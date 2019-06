Hannover, Hannover

Beschritten wird ein gemeinsamer Weg. Es geht in Privatwohnungen, mit der Bahn in die Stadt, schließlich in die Ruine der Aegidienkirche. Eine Reise in und durch Raum und Zeit – und in ein für viele, wenn sie nicht selbst betroffen sind, ein unbekanntes Land: das des Alters.

„Die Geschwindigkeit des Lichts“ hat der argentinische Regisseur Marco Canale das Stück genannt, das er für die Theaterformen erarbeitet, eines von gleich mehreren partizipativen Stücken, die den Schwerpunkt der diesjährigen Festival-Ausgabe bilden.

In Buenos Aires, wo Festival-Leiterin Martine Dennewald seine Arbeit kennenlernte, ging es in die Favelas und die Verwerfungen der Gegenwart, in Hannover in die der deutschen Vergangenheit. „Es ist immer das selbe Thema, das mich interessiert“, sagt Canale beim Probenbesuch: „die Seiten der Stadt, die man normalerweise nicht sieht.“

Mystische Erfahrungen

Canale glaubt nicht an Zufall; er glaubt an Fügung. Und so wurden aus geplanten 50 Akteuren bei ihm schnell 100, weil er nämlich bei seinem ersten Bummel durch Hannover, vor einem Jahr, in die Marktkirche gelangte und den dort singenden Chor gleich mit engagierte.

„Mystisch“ sei diese Erfahrung gewesen. Die hannoversche Künstlerin Almut Breuste, die er bei einem seiner Streifzüge kennenlernte, bereitet ihm jetzt die Bühne. Wer sich bewarb, wurde genommen, sagt er: „Meine Aufgabe als Regisseur ist es, mit jedem etwas anfangen zu können.“

Canale hat das, was ihm seine Akteure mitgeteilt haben, ihre Erinnerungen, Träume und Visionen zu einem neuen, eigenständigen Text verdichtet: „Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, könnte so passiert sein“, sagt Gerlinde Griepenburg-Burow, eine der Teilnehmerin: „Mein Vater war zum Beispiel nicht in der Waffen-SS – aber das war mehr Glück als Entscheidung. Es ist beklemmend, auch wenn es nicht die eigene Geschichte ist.“

Gefühl der Dankbarkeit

Die 75-Jährige empfinde für die Arbeit „ein großes Gefühl der Dankbarkeit: Dass ich das so oft erzählen, erleben und abarbeiten kann, ist ein Geschenk“, anstrengend zwar, aber beglückend.

„Mir geht es um die Verbindung durch die Zeit: von den Vorfahren bis zum Leben nach dem Tod“, sagt Canale. Glaubensfragen spielen in seinem dreistündigen Stück eine besondere Rolle, darum habe ihn auch die Aegidienkirche fasziniert: „Es ist diese Verbindung aus heiligem und historischem Ort.“ Nun möchte er sie in einen neuen Garten Eden verwandeln: ein Spiegelbild des Himmels.

„Die Geschwindigkeit des Lichts“: am 22., 23. und 29. Juni ab 10 Uhr, am 25., 26. und 28. Juni ab 18 Uhr. Die jeweiligen Startpunkte erfährt man beim Kartenkauf und online.

Von Stefan Gohlisch