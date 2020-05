Endlich am Gipfel: Matthias Polityckis neuer Roman

Hannover

Da hat man es bis auf den Gipfel geschafft, hinauf auf den Kilimandscharo, und wieder hinunter in den Krater, will allein seinen Triumph auskosten – und dann hockt da schon ein und begrüßt einen mit den schönen Worten: „Lecko mio!“ So hatte Hans sich das nicht vorgestellt. Der feine Hanseat und ein grober Klotz von einem Bayern – das passt einfach nicht. Und tut es dann eben doch, in Matthias Polityckis neuem Roman „Das kann uns keiner nehmen“.

Politycki, dieser humoristische Weltreisende unter den deutschen Schriftstellern, selber wechselweise wohnhaft in Hamburg und München, lässt in Tansania ein ungleiches Paar aufeinandertreffen. Zu dem erwachsen Hans und Tscharli – pardon: „der Tscharli“ – gegen alle Wahrscheinlichkeiten, obwohl letzterer unentwegt grobe Töne spuckt, bei denen ersterem zuverlässig die politische Korrektheit aus dem Gesicht fällt.

Große Lieben, große Verletzungen

Der Tscharli nutzt regelmäßig das „N“-Wort, gräbt jedes weibliche Wesen an und benimmt sich auch sonst wie ein später Kolonialist. Und der intellektuelle Ich-Erzähler Hans ringt um Fassung. Dennoch begleitet er seinen Weggefährten auf einer Reise, die für einen der Beteiligten zur letzte wird.

Politycki erzählt wie ein begnadeter Flaneur vom Zauber Afrikas. Er erzählt von großen Lieben, großen Verletzungen und anderen großen Fragen. Und nicht zuletzt erzählt er mit großer Sympathie von Herzenswärme, die alle Schluchten überwinden kann.

Matthias Politycki: „Das kann uns keiner nehmen“. Hoffmann und Campe, 304 Seiten, 22 Euro.

Politycki stellt sein Buch am 26. Mai ab 20 Uhr bei einer Internet-Lesung aus Hannovers Literaturhaus vor.

Von Stefan Gohlisch