Matthias Brodowy hat „Keine Zeit für Pessimismus“

„Vermissen Sie eigentlich auch FCKW?“, fragt Matthias Brodowy im Apollo: „Oder Asbest? Formaldehyd?“ Verbote bringen nichts? Von wegen. Manchmal ist eben „Keine Zeit für Pessimismus“, so der Titel vom neuen Programm des hannoverschen Kabarettisten; manchmal muss man einfach handeln.

Um Optimismus geht es ihm, nicht den blindgläubigen, sondern jenen, der Probleme erkennt, benennt und angeht. Miesmacher gebe es schließlich zur Genüge: „Die machen nicht nur sich selbst das Leben schwer, sondern auch anderen und geben denen dann die Schuld daran.“ Man müsse dann doch mal wieder an den alten Fritz erinnern, „Jeder nach seiner Façon“; der stehe nicht einmal im Verdacht, „rotgrünversifft“ zu sein.

Fake News bei den Wikingern

Brodowy ist ein großer Vermittler. Das ist seine Stärke und manchmal auch seine Schwäche: Kabarettist und Musiker, Autor und Humanist. An diesem Abend singt und spielt er, liest und scherzt, kalauert und predigt auch mal. Beinahe zu viel des Guten. Das Vorgänger-Programm, „Gesellschaft mit beschränkter Haltung“, zeigte ebensolche, wirkte stringenter. Wobei: Kabarettabende müssen sich erst einspielen, entwickeln im Laufe der Zeit Linien, wo man sie sonst nicht erwartet.

Hier schlägt er große Bögen, beginnt bei Fortschrittsfeinden in der Steinzeit („Ein Rad? das ist doch rund; das rollt doch weg“) und Fake News bei den Wikingern und endet bei modernen Verschwörungstheoretikern, die alle Fakten fahren lassen – „und noch schlimmer als das Bauchgefühl ist der gesunde Menschenverstand“. Und kommt von digitalen Filterblasen zu unserem modernen Mittelalter der Hexenjagden.

Tanz den Apocalypso

Dann liest er Geschichten vor, aus seinem Buch „Firlefanz de luxe“, Alltagsbeobachtungen voll skurrilem Humor, die ihn schon einmal vom Sinnieren über das Strullen und Lullen zur schönsten Kneipenelegie bringen. Er erzählt, dass er sich einmal weh getan habe wie Hulle und überlegt dann, ob der wohl verwandt sei mit Bolle und wie es mit dem Verhältnis mit Lucy und Schmidts Katze sei, die beide immer so abgehen.

Und wenn er selber einmal abgehen möchte, greift er in die Tasten und die Saiten und singt schöne ernste Lieder, in denen er den „Apocalypso“ tanzt und den letzten Tag feiert. Zur Premiere des zehnten Programms begleiten ihn dazu Carsten Hormes, Wolfgang Stute und Christian Schulz.

Arschlöcher aus Sternenstaub

Am Ende kommt er noch einmal beim Optimismus an, erwähnt, dass 14 Millionen Deutsche ehrenamtlich tätig sind, was Hoffnung mache. Von der Würde des Menschen spricht er und von der Schönheit des Grundgesetzes, dass deren Allgemeingültigkeit in den Vordergrund stelle.

Demut überkommt ihn vor der Größe der Schöpfung, die alles mit allem verbinde – im Gegensatz zu einer Debattenkultur, die vom geozentrischen zum heliozentrischen und schließlich beim egozentrischen Denken angelangt sei. „Auch die Arschlöcher sind aus Sternenstaub gemacht“, sagt er. Wer mag, darf das tröstlich finden.

