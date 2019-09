Marco Goecke begeistert mit „Beginning“

Hannover

Das ging fix: Bei Kurswechseln pflegt das hannoversche Publikum ja zuweilen ein wenig zu fremdeln – der neue Ballettdirektor Marco Goecke eroberte das Opernhaus jedoch mit seinem Eröffnungsabend im Sturm. „Beginning“ lautete der programmatische Titel der dreiteiligen Vorstellung.

Die von deutlich anderen Merkmalen geprägt war, als man dies bei Goeckes Vorgänger Jörg Mannes kannte. Von opulenten Bühnenbildern konnte nicht die Rede sein, und statt großer erzählerischer Bögen stand weit eher die Beschreibung von Zuständen im Mittelpunkt.

Zwischen Individuum und Gruppe

So drehte sich „Prélude“ zum Auftakt um Phänomene der Zeit. Der französische Choreograph Medhi Walerski schickt hier ein großes Ensemble auf eine subtile Reise durch verschiedene Aggregatzustände. Zur mal schwebenden, mal donnernden Musik von Lera Auerbach bestachen vor allem die Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Gruppe.

Raffiniert wechselnde Lichtstimmungen definierten die Bühnensituation ständig neu, der Tanz mit ausgeprägtem Einsatz der Arme blieb im Rahmen dessen, was gemeinhin als ästhetisch empfunden wird. Den Höhepunkt bildete der facettenreiche Pas de deux von Verónica Segovia Torres und Adam Russell-Jones.

Grosse Bilder: Szene aus Medhi Walerskis „Prélude“. Quelle: Ksw / Andreas J. Etter

Dann war die Power-Fraktion am Zug. Der Grieche Andonis Foniadakis hat sich in seinem Stück „Kosmos“ Gedanken zu (Über-)Forderungen im modernen Leben gemacht, und wer hier mittanzen will, darf nicht zimperlich sein. Da flogen die Gliedmaßen und die Haare, Kollegin und Kolleginnen wurden schon mal über die Bühne geschleift, und der Energiepegel bewegte sich fast durchweg im roten Bereich – über vereinzelte Meditationsposen rollte die wilde Jagd alsbald gnadenlos hinweg.

Bestechende Präzision

Bestechend die Präzision in den Gruppenszenen, schön der poetische Schluss, der einen dringend benötigten Bruch ins Geschehen brachte: Per Projektion mutierte das Ensemble plötzlich zu entrückten Glitzerwesen, die entfernt an die „Frogs“ aus den „Orion“-Filmen erinnerten.

Bestechend präzise: Szene aus „Kosmos“ von Andonis Foniadakis. Quelle: Ksw / Andreas J. Etter

Und natürlich durfte eine Choreographie des neuen Chefs nicht fehlen. Goeckes „Thin Skin“ beendete den Abend mit all diesen speziellen Eigenarten: Die Figuren wirken bei Goecke wie getrieben, teils fast, als würden sie getanzt. Es gibt eine Fülle von Mikro-Moves, die man in ihrer Gesamtheit wohl nur bei mehrmaliger Betrachtung erfassen könnte, und zuweilen manische Wiederholungen einzelner Bewegungsmuster. „Thin Skin“ erwies sich als stark solistisch betont; Begegnungen und Berührungen zeichneten sich kaum durch große Zärtlichkeit aus, wenn etwa die Beine der Partnerin bewegt wurden, als seien es die Zeiger einer großen Uhr. Eine energetisch aufgeladene, oft nervöse Angelegenheit, in der aber auch elegante und gar verspielte Momente interessante Kontraste setzten.

Das Votum des Publikums fiel eindeutig aus: Gut zehnminütiger Schlussbeifall, viel Gejohle und Gejuchze, einzelne Ovationen im Stehen. Kleines Kuriosum: Beim Verbeugungsmarathon senkte und öffnete sich der Vorhang zuweilen an unpassenden Stellen – aber wenn das die einzige Abendchoreographie ist, die nicht so ganz klappt, kann man damit gut leben.

Von Jörg Worat