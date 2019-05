Hannover

„Ich hatte Spaß! Hattet ihr Spaß?“, fragt Mario Barth am Ende seines Programms in der mit 9000 Besuchern als ausverkauft geltenden Tui-Arena – und das Publikum johlt begeistert.

Der vorangegangene Abend hat gezeigt: Barth bringt die Menschen zum Lachen. Das muss man nicht unbedingt mit Humor gleichsetzen – aber auch keinesfalls geringschätzen. Der erfolgsverwöhnte Berliner Komiker ist nach November 2018 bereits zum zweiten Mal mit dem selben Programm in der Stadt, „Männer sind faul, sagen die Frauen“. Der Abend wird offiziell für die neue, zehnte DVD aufgezeichnet, und abschließend erhält der 46-Jährige eine Goldene und eine Platin-Schallplatte für den Vorgänger. Mario Barth funktioniert also bestens.

Zur Galerie Kult-Comedian Mario Barth war mal wieder in der Tui-Arena in Hannover und brachte 9000 Fans zum Jubeln.

Was nützt es da, über plumpe, schlecht gesetzte (oder erst gar nicht vorhandene Pointen) zu schreiben? Natürlich, wenn Barth mit seiner Freundin telefoniert, die ihn wegen eines Störgeräuschs aus dem Auto anruft, und er wiederholt fragt, ob „vorne Licht brennt“, weiß man bereits nach dem ersten Mal, dass sie wohl an die Frontscheinwerfer denken wird, wenn er eigentlich das Armaturenbrett meint. Bis Barth diese schmale Pointe endlich preisgibt, muss man aber gefühlte zehn Minuten ausharren. In dieser Zeit macht er das, was das Publikum stets verlässlich in Stimmung versetzt: Er lacht oder kichert schon mal vor.

Freundin als dankbares Ziel

Einen solchen Menschen gibt es auch heute noch auf jeder zweiten Party. Barths Kunst ist es, daraus eine beeindruckende Karriere gemacht zu haben. Seine Programme, in denen stets seine Freundin ein dankbares Ziel darstellt, dürften sich leicht füllen lassen.

Mit Fellatio und Chia-Samen

Es genügt ohnehin oft die bloße Erwähnung von Schlagwörtern. Der Berliner Flughafen? Hihihi. Fellatio? Hohoho. Für einen Menschen, dessen Weltbild ungefähr in den 50er Jahren stehengeblieben zu sein scheint, sind natürlich schon „Kräuter der Provence“ irre komisch, ganz zu schweigen von Chia-Samen oder gar, hihihi, Veganern.

Echte Männer, so behauptet Barth, pinkeln nicht nur in den Pool – sie sind auch beim Essen nicht an Qualität interessiert. „Hauptsache überbacken“ laute da doch wohl jedermanns Maxime. Wer sich in diesen bescheidenen Ansprüchen wiederfindet, für den war der Abend sicher auch so etwas wie Humor.

Von Matthias Wieland