähnlich romantischer Ecke, Bublés violinenlastige Ballade schrammt an Kitsch vorbei, wird aber trotzdem abgefeiert. Oder genau deshalb.

Sohn erkrankt an Krebs

„Forever now“ ist Bublés emotionalstes Lied, eigentlich habe er es gar nicht veröffentlichen wollen, verrät der Sänger. Den Track hat er selbst geschrieben, zwei Jahre nach der schlimmsten Zeit seines Lebens. Von der Krebserkrankung seines damals dreijährigen Noah erfuhr er kurz vor einem Auftritt in London. Bublé unterbrach Tour und Karriere, zog für die Behandlung des Sohnes nach Kalifornien um. Noah ist inzwischen krebsfrei, der stolze Vater sagte kürzlich, die Hölle müsse im Vergleich zu dem, was seine Familie durchgemacht habe, ein schöner Ort für den Urlaub sein.

Bublé versinkt im Boden

Zwei unverwüstliche Cover-Versionen von Louis Prima heben die Laune wieder, „Buona sera Signorina“ kennen die meisten, „Just a Gigolo“ kennen alle. Es ist unglaubliche 90 Jahre alt und wirkt immer noch nicht angestaubt. „Cry me a River“ ist Michael Bublé auf Leib und Stimme geschneidert; wie er die Töne langzieht, ist magisch. Stehende Ovationen – während der vierfache Grammy-Preisträger mithilfe eines Bühnenlifts im Boden zu versinken scheint.

Das Beste bewahrt sich Bublé bei diesem einen von nur acht Deutschland-Konzerten seiner Welttournee, die ihn von Helsinki über Perth in Australien bis Mexiko City führt, bis ganz zum Schluss auf: „You were always on my Mind“ ist einem von Elvis Presley im Ohr, die wunderschöne, fast gehauchte Version des Sinatra-Nachfolgers ist das i-Tüpfelchen auf einen Abend, für den sich die ganze Kohle echt gelohnt hat.

