Michael Allreds Comic-Biografie „Bowie“

Den Moment der Inspiration inszeniert Michael Allred überlebensgroß, in einem surrealen All voll blitzender Neuronen lässt er David Bowie auf dessen wohl größte Schöpfung treffen. Ein Schlüsselmoment der Popgeschichte, eine zentrale Szene auch aus Allreds psychedelischer Comic-Biografie „ Bowie“ mit dem sprechenden Untertitel „Sternstaub, Strahlenkanone und Tagträume“.

Der visionäre „Starman“ Bowie und der zeichnende Fantast Allred – da passen zwei zusammen. Allred war immer ein Außenseiter in der US-Comic-Szene. Erste Achtungserfolge erzielte er Anfang der 90er Jahre mit seiner Superhelden-Demontage „Madman“. Die Großverlage schätzten ihn als Ideenlieferanten für schrullige Serien wie „X-Statix“ und „iZombie“. Der ganz große Erfolg blieb jedoch aus – zu eigen, zu sehr in der Popart verhaftet war sein Stil.

Das Cover von „Bowie“. Quelle: Cross Cult

Das zahlt sich nun aus: Allred erzählt zwar auf dichten 160 Seiten die gesamte Lebensgeschichte Bowies (1947–2016), jedoch zumeist in groben Zügen. Sein Augenmerk liegt in jener Phase Anfang der 1970er Jahre, als Bowie in der Rolle des Außerirdischen Ziggy Stardusts revolutionierte, was Inszenierung im Pop bedeutete. Was davor und danach geschah, skizziert Allred allenfalls, teils in seitengroßen, symbolhaft aufgeladenen Tableaus. Die arg nüchterne Erzählung kann da nicht mithalten – am besten genießt man „ Bowie“ als rein visuellen psychedelischen Trip in den Kopf eines Genies.

Michael Allred et al.: „ Bowie. Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume“. Cross Cult, 160 Seiten, 35 Euro.

Von Stefan Gohlisch