Martine Dennewald über die Theaterformen in Zeiten von Corona

Vom 2. bis 12. Juli sollen in Braunschweig die Theaterformen laufen,. Es ist die sechste und letzte Ausgabe des Festivals unter der künstlerischen Leitung von Martine Dennewald (40) – und eine mit besonderen Herausforderungen.

Wie bereitet man in Zeiten wie diesen ein internationales Festival vor?

Wir wissen nichts. Wir wissen nicht, was im Juli sein wird, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen nicht. Es geht bei uns auch nicht nur darum, wie dann die Situation in Deutschland und Braunschweig ist, sondern, weil wir international sind, um Fragen wie: Dürfen Menschen überhaupt einreisen? Was ist mit den Spielstätten? Wie lange im voraus behandeln die deutschen Botschaften in den jeweiligen Ländern Visumsanfragen? Im Augenblick nämlich nicht. Was werden, wenn das Festival denn stattfinden kann, die Auflagen zu Versammlungen – nur 500 oder vielleicht nur 100?

Was heißt das für Ihre Arbeit? Bereiten Sie das Festival so vor, als würde es wie geplant stattfinden? Oder arbeiten Sie parallel an diversen Notfallplänen?

Die Notfallpläne mache ich immer nachts. Mein Auftrag ist, dieses Festival bestmöglich durchzuführen, und deswegen arbeiten wir im Moment an der bestmöglichen Variante. Und wir werden uns anpassen, wenn wir uns anpassen müssen.

Die ökologische Frage

Sie haben das Programm noch nicht bekanntgegeben. Darum sei diese Frage erlaubt: Wird das Festival in diesem Jahr so international wie zuvor auch immer?

Das ist geplant.

Denn es gab ja durchaus vorher – aus Klimagesichtspunkten – die Diskussion, ob man mit solchen Festivals so weitermachen kann wie bislang oder sich einschränken muss.

Das ist eine essenzielle Frage, die sich nach wie vor stellt, im Moment aber wegen der aktuellen Krise ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Im vergangenen Jahr haben wir die Hälfte der Produktionen von internationalen Regisseurinnen und Regisseuren vor Ort erarbeiten lassen. Und es stellte sich heraus: Es ist möglich, es ist auch gut möglich – es ist nur teurer.

Es ist nach wie vor billiger, Produktionen aus dem Ausland inklusive des ganzen Personals einfliegen zu lassen?

Ja, es ist deutlich günstiger. Wir konnten das vergangenes Jahr produzieren, auch wegen der zusätzlichen 200.000 Euro Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Das heißt: Wenn man wirklich ein ökologisch sinnvolles Festival haben möchte, muss man entweder mehr Geld haben oder das Festival kleiner machen.

Aber noch nicht in diesem Jahr?

Nein. Eine so grundlegende Weichenstellung muss mit den Staatstheatern und dem Land abgesprochen und von allen Partnern getragen werden. Und das in meinem letzten Jahr auf due Schnelle zu machen, finde ich nicht sinnvoll.

Zum Abschied ein Geschenk für die Besucher

Was haben Sie sich für diese Ausgabe als Motto oder Oberthema überlegt?

Das darf ich Ihnen ja nicht sagen. Es gibt wieder eine sehr klare Ausrichtung, die sehr ungewöhnlich sein wird. Ich kenne zumindest kein Festival, das es so gemacht hat.

Machen Sie sich selber ein Geschenk mit dieser Ausgabe?

Das war mal ein Ansatzpunkt, hat sich aber nicht wirklich realisieren lassen. Aber ich möchte in Erinnerung rufen, dass wir 30-jähriges Jubiläum feiern.

Natürlich. Und das wird eine Rolle im Programm spielen?

Es gibt eine Auftragsarbeit an ein Künstlerduo, mit der wir dieses Jubiläum feiern: Wir leisten uns ein Kunstwerk, das einerseits ein Ereignis ist, aber andererseits eine Komponente hat, die bleibt.

Und dieses Kunstwerk steht dann in Braunschweig?

Das steht dann wahrscheinlich bei vielen Leuten zuhause. Es ist zum Mitnehmen.

Großer Lerneffekt

Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Zeit bei den Theaterformen: Wie war es?

Es war eine außerordentlich lehrreiche Zeit. Ich habe ein paar Modelle durchgespielt, einige thematische Ansätze verwirklicht; jedes Jahr haben wir uns wirklich einer Sache gewidmet. Dadurch war der Lerneffekt für das Team und mich sehr groß. Das ist uns gut gelungen, ohne es zu sehr in den Vordergrund zu stellen.

Sie haben Themen gesetzt wie Postkolonialismus und Diskriminierungsfragen, die heute sehr überall im Theater diskutiert werden. Waren Sie eine Trendsetterin?

Naja. Das waren schon Themen, die im Geist der Zeit mitschwingen. Stolz sind wir auf das Festival, bei dem wir nur Regisseurinnen hatten und das nicht vorher kommuniziert haben. Das war wirklich ungewöhnlich.

Da ist Ihnen 2017 in Hannover ein kleiner Coup gelungen ...

Ja, das ist ganz gut aufgegangen.

Lassen Sie uns ein wenig in die Zukunft schauen. Es gibt Soziologen und Zukunftsforscher, die glauben, dass – wenn diese Zeit einen positiven Effekt haben wird – den Menschen einiges klar wird: dass man Visionen braucht jenseits der Marktlogik, ein neues Miteinander, eine neue Wertschätzung für die Kultur. Teilen Sie diese Hoffnung?

Ja, ich teile diese Hoffnung, denn sonst wäre es schwierig, weiter zu machen. Ich kann nicht sagen, was das konkret bedeutet. Aber wir haben die Chance, auf das, was jetzt passiert, zu reagieren und zwar nicht mit den Methoden von vorgestern. Wie diese Zukunft auch des Theaters aussehen wird, ist allerdings sehr schwer abzusehen.

