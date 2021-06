Hannover

Weihnachten 2019 spielten Maybebop ihre letzte Show im Theater am Aegi. Nun folgt ein erster zaghafter Versuch, den Saal des Theaters nach den Corona-Schließungen wiederzubeleben. Nur 100 Musikfans durften Karten erstehen, das ist recht schnell passiert, und somit heißt es ausverkauft.

Maybebop haben ihr Programm „durchgekramt“, sagen sie. Es ist ein Sonderprogramm geworden: „Stimmen des Volkes – die Flucht nach vorn!“ nennen sie es und starten mit einem ostdeutschen Volkslied aus den 1950er Jahren, „Unsere Heimat“, und neben der Komposition gefällt auch die Botschaft.

Konsumkritik und Kapitalismusschelte

Sonst aber stehen sie überwiegend in der Gegenwart und sparen auch heutige Konflikte nicht aus: Über die „Prozesse der Migration“ sprechen sie, über die Geduld, die alle Seiten aufbringen müssen, aber auch über 76 Jahre Frieden in Europa. Ihr Mittel zum Zweck ist dabei das traditionelle Volkslied. Doch es gibt auch Konsumkritik und Kapitalismusschelte. Sie singen über „Das Beste fürs Kind“, oder vielmehr über die Helikopter-Eltern im SUV.

Videoleinwände mit lustigen Designs und einfachen Clips untermalen ihre Geschichten. Es ist eine gute Lichtschau mit wenigen dezenten Strahlern. Gründungsmitglied und Bandchef Oliver Gies gibt die Einsätze und Stimmen vor, Countertenor Jan erreicht die unerreichbaren Höhen, Christophs Bass geht tief in den Keller, und Lukas kennt die lustigsten Anekdoten. Maybebop hat die lange Zwangspause stimmlich nichts ausgemacht, von Anspannung keine Spur. Rap-Parodien bringen sie gerne unter, sie beherrschen viele Genres: „Die Gedanken sind frei“ – schwierige Lieder, scheinbar leicht gesungen und einfach zu verstehen.

„Kein schöner Land“ als Zugabe

Im Song „Gegen die Natur“ geht es um Vielfalt und individuelle Freiheit. Da wird auch Manuel Neuer für das Tragen der Regenbogen-Kapitänsbinde bei der EM gelobt. „Es führt über den Main eine Brücke aus Stein“ ist dramatisch, und wenn sie singen, „Der Mensch erschuf Gott am siebenten Tag“, bekommt man ein mittleres Rammstein-Frösteln. Ihr „Ave Maria“ fliegt so hoch wie ein Vogel, das Revolution-/Evolution-Medley reiht „Another brick in the wall“, „Sunday bloody Sunday“ und „99 Luftballons“ aneinander.

Mit der Zugabe „Kein schöner Land“ verabschieden Maybebop sich nach knapp zwei Stunden mit einem nachdenklichen aber auch optimistischen Blick auf unsere Zeit.

Nächstes Hannover-Konzert: 4. September 2021, Gilde-Parkbühne bei „Back On Stage“.

Von Kai Schiering