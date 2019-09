Marmelock feiert in der Marktkirche die Freundschaft

Hannover

„Ich finde es schön, wenn ihr nicht vorsagt, was passiert“, begrüßt Mathias Müller-Wolfgramm das Premierenpublikum in der Marktkirche. Und die Bitte des Marmelock-Mitbegründers ist durchaus angebracht: Denn die Geschichten um „Tafiti und Pinsel“, das freche Erdmännchen und seinen Freund, das Pinselohrschwein, sind bei den kleinen Zuschauern bestens bekannt.

Zahlreich sind die Kinder mit ihren Eltern in den Bödekersaal der Marktkirche gekommen, um die Geschichte, „Tafiti und Pinsel – zwei Freunde und ein Abenteuer“, als Puppentheaterstück zu bewundern. Das Bühnenbild von Regisseur Christian Schweiger besteht aus gebatikten Laken, einem Baum sowie einem kleinen Podest, aus dem allerhand Figuren und Requisiten auf- und abtauchen. Mittendrin: die barfüßige Marmelock-Gründerin Britt Wolfgramm als Darstellerin.

Die neue Spielstätte

Ob Standardpuppen, Stock- oder Klappmaulfiguren – sie beherrscht sie alle und verzaubert seit Jahrzehnten mit ihren Figuren und Inszenierungen Kinder jeden Alters. Im Juli 2017 verließen sie und ihr Mann das Figurentheaterhaus „Theatrio“, das sie mit zwei weiteren Theatergruppen im Jahr 2007 als Puppentheaterinstitution in Hannover etabliert hatten. Die neue Spielstätte in der Marktkirche bietet alles, was Theaterteam und Zuschauer zum Glücklichsein brauchen.

Und so ist es für die Wolfgramms ein Leichtes, der Geschichte um Erdmännchen, Pinselohrschwein und Co. spielend Leben einzuhauchen. Es ist eine Geschichte über eine abenteuerliche Suche nach einem verschollenen Schmusekissen. Eine Geschichte über Freundschaft, der Gefahren, Erschöpfung und kleine Meinungsverschiedenheiten nichts anhaben können. Ja, Freundschaften zwischen Erdmännchen und Schwein funktionieren eben bestens.

Kenner im Publikum

Am Ende schlummern die beiden tierischen Abenteurer beseelt und überglücklich ein – nebst gefundenem Kuschelkissen: „Freunde sind schön, aber Schlafen ist auch schön.“ Und noch bevor das Bühnenlicht erlischt, meldet sich ein kleiner Zuschauer zu Wort: „Das Buch läuft ein bisschen anders!“ Ein kollektives Schmunzeln im Saal – auch über das Gesicht Britt Wolfgramms, die nun dem kleinen Kenner und allen anderen Kinder bei Saft und Kuchen die mitwirkenden Puppen persönlich vorstellt. Gewissermaßen ein Meet and Greet des Puppentheaters.

„Wir wollen für unser hannoversches Publikum da sein. Das ist unser Engagement für diese Stadt“, sagte Mathias Müller-Wolfgramm unlängst. „Unser Publikum hat uns über die Jahre immer wiedergefunden und so soll das bleiben.“ Wie der Freundschaft zwischen Erdmännchen und Schwein wird auch der Liebe zwischen Marmelock und Hannover so schnell nichts anhaben.

Wieder am 10. und 11. November in der Marktkirche.

Von Aline Westphal