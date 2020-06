Maybebop beglücken ihre Fans in der Corona-Zeit

Hannover

Vom Beginn der Corona-Krise bis zu ihrem Lied darüber brauchten Maybebop kaum mehr als einen Monat. „Das, was besser bleibt“ findet am Pfingstsonntag natürlich auch den Weg auf die Autokonzert-Bühne des Schützenplatzes.

Nicht nur ein Song, der sich sofort im Gehörgang festsetzt und deshalb schon 35 000 Mal bei Youtube aufgerufen wurde. Auch ein Werk mit viel Weisheit: „Die Köpfe sortieren neu zwischen echtem Wert und bloßer Nichtigkeit“, heißt es da, „Wir haben neu gelernt, das wir nicht unverwundbar sind“ – und „Statt Milliarden Einzelgängern sehen wir endlich mal das große Wir“.

Das Quartett um Oliver Gies hat ein Viertel-Heimspiel, Band-Gründer Gies lebt mit seinen zwei Kindern in Hannover und joggt ausdauernd in der Eilenriede. So freuen sie sich dann auch „so richtig, mal wieder in der Heimat unserer Band zu sein“ und über die 850 Autos in 15 Reihen und deren Insassen im fast ausverkauften Halbkreis, die wie der rundliche Mercedes-Fahrer und TKH-Tanzlehrerin Pia „seit Wochen auf diesen Abend hingefiebert“ haben. „ Maybebop im Autokino – wie geht das?“ hat die Band ihren Fans in einem neunminütigem Video vorab bis ins Kleinste erklärt, mitgebracht haben sie „Ziel:los“, das zehnte Programm in 18 Jahren. Mit dem Titelsong startet der Abend.

Die weltbeste A-capella-Truppe

Die Spielfreude nach der langen und bisweilen langweiligen Pause ist sofort da bei Countertenor Jan Bürger, Tenor Lukas Teske, Bass-Stimme Christoph Hiller und Bariton Gies, die gemeinsam mit Bass a.D. Sebastian Schröder im Frühjahr über eine bemerkenswerte Auszeichnung jubeln durften. Maybebop holte den A-capella-Grammy, die Jungs wurden von der US-amerikanischen Expertenjury „RARB“ zur besten A-capella-Gruppe des Jahrzehnts (2009 bis 2019) gewählt, weltweit versteht sich.

Warum, das kapiert jeder vor den Mega-Leinwänden auf dem Schützenplatz. Stimmlich erklimmen die vier wirklich jede Klippe, es geht von schwindelerregenden Sopran-Höhen bis ins tiefste Bass-Brummen. „Vier Typen. Vier Mikrofone. Deutsche Texte. Bestes Entertainment“, diesen versprochenen Vierklang erfüllen Maybebop mühelos zwischen Kunst, Komik und Kommerz.

Die Künstler stehen Spalier

15 Lieder in 90 Minuten, von „Segeln jehn“ über „Raggamuffin“ bis zum Anti-Rechts-Song „Laut sein“ und der „Bohemian Rhapsody“. Ein irres Queen-Cover. In den Autos drumherum wird gewippt, geschnippt, gelacht. Beim Kanon für Wischwasser, Lichthupe, Innenlicht und Warnblinkanlage machen alle mit. Was für ein Spaß!

„Wir haben in der Hand, wie man unser Handeln später mal beschreibt“, heißt es im Corona-Lied „Das, was besser bleibt.“ Der dritten und leider letzten Zugabe. Das Maybebop-Konzert zu beschreiben, fällt extrem leicht: Weltklasse! Bei der Ausfahrt stehen die Künstler Spalier und winken. Das Fan-Volk winkt nur zu gerne zurück.

Von Christoph Dannowski