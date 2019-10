Manze zäumt Beethoven neu auf

Hannover

„Beethoven war ein Deutscher“, sagt Andrew Manze. „Also hatte er Humor.“ Der Chefdirigent der NDR-Radiophilharmonie ist wieder einmal in Hochform, legt, very british, Charme ohne Anbiederung an den Tag. Und zeigt natürlich auch große Musizierkunst beim Auftakt zum großen Beethoven-Festival, einer moderierten „Klassik Extra“-Ausgabe rund um die 3. Symphonie, die „ Eroica“.

Ort des Geschehens ist der mit rund 2800 Besuchern sehr gut gefüllte Kuppelsaal, wo auch der Rest der Veranstaltungsreihe stattfindet – die Bühne im NDR-Stammsitz am Maschsee wird noch bis Jahresende umgebaut. In leicht vorauseilendem Gehorsam (Beethovens 250. Geburtstag steht erst 2020 an) hat sich das Orchester ein Mammutprogramm vorgenommen, spielt bis zum 10. November alle neun Symphonien und die fünf Klavierkonzerte des Meisters.

Es kommt auf den Spieler an

Und wenn alles so lebendig verläuft wie der Start, kann sich das Publikum schon jetzt freuen. Im Austausch mit Moderatorin Friederike Westerhaus sprüht Manze vor Einfallsreichtum, lässt das Orchester einige Sequenzen aus der „ Eroica“ anspielen und plaudert. Mal über die drei Hörner, mal über den Trauermarsch, mal über historische und moderne Instrumente sowie die Vorteile der letztgenannten: „Sie haben mehr Power, gerade für so einen großen Saal, wie Beethoven selbst ihn nie gekannt hat.“ Und der Dirigent, der lange Zeit in der Alte-Musik-Szene unterwegs war, hat eine Erkenntnis gewonnen: „Es kommt letztlich weniger auf das Instrument an als auf den Spieler.“

Der spürbar äußerst große Respekt vor dem Komponisten hindert Manze nicht daran, punktuell von Beethovens Tempo-Angaben abzuweichen: „Es fühlt sich für uns anders an. Und vielleicht ist da beim Kopieren der Noten ein Fehler entstanden, oder Beethovens Metronom war kaputt, oder er war auch mal angetrunken ...“

Den Worten folgen Taten

Schließlich folgen den Worten Taten, überwiegend große Taten: In rund 50 Minuten zeigen Dirigent und Orchester, dass in der nun durchgängig vorgestellten 3. Symphonie tatsächlich so viele Facetten stecken wie vorab behauptet. Vor allem der erste Satz gelingt vortrefflich; Manze lässt auch die retardierenden Momente voll ausspielen und bringt damit die muskelbepackten Passagen desto besser zur Geltung, ohne diese indes zu überziehen.

Abgesehen von ein paar leichten Spannungsverlusten gegen Ende des Trauermarschs folgt alles einer inneren Logik, wirkt auch in den Kontrasten durchdacht, selbst wenn sich im Finale ein paar fast schon aufdringliche Streicher-Akzente in die Musik fräsen. Fazit jedenfalls: Das alte Schlachtross namens „ Eroica“ hat noch eine Menge Saft – es muss halt frisch aufgezäumt werden. Viel Beifall für ein Orchester, in dem Oboistin Johanna Stier einen besonders guten Tag erwischt hat.

Das Beethoven-Festival geht schon am 23. Oktober 2020 weiter: Ab 20 Uhr spielt die Radiophilharmoniezunächst die Symphonie Nr. 8 und dann das 5. Klavierkonzert mit dem Solisten Nobuyuki Tsujii.

Von Jörg Worat