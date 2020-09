Matthias Brodowy – ein Optimist im Pavillon

Hannover

Der Name des Programms ist Programm: Matthias Brodowy hat „Keine Zeit für Pessimismus“. Das Theater am Küchengarten schickt seinen besten Mann in den Pavillon. Der bietet als „Theater für Hannover“ hauseigene und Fremdvorstellungen von TaK, Desimos Special-Club und weiteren freien Theatern eine Bühne.

150 von insgesamt 200 Plätzen sind besetzt. Alle Hygiene- und Abstandsregeln werden im Pavillon eingehalten und optimal umgesetzt, sodass dem optimistisch-pessimistischen Kabarettgenuss nichts im Wege steht.

Denn obwohl es heute wahrlich einige Gründe gäbe, das Glas halbleer zu sehen, lohne es sich eben frohgemut zu sein, findet Brodowy. Der Anblick eines vergleichsweise leeren Saales scheint ungewohnt, der Kabarettist erfreue sich schlichtweg an der Tatsache vor echtem Publikum zu spielen. Abstand machts möglich.

„Irgendwas ist immer sowieso“

Auch wenn Brodowy die unterschiedlichen Einstufungen eines Pessimisten bestimmt und – vom Neandertaler bis zum Wikinger – einen kleinen Ausflug in die Geschichte der Nörgler, Schwarzseher und Miesmuscheln macht, so bleibt seine Grundhaltung durchweg positiv und heiter.

Mit Abstand: Matthias Brodowy. Quelle: Nancy Heusel

Dann singt er ernste, mitunter bittere Lieder im schönen Gewand. Lieder über Pessimismus, über die ganz eigene Welt eines Demenzkranken, über „Irgendwas ist immer sowieso“ und die offenstehende Büchse der Pandora. Christian „Chrille“ Schulz begleitet ihn an der Gitarre.

Brodowy scherzt über Pummelfeen, Haare am Ohrläppchen und grübelt über die Identität der ominösen Personen Hulle und Bolle und das Verhältnis der beiden zu Lucy und Schmidts Katze, die ja bekanntlich beide abgehen.

Ein Wikinger namens Hulle

Er porträtiert detailverliebt, liebevoll und wertschätzend seine Mitmenschen. Aus seinem „Logbuch“ trägt er eine Geschichte eines schrullig-schrägen Kneipenbesuch vor und malt sich in einem süßen Gedankenkino die gemeinsame „Wir können alles und alles können wir sein“-Vergangenheit eines Rentnerpaars aus. Hier wird einmal mehr deutlich, wie sehr der Kabarettist eben auch Autor und Menschenfreund ist. Wie sorgsam Worte, Bilder und Momente ausgesucht, eingefangen und formuliert werden.

„Bleiben Sie offen! Bleiben Sie optimistisch!“, predigt er zum Abschluss. Denn auch der Wikinger namens Hulle habe etwas zu erzählen, selbst wenn er mit einem Ufo im Vorgarten lande. „Hören Sie zu und lassen Sie sich überraschen!“

Nach 70 Minuten Programm greift Brodowy noch einmal in die Tasten und spielt seine Hannover-Hymne „Stadt mit Keks“ – zum Mitschunkeln und selig Dreinblicken. Und richtig echten Applaus gibt es auch. Und man darf optimistisch sein, dass man dieses schöne Geräusch in Zukunft wieder öfter hören wird.

