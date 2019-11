Martin Sonneborn fühlt sich wohl in Hannover – äh – „Dings“

Hannover

Die erste Spitze kommt schon zur Begrüßung. „Guten Abend hier in ... Dings“, sagt Martin Sonneborn im Schauspielhaus. Er sei gerne da. 53 Cent zahle ihm die EU pro gefahrenem Kilometer; da lohnt sich der Weg aus Brüssel, freut sich der EU-Parlamentarier der Partei „Die Partei“. Und die ist bekanntlich sehr gut.

Und wer sehr Gutes tut, der redet auch drüber. „ Krawall und Satire“ heißt seit jeher das stetig erweiterte Programm des ehemaligen „Titanic“-Chefredakteurs, in dem er vor allem davon erzählt, was so alles passierte, seit er 2004 seine Zweitkarriere als Politiker startete.

Im Dienste der Faktentreue

Vor ihm auf dem Tisch steht sein neuer Laptop (natürlich EU-finanziert). Sonneborn berichtet und zeigt dazu Bilder und Filmchen seines Schaffens. Wie er mal Rechtsaußen Bernd Höcke auf der Frankfurter Buchmesse in Stauffenberg-Uniform seine Aufwartung machte, samt Aktentasche natürlich. Wie er mal Plakate des NPD-Politikers Udo Voigt(„Gas geben!“) mit Bildern von Jörg Haiders Unfallauto überklebte. Oder in Berlin „Partei“-Plakate mit der Aufschrift „Merkel ist doof“ hängen ließ. Im Dienste der Faktentreue natürlich.

Das Programm ist für Hannover freundlicherweise zweigeteilt: „Es ist für Großstädter konzipiert – Sie werden nicht alles verstehen.“ Natürlich weiß er recht gut, wo er ist. „Ich glaube, Sie können hier einen Grünen wählen“, sagt er irgendwann und gibt gleich eine entsprechende Empfehlung zur Oberbürgermeisterwahl: „Grün wählen hier in Dings bitte!“ auch wenn das auch nur „die FDP des kleinen dummen Mannes“ sei.

„Politik – keine schöne Sache“

Und dass die neue EU-Kommissionspräsidentin „Frau Ursula von der – ähm – Leyen“ aus der Ecke kommt, ist ihm nicht unbekannt. Den türkischen Präsidenten Erdogan nennt er konsequent „den Irren vom Bosporus“. Für CDU-Lautsprecher Friedrich Merz hätte er gerne den Spitznamen „Fotzen-Fritz“ im Sprachgebrauch verankert. Und von seinem liebsten politischen Feind spricht er ausschließlich als „die verfickte AfD“.

Der Mann hat Humor, durchaus bitteren, weil eben durchaus auch Prinzipien. Der allgemeine Rechtsdrall in Europa, die Militarisierung der EU oder auch die türkische Offensive gegen die Kurden, sind ihm hörbar zuwider. „Die Partei macht also tatsächlich Politik“, sagt er einmal: „Keine schöne Sache.“

Man solle „ Europa nicht den Leyen hinterlassen“, findet er und spielt noch eine seiner EU-Reden ab. Nicht ohne vorher gefragt zu haben: „Schaffen Sie noch eine, oder müssen Sie morgen wieder auf die Felder?“

Von Stefan Gohlisch