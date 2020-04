Marta Jandová über das neue Album ihrer Band Die Happy

Hannover

Am 10. März 2020 erscheint „Guess What“, das erste Studio-Album der Crossover-Band Die Happy nach sechs Jahren. Wir sprachen mit Sängerin Marta Jandová (45).

Sie sind in Tschechien. Wie ist die Situation dort?

Ich glaube, es ist auf der ganzen Welt gleich. Unsere Regierung versucht, uns so gut wie möglich zu helfen. Wir haben schon sehr früh mit den Vorkehrungen angefangen, früher als die meisten europäischen Länder.

Wie geht es Ihrer Tochter?

Für die Kinder ist es am schlimmsten. Unsere Tochter ist genervt; sie will mit ihren Freunden spielen; sie vermisst ihr Programm. Wir sind gerade in unserem Häuschen auf dem Land, damit wir ein bisschen mehr Natur haben, auch wegen unserer drei Hunde. Und das Haus ist am anderen Ende des Gartens des Hauses meines Vaters, der auch zwei sehr junge Kinder hat. Seine Achtjährige ist die beste Freundin unserer Siebenjährigen, und die können sich auch nur immer kurz draußen und beide mit Mundschutz treffen.

Wie geht es Ihnen als Musikerin?

Naja, wir haben Urlaub – unbezahlten Urlaub. Das ist ein bisschen ätzend. Wir leben von unseren Auftritten. Ich bin auch in der Jury der tschechischen Version von „Das Supertalent“. Ende Mai hätten wir drehen sollen. Das verschiebt sich jetzt auf September. Auch dieses Geld kommt nicht. Zum Glück arbeite ich noch im Radio.

„Es ist wie ein Ventil“

In diese Zeit hinein veröffentlichen Die Happy ein neues Album, ein sehr kraftvolles, das beinahe wütend klingt. Ist es aus so einer Laune heraus entstanden?

Schon. Bei mir ist es aber auch so: Wenn ich zum Beispiel megatraurig bin, kann ich keine Lieder schreiben, weil ich leer bin. Als ich mal eine schlimme Trennung hinter mir hatte, haben viele Leute gesagt: „Nutz’ das aus; die besten Lieder entstehen aus Traurigkeit.“ Bei mir geht das nicht. Ich bin dann leer. Aber wenn ich sauer bin – was nicht so oft der Fall ist –, habe ich das Gefühl, ich muss es herausschreien. Das hilft. Es ist wie ein Ventil.

Man kennt das: Nach der Trauer kommt die Wut – und bald darauf wird es auch wieder gut.

Ja, genau. Wobei nicht jedes Lied meine Wut behandelt. Bei einem Lied ist es auch die Wut einer mir sehr nahe stehenden Person, nämlich „Die My Baby“ ...

... das der Legende nach – also der Presseinfo nach – spontan bei einem Konzert in Bochum entstanden ist.

Das war so. Da habe ich mir spontan eine Gitarre geschnappt (und ich kann echt schlecht Gitarre spielen), habe den ersten Power-Chord festgehalten, den ich unter den Fingern hatte, und habe das – schrammel, schrammel, schrammel – gespielt. Dann ist die ganze Band eingestiegen. Und eine Freundin, die im Publikum war, hat es gefilmt. Ich dachte: „Stirb, mein Baby, stirb – was für ein positiver Text!“ (lacht) Backstage haben wir das Lied zu Ende gebastelt.

Sind Spontaneität und Authentizität nicht sowieso bessere Songwriter als Virtuosität?

Definitiv. Und ich glaube, dieses Gefühl – „Verpiss dich!“ – kennt jeder, der eine Trennung hinter sich hat: „Ich will dich nicht mehr sehen!“

„Wir hatten uns kurz entschlossen aufzuhören“

Sechs Jahre ist das Vorgängeralbum her. Woran lag’s?

Zum einen daran, dass ich Mutter geworden bin ...

... das war aber vor dem letzten Album.

Und das war schon ziemlich anstrengend: Wir waren auf Tour, als sie vier Monate alt war, und dann noch einmal als sie acht Monate alt war, ihre ersten Zähne bekommen hat und auch mal Fieber bekommen hat ... Und ein Baby ist noch relativ einfach: das will vor allem Nähe und deine Brust oder ein Fläschchen. Je älter sie wurde, desto schwerer fiel es mir. Ich wollte nicht mehr ohne sie und meinen Mann reisen. Es war immer mein Riesentraum, meine eigene Familie zu haben. Und nun hatte ich sie und konnte mir nicht mehr vorstellen, auf große Tour zu gehen.

Was hat sich geändert?

Jetzt ist Marie in der ersten Klasse, und es geht auch mal ohne Mama. Es sind viel mehr Sachen möglich. Und wir hatten als Die Happy einfach wieder Lust, etwas zu machen. Es ist, glaube ich, zwei Jahre her, dass wir überlegt haben, ob es überhaupt noch Sinn hat, da wir uns kaum sehen, kaum spielen, kaum Konzerte geben. Und wir hatten uns sogar ganz kurz entschlossen, Ende jenes Jahres aufzuhören.

Das war immerhin das Jahr, in dem die Band 25 Jahre alt wurde.

Stimmt, ja. Einen Tag später haben wir dann auch schon wieder zusammengesessen, etwas getrunken und gesagt: „Was für eine blöde Idee! Wir können nicht aufhören.“ Die Trennung hat einen Tag gedauert. Es hat dann aber doch noch eineinhalb Jahre gebraucht, bis wir den Arsch hochbekommen haben.

„Jetzt ist dieses Album einfach passiert“

Wie ist das Album entstanden?

Wir haben jeder von uns viel alleine zuhause geschrieben, haben uns zwischendurch getroffen. Einmal sind die Jungs auch zu mir nach Prag gekommen, damit nicht immer ich diejenige bin, die reisen muss. Das alles war super, denn wir hatten gar nicht erst Zeit, uns zu streiten. Denn wenn wir uns in den 27 Jahren gestritten haben, war das nur, wenn wir ein Album geschrieben haben. Jetzt ist dieses Album einfach passiert, und wir sind alle sehr glücklich damit. Wir kriegen auch sehr gute Kritiken von all den Leuten, die sich das vorab anhören konnten.

Nun erscheint es in unsicheren Zeiten. Wir wollen mal trotzdem davon ausgehen, dass Sie Ihre Festivalauftritte im Sommer und die November-Tour so spielen können wie geplant. was meinen Sie: Wie werden die Leute nach dieser Zeit kulturellen Stillstands reagieren?

Ich glaube, dass die Leute ausgehungert sein werden. Das ist auch die Stimmung hier in Tschechien, dass die Leute sagen: „Wir freuen uns so sehr darauf, wenn wir erst einmal wieder in eine blöde Kneipe gehen können und erst recht auf ein Konzert ...“ Es gibt hier unglaublich viele Festivals; in jedem Dorf gibt es normalerweise ab Mai jedes Wochenende irgendwelche Konzerte. Und natürlich geben auch hier sehr viele Musiker gerade online irgendwelche Konzerte. Mein Vater zum Beispiel, der auch Musiker ist, streamt jeden Montag aus seinem Arbeitszimmer. Und das Schöne ist, dass die Nachfrage nach Musik immer groß sein wird. Denn Musik ist der Soundtrack des Lebens. Die Menschen werden sie immer brauchen.

