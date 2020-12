Hannover

So geht 2021 gut los: Der Jazz-Club überträgt am Neujahrstag ein Konzert von Ausnahmesänger Max Mutzke (39). Wir sprachen am Rande der Aufzeichnung mit dem ehemaligen Grand-Prix-Teilnehmer über 2020.

Willkommen in Hannover. Das Konzert, das Sie jetzt aufzeichnen, wird keines von ganz vielen in diesem Jahr sein, oder?

Nein, wir haben mehr als 80 Konzerte abgesagt. Den wirtschaftlichen Schaden kann man sich ausmalen. Ich bin – wie so viele andere – hart an meine Ersparnisse gegangen, die ich immerhin habe ansammeln können die vergangenen Jahre. Ich zähle sicherlich noch zu den privilegierten Künstlern, die vorher so viel machen konnten, um Rücklagen zu bilden.

Wie ist Ihnen sonst ergangen?

Ich habe das ganz große Privileg, im Schwarzwald zu leben. Wir konnten zu jeder Zeit raus und rein. Wir konnten wandern und spazieren gehen. Wir hatten eine unglaubliche Komfortsituation. Da mein Terminkalender sonst immer so voll ist, habe ich noch nie so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen können. Am Anfang des Lockdowns habe ich gefühlt fast zu den Nutznießern gehört.

„Für viele ist die Situation eine Katastrophe“

Aber dabei blieb es nicht?

Der Lockdown kam mitten in einer Tour. Ich war mit dem WDR-Rundfunkorchester unterwegs. Wir haben in Hamburg die letzte große Show gespielt, und dann wurde alles dichtgemacht. Alles, was noch anlag, wurde verschoben und wieder verschoben. Am Anfang war das so ein Freudereflex, wie als Schüler, wenn man hört, der Unterricht fällt aus: „Hey, ich habe frei! Urlaub!“ Aber sehr schnell wurde mir bewusst, dass es ganz viele Künstler gibt und Menschen, die mit den und für die Künstler arbeiten, denen es richtig schlecht geht: Techniker und Hallenbetreiber (hier die Jazz-Club-Betreiber) und Ticket-Abreißer und Garderobieren… Auf dem Eisberg, den es braucht, um eine Show zu veranstalten, sind die Künstler nur das kleine Schneeflöckchen obendrauf.

Backstage: Max Mutzke stöbert im Plattenarchiv des Jazz-Clubs. Quelle: Christian Behrens

Die anderen trifft es schlimmer.

Sie sind längst nicht so privilegiert. Für die ist die Situation eine Katastrophe. Als es hieß: Die Shows der nächsten Monate werden abgesagt, haben manche gesagt: „Wie? Ich hätte doch schon die nächste Show am Wochenende gebraucht, um meine Miete zu bezahlen.“ Das Berufsverbot, das wir jetzt haben, ist absolut sinnvoll, weil die Gesundheit an erster Stelle steht. Und wir können froh sein, dass wir in einem Land leben, dass überhaupt irgendwelche Hilfen anbietet. Aber in der Realität werden Milliarden von diesen Hilfen nicht abgerufen, weil man nicht antragsberechtigt ist.

„Wir haben keine Lobby“

Haben Sie es auch versucht?

Ich habe gerade die Novemberhilfe beantragt und falle aus dem Raster, weil ich letztes Jahr an einer TV-Show, „Schlag den Star“, teilgenommen und etwas gewonnen habe, und nun sagt man mir: „Die Show gibt es doch noch. Sie können doch wieder etwas gewinnen.“ Das geht völlig an der Realität vorbei: Da macht man vielleicht einmal im Leben mit. Mein Vorwurf ist: Man hat es in den vergangenen Monaten versäumt, ein Konzept zu erstellen. Jede Berufssparte aus der Unterhaltungsbranche braucht jetzt einen Sprecher, eine Interessensvertretung, die diese Fälle bearbeitet und mit der Politik in Kontakt tritt.

Woran hapert es? Wenn man in den vergangenen Monaten mit Künstlern sprach, hörte man immer: „Ja, es läuft schlecht – aber ich bin ja noch privilegiert; anderen geht es viel, viel schlechter...“ An Sprechern mangelt es der Kultur, so scheint es, wahrlich nicht.

Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn wir eine Vereinigung wie die Cockpit hätten, die sich für die Belange der Piloten einsetzt. Das haben wir nicht. Wir haben keine Lobby. Allmählich verbinden sich Dinge wie #AlarmstufeRot. Es gibt unglaublich viele Benefizgeschichten für die Künstler. Was auch nicht unerwähnt werden darf: Ich habe jetzt wieder eine Anfrage vom Kulturministerium bekommen, bei der nächsten Wahl bitte da zu sein, um den Menschen klarzumachen, Demokratie zu leben.

„Das tut einfach weh, und es ist hart“

Die Politik schmückt sich gerne mit Künstlern, aber versteht sie nicht?

Man schmückt sich total gerne mit ihnen. Und die Künstler sind immer bereit, die Welt zu retten. Wir sind immer da, ob ich nun etwas mache für Bülent Ceylans Stiftung für Kinder oder Michael Stichs Stiftung für HIV-Infizierte oder für Obdachlose in Kiel. Und jetzt liegt das brach. Und wer kümmert sich im die Künstler? Die Künstler. Und das tut einfach weh, und es ist hart.

„Jazz für die Couch: Max Mutzke und Marialy Pacheco im Jazz-Club. Quelle: Helge Krückeberg

Es macht Ihnen zu schaffen?

Ja. Wenn jetzt zum Beispiel die Rede davon ist, dass die Orchester wieder proben müssen: Kultur ist doch auch der Straßenmusiker, ist der Mensch, der im Jazz-Club spielt, ist so viel mehr. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind für die meisten so etwas wie Hobby-Fußballer: Wir gehen auf den Platz, spielen ein bisschen und müssen kein Geld verdienen. Nein, wir sind eine Branche, die dem Staat noch nie auf der Tasche gelegen hat, eine Branche mit 1,8 Millionen, meist selbstständig organisierten Menschen. Und wir sorgen dafür, dass die Menschen mit Inhalten versorgt werden, die professionell aufbereitet und reflektiert sind, die humanistisch, liberal und großartig sind.

„Dass die Kultur wegfällt, gefährdet den Frieden dieser Gesellschaft“

Was passiert, wenn das fehlt?

Das sieht man doch schon: Wenn diese Inhalte fehlen, suchen sich die Leute den Sinn im Internet. Und die Inhalte dort, sind eben nicht reflektiert. Deshalb hängt doch jetzt schon ein großer Teil der Bevölkerung kruden Ideen hinterher. Dass die Kultur wegfällt, gefährdet den Frieden dieser Gesellschaft in einem Maße, wie ich es nie erwartet hätte. Die Bundesregierung muss doch ein Interesse daran haben, dass wir wieder auf die Bühne gehen. Damit die Menschen verstehen, dass es um Liebe geht, um Toleranz und Weltoffenheit. Das predigen Künstler jeden Tag. Wenn man auf ein Konzert geht, nimmt man immer eine Inspiration mit: Man ist so beseelt und zehrt davon die nächsten Wochen.

Nun haben Künstler eine – eigentlich ganz liebenswerte – Neigung zur Selbstausbeutung, und es dauerte auch im ersten Lockdown nicht lange, bis digital Inhalte produziert wurden. Das hinterließ den Eindruck: „Ach, die lustigen Künstler, die machen doch immer irgendwie weiter...“

Gut, dass Sie das sagen. Ich habe mich von Anfang an distanziert von dieser Haltung „Ich spiele meine Inhalte vor meiner Schrankwand umsonst“.

Intime Atmosphäre: Max Mutzke und Marialy Pacheco. Quelle: Helge Krückeberg

Sie wollen das nicht?

Wir haben mal ausgerechnet, was uns ein Track kostet, bis er zum Streamen bereit steht, nämlich tausende von Euro. Mein Team und ich fahren dafür hunderte von Kilometern. Wir müssen den Track selbst produzieren, ein Video, Fotos, Artwork; dafür brauchen wir Agenturen. Wir brauchen ein Studio, Equipment, Produzenten. Wir brauchen Klamotten, einen Stylisten. Wir brauchen eine Plattenfirma, einen Vertrieb, ein Management, Presseabteilungen für Print, Radio und Fernsehen und, und, und. Dann stellen wir es auf eine Streamingplattform, und bekommen dafür: nichts. Musikverwertung ist ein Null-Geschäft. Wir müssen es aber machen, weil uns sonst niemand mehr einlädt für Konzerte, Fernseh-Auftritte, Radio. So ein Track ist ein Werbemittel, für das wir komplett in Vorleistung gehen, damit wir eine Tour spielen können. Meine teuer erkauften Inhalte verschenke ich doch nicht vor einer Schrankwand in mieser Qualität. Das signalisiert doch: „Wir machen nur zum Spaß Musik.“ Ein großer Irrweg, weil wir uns damit kaputt machen.

„Kunst vermittelt Liebe, Inspiration, Offenheit“

Woran liegt‘s?

Wir sind nicht umsonst Künstler. Jeder von uns hat im Schnitt zehn Jahre damit verbracht, ein Instrument zu lernen, ohne darüber nachzudenken, ob er damit Geld verdienen könnte. Das hat in allererster Linie etwas mit ganz großer Leidenschaft zu tun. Und das führt dazu, dass die Künstler sagen: „Ich will jetzt aber den Leuten meinen neuen Song vorspielen!“

„Unglaubliche Pianistin“: Marialy Pacheco. Quelle: Helge Krückeberg

Was kann Kunst?

Sie vermittelt Liebe, Inspiration, Offenheit. Ich spiele im Jazz-Club mit einer unglaublichen Pianistin, einer Kubanerin, die aus ihrer Heimat abgehauen ist in dem Wissen, dass sie ihre Familie über Jahre nicht sehen wird, wenn sie diesen Schritt geht. Ich spiele sonst mit Rhani Krija aus Marokko. Ich arbeite zusammen mit einem Daniel Hope, der seine jüdische Geschichte mitbringt. Wir tun das, weil wir es geil finden, denn wir brauchen Einfluss von außen. Ich weiß nicht, warum sich diese Erkenntnis noch nicht durchgesetzt hat – und ich komme aus dem Schwarzwald; ich weiß, was es bedeutet. Einflüsse von außen haben zu dürfen.

„Irgendein Honk am Klavier“

Was erwartet die Menschen bei Ihrem Konzert aus dem Jazz-Club?

Ein ungewöhnliches Neujahrskonzert. Marialy Pacheco ist wirklich eine Ausnahmepianistin. Sonst setzt man ja gerne irgendeinen Honk ans Klavier, und vorne steht eine schöne Frau und singt. Diesmal ist es ein bisschen andersherum: Da ist eine Frau, da denkt man, die spielt doch bei Max Mutzke nur, weil sie so toll aussieht, und dann spielt die Sachen, die einfach unglaublich krass sind. Und was sie mitbringt, macht es zu einem großen Crossover-Projekt. Es wird ein totale geiles, menschliches Konzert.

Was sind Ihre Wünsche?

Als 2020 losging, dachte ich, das kann doch nur geil werden; die Zahl klingt schon so toll. Aber 2021 ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass wir es sehr schnell in den Griff kriegen, dass die Kultur und alle Leute, die unter Corona gelitten haben, loslegen können, dass so schnell wie möglich die Risikogruppen geimpft werden und dass es mit dem schönen Wetter im Frühjahr immer besser wird.

Das Neujahrskonzert von Max Mutzke und Marialy Pacheco aus dem Jazz-Club wird am 1. Januar ab 19 Uhr auf Youtube übertragen. Es anzugucken, ist kostenlos; um Spenden für die Künstlernothilfe-Organisation „Initiative Musik“ wird gebeten.

Von Stefan Gohlisch